Разведка Швейцарии: стране угрожает российское влияние

Швейцария стала значительно менее безопасной страной, чем всего несколько лет назад. Об этом пишет швейцарская разведслужба NDB в своем новом ситуационном отчете. Keystone-SDA

Швейцария стала значительно менее безопасной страной, чем всего несколько лет назад. Об этом пишет швейцарская разведслужба NDB в своем новом ситуационном отчете.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss intelligence service faces more and more threats Читать далее Swiss intelligence service faces more and more threats

Deutsch de Nachrichtendienst ist mit immer mehr Bedrohungen konfrontiert Оригинал Читать далее Nachrichtendienst ist mit immer mehr Bedrohungen konfrontiert

Швейцария стала значительно менее безопасной страной, чем всего несколько лет назад. Об этом пишет швейцарская разведслужба NDB в своем новом ситуационном отчете. Согласно отчету, иностранные государства все чаще ведут шпионаж и пропаганду из Швейцарии. Усилилась и угроза терроризма.

Показать больше

Показать больше Швейцарская разведка переживает кадровые сложности Этот контент был опубликован на Эффективность швейцарской разведки NDB была снижена кадровыми проблемами, из-за чего пришлось провести ее реорганизацию. Читать далее Швейцарская разведка переживает кадровые сложности

С начала 2024 года Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDBВнешняя ссылка) зафиксировала «усиление международной динамики в среде джихадистов, участились случаи радикализации несовершеннолетних, радикализация происходит через Интернет за короткий промежуток времени, в итоге этот процесс может привести к совершению террористического акта».

Под угрозой остаются еврейские и израильские интересы, в том числе и в Швейцарии. Среди других угроз разведка Швейцарии выделяет российскую деятельность по оказанию влияния в стране, шпионаж, неконтролируемый оборот оружия, насильственный правый и левый экстремизм». Текущий ситуационный обзор охватывает в общей сложности 48 проблемных сфер.

Показать больше

Показать больше Риск терактов в Швейцарии повысился Этот контент был опубликован на «Война в Украине превратилась в гибридную войну, в которой смешались шпионаж, кибератаки, дезинформация, диверсионные операции и незаконные поставки оружия». Читать далее Риск терактов в Швейцарии повысился

По мнению NDB наибольшую угрозу для Швейцарии в плане шпионажа в настоящее время представляют российские спецслужбыВнешняя ссылка. Активность китайских спецслужб также высока. Многие такие спецслужбы имеют в Швейцарии базы, работающие под дипломатическим прикрытием. Война России против Украины и в целом усиление степени глобального силового политического противостояния увеличили и значимость гибридных угроз для Швейцарии, в частности, за счет российских операций влияния.

Россия также пытается обойти западные санкции через частные компании в третьих странах. По мнению разведки Швейцарии, этот аспект представляет собой серьезную проблему, особенно для швейцарского экспортного контроля в отношении военных материалов и товаров двойного назначения. «Внешнеполитические условия в части политики безопасности Швейцарии продолжают ухудшаться из года в год. Евразийские автократии — Китай, Россия, Северная Корея и Иран — всё активнее сотрудничающие в военном плане, являются одной из наиболее тревожных стратегических моделей возможного будущего миропорядка».

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Поэтому раннее обнаружение угроз становится все более важным аспектом работы спецслужб. И именно поэтому глава NDB Кристиан Дюсси (Christian Dussey) снова призвал увеличить штат сотрудников разведки, что остро необходимо для раннего выявления и адекватно оценки стратегических угроз Швейцарии. В настоящее время в NDB работает около 400 человек. В середине октября 2024 года парламентский Комитет по вопросам политики безопасности Совета кантонов, малой палаты парламента (Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats / SiK-S) согласился с необходимостью создать в разведке по меньшей мере 150 новых должностей.

Показать больше

Показать больше «Нападение на Украину не было для Берна неожиданностью» Этот контент был опубликован на Такое мнение высказал шеф швейцарской разведки. Кроме того, за последний год серьезным вызовом для Конфедерации стали дезинформация и кибер-атаки. Читать далее «Нападение на Украину не было для Берна неожиданностью»