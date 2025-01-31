Следует ли заставить швейцарскую экономику уважать возможности природы?
На федеральном референдуме 9 февраля 2025 года швейцарские избиратели будут голосовать по «Инициативе за экологическую ответственность экономики». Наш парламентский корреспондент Кати Роми объясняет, в чем суть этой инициативы.
В 2024 году Швейцария достигла Всемирного дня экологического долга (Earth Overshoot Day) уже 27 мая. Это означало, что к тому дню она исчерпала ту часть ресурсов, которую может ей предоставить природа и потом снова их восполнить. «Молодые зеленые» (Junge Grüne) хотят, чтобы в Швейцарии больше не было таких «Дней». Поэтому они выступили с инициативой обязать швейцарскую экономику соблюдать планетарные экологические пределы.
Текст законопроекта для достижения этой цели устанавливает срок в 10 лет, но не предлагает никаких конкретных мер. Концепция планетарных экологических пределов была разработана в 2009 году Стокгольмским Центром устойчивости (Stockholm Resilience Centre), исследовательским центром при Стокгольмском университете. В ней определены девять пороговых значений, которые не должны быть превышены, если только человечество хочет жить в рамках устойчивой экосистемы:
- Изменение климата
- Потеря биоразнообразия
- Потребление воды
- Землепользование
- Выбросы азота и фосфора
- Закисление океана
- Аэрозоли в атмосфере
- Разрушение озонового слоя
- Химическое загрязнение
Инициативу поддерживает коалиция неправительственных организаций и левых политических партий. Однако правительство, парламент, бизнес, а также правые и правоцентристские партии отвергают ее. Они считают, что текст инициативы «Молодых зеленых» ставит под угрозу благосостояние страны и что действующих законов Швейцарии вполне достаточно. По данным последнего опроса общественного мнения, у этой инициативы нет шансов на одобрение.
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