Разведка Швейцарии: стране угрожает российское влияние
Швейцария стала значительно менее безопасной страной, чем всего несколько лет назад. Об этом пишет швейцарская разведслужба NDB в своем новом ситуационном отчете.
Швейцария стала значительно менее безопасной страной, чем всего несколько лет назад. Об этом пишет швейцарская разведслужба NDB в своем новом ситуационном отчете. Согласно отчету, иностранные государства все чаще ведут шпионаж и пропаганду из Швейцарии. Усилилась и угроза терроризма.
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Швейцарская разведка переживает кадровые сложности
С начала 2024 года Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDBВнешняя ссылка) зафиксировала «усиление международной динамики в среде джихадистов, участились случаи радикализации несовершеннолетних, радикализация происходит через Интернет за короткий промежуток времени, в итоге этот процесс может привести к совершению террористического акта».
Под угрозой остаются еврейские и израильские интересы, в том числе и в Швейцарии. Среди других угроз разведка Швейцарии выделяет российскую деятельность по оказанию влияния в стране, шпионаж, неконтролируемый оборот оружия, насильственный правый и левый экстремизм». Текущий ситуационный обзор охватывает в общей сложности 48 проблемных сфер.
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По мнению NDB наибольшую угрозу для Швейцарии в плане шпионажа в настоящее время представляют российские спецслужбыВнешняя ссылка. Активность китайских спецслужб также высока. Многие такие спецслужбы имеют в Швейцарии базы, работающие под дипломатическим прикрытием. Война России против Украины и в целом усиление степени глобального силового политического противостояния увеличили и значимость гибридных угроз для Швейцарии, в частности, за счет российских операций влияния.
Россия также пытается обойти западные санкции через частные компании в третьих странах. По мнению разведки Швейцарии, этот аспект представляет собой серьезную проблему, особенно для швейцарского экспортного контроля в отношении военных материалов и товаров двойного назначения. «Внешнеполитические условия в части политики безопасности Швейцарии продолжают ухудшаться из года в год. Евразийские автократии — Китай, Россия, Северная Корея и Иран — всё активнее сотрудничающие в военном плане, являются одной из наиболее тревожных стратегических моделей возможного будущего миропорядка».
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Поэтому раннее обнаружение угроз становится все более важным аспектом работы спецслужб. И именно поэтому глава NDB Кристиан Дюсси (Christian Dussey) снова призвал увеличить штат сотрудников разведки, что остро необходимо для раннего выявления и адекватно оценки стратегических угроз Швейцарии. В настоящее время в NDB работает около 400 человек. В середине октября 2024 года парламентский Комитет по вопросам политики безопасности Совета кантонов, малой палаты парламента (Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats / SiK-S) согласился с необходимостью создать в разведке по меньшей мере 150 новых должностей.
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