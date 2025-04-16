Сколько ракет можно купить на один миллиард франков?

Федеральное Ведомство материально-технического снабжения Вооруженных сил (Armasuisse) запросило кредит в один миллиард швейцарских франков для срочной закупки современных систем ПВО и боеприпасов в ним. На фото: швейцарские компоненты системы ПВО, город Тун. Keystone / Peter Schneider

Федеральное Ведомство материально-технического снабжения Вооруженных сил (Armasuisse) запросило кредит в один миллиард швейцарских франков для срочной закупки современных систем ПВО и боеприпасов в ним. Речь идёт прежде всего о боеприпасах для наземных систем противовоздушной обороны средней и большой дальности, а также для систем непрямой огневой поддержки.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Системы непрямой огневой поддержки — это вооружения, способные поражать цели вне прямой видимости, по координатам или по баллистической траектории. К ним относятся, например, артиллерийские гаубичные установки, миномёты и ракетные комплексы. В Швейцарии под этим обычно понимаются современные системы полевой артиллерии и тактические ракетные средства, дополняющие ПВО и поддерживающие сухопутные войска на средних дистанциях.

Запланированные закупки касаются в первую очередь двух ключевых комплексов: немецкой системы IRIS-T SLM от компании Diehl Defence и американской Patriot от Raytheon Technologies. Обе системы оснащаются управляемыми ракетами и предназначены для перехвата различных воздушных целей — от самолётов и беспилотников до крылатых и баллистических ракет.

Сколько стоит одна ракета?

Ведомство Armasuisse не раскрывает точную стоимость, однако судя по открытым источникам и экспертным оценкам, одна управляемая ракета для системы IRIS-T SLM стоит от 400 000 до 600 000 евро. В случае с системой Patriot Швейцария уже закупила ракеты PAC-2 GEM-T (в 2022 году) и PAC-3 MSE (в 2023 году). Последняя, по оценкам, стоит от 3,7 до 5 миллионов долларов США. За единицу.

Немецкий солдат на фоне пусковой установки системы противовоздушной обороны NATO Patriot, эксплуатируемой подразделением немецкой армии Flugabwehrraketengruppe 26 (зенитно-ракетная группа ПВО), на авиабазе Слиак, центральная Словакия, 10 мая 2022 года. Keystone

Сколько боеприпасов закупит Швейцария?

Количество заказанных и планируемых к заказу ракет Armasuisse не раскрывает. Ведомство подчёркивает, что точное количество, типы ракет и график поставок являются секретными и будут определяться позже Министерством обороны. Производители также не разглашают никаких деталей. В ответ на запрос телеканала SRFВнешняя ссылка компания Raytheon Technologies сообщила: «К сожалению, у нас нет информации, которую мы могли бы предоставить в настоящий момент». Концерн Diehl Defence ссылается на конфиденциальность контрактов с государственными заказчиками.

Зачем нужен миллиард?

Запрос на увеличение военных ассигнований на 2025 год направлен Комитетом по безопасности и обороне Национального совета (большая палата парламента). Цель — как можно быстрее восстановить стратегические запасы высокоточных боеприпасов, особенно в условиях увеличивающегося спроса на международном рынке и резкого скачка розничных цен. По данным ведомства Armasuisse с начала нынешнего десятилетия стоимость ракет заметно увеличилась — в том числе из-за инфляции и глобального дефицита.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика