Цюрих затронут тарифами США слабее других регионов Швейцарии

Таможенные пошлины США затронут кантон Цюрих в меньшей степени, чем другие регионы Швейцарии. Keystone / Gaetan Bally

Правительство кантона Цюрих «с обеспокоенностью» следит за развитием ситуации вокруг американских таможенных пошлин. Однако по сравнению с другими регионами Швейцарии, Цюрих, вероятно, отделается лёгким испугом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en US tariffs affect canton Zurich less than other locations Читать далее US tariffs affect canton Zurich less than other locations

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Как заявила Директор департамента экономики кантона (министр) Кармен Уокер Шпе (Carmen Walker Späh, партия Либералы/FDP) в понедельник 28 апреля 2025 года в ходе дебатов в парламенте кантона (кантональном совете), угроза новых пошлин со стороны США затронет экспорт товаров из кантона Цюрих на сумму около двух миллиардов франков. Это «всего лишь» около 13% от общего объема экспорта кантона в США.

При этом 87% экспортных поставок Цюриха составляют товары и услуги, на которые пока не распространяются новые таможенные американские барьеры. «Цюрих выигрывает благодаря высокой степени диверсификации экономики», — подчеркнула Кармен Уокер Шпе. Кроме того, США уже давно не являются для кантональных компаний ключевым торговым партнёром: сейчас они занимают только пятое место. Самым важным рынком является Европейский союз, на который приходится 57% экспорта кантона Цюрих.

Тем не менее, кантональное правительство обеспокоено планами президента США Дональда Трампа по введению новых таможенных пошлин на товары и услуги из Швейцарии. Несмотря на специализацию на секторе услуг, в Цюрихе остаются промышленные предприятия, перспективы которых становятся все более неопределёнными, в первую очередь это компании машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей.

Более половины цюрихского экспорта, который может попасть под 31-процентную пошлину, приходится на продукцию электронной, оптической и машиностроительной промышленности. Компании и промышленные предприятия кантона имеют право с целью преодоления кризисной ситуации обратиться с просьбой о введении режима сокращённой занятости.

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Новые таможенные пошлины США могут оказать на Цюрих и косвенное влияние: если спрос в странах ЕС упадет, то это затронет и цюрихских поставщиков. «В случае торговой войны существует реальный риск рецессии, и Цюрих в этом случае не останется в стороне», — отметила Кармен Уокер Шпе. Чтобы поддержать экономику кантона, правительство намерено сделать акцент на укреплении отношений с ЕС. «Долгосрочные и стабильные отношения с ЕС приобретают теперь особое значение», — подчеркнула она. Власти кантона планируют добиваться этого как через федеральные структуры, так и в прямом диалоге со странами ЕС.

Реакция партий

Левые партии одобрили приверженность Цюриха европейскому вектору. Томас Форрер (Thomas Forrer, «Зелёные», GPS, г. Эрленбах) подчеркнул важность усилий по стабилизации отношений с ЕС и добавил, что необходимо развивать также связи и с соседними регионами — Баварией и Баден-Вюртембергом. Социал-демократы (SP) также поддержали курс на Европу. «Только так можно обеспечить долгосрочное экономическое процветание кантона», — заявила Сибилла Марти (Sibylle Marti, SP, город Цюрих). Она добавила: «Сейчас не время заискивать перед США».

Партия Либералы (FDP) иронично приветствовала новую европейскую риторику левых. «Кажется, президентство Трампа всё-таки принесло кое-что хорошее: даже левые стали сторонниками свободного товарооборота», — указал Марио Зенн (Mario Senn, FDP, г. Адлисвиль). Правая Швейцарская народная партия (SVP) напротив раскритиковала «суету» вокруг пошлин. По словам Тобиаса Вайдманна (Tobias Weidmann, SVP, г. Хеттлинген), это проявление «комплекса Трампа». «Трамп скоро уйдёт в историю, нравится это кому-то или нет», — сказал он. По мнению SVP, нет необходимости срочно укреплять связи с ЕС из-за временных торговых барьеров.

Вместо этого партия предлагает сосредоточиться на снижении налогов на бизнес, с тем чтобы компенсировать возможные потери от пошлин. Соответствующая инициатива по снижению налогов будет вынесена на кантональный референдум уже совсем скоро, 18 мая 2025 года. В начале апреля, напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Швейцарии в размере 31%. Эта мера вступила в силу 9 апреля, но вскоре была приостановлена на 90 дней для большинства стран, за исключением Китая. Для Швейцарии же пока остаётся в силе дополнительная таможенная пошлина в 10%.

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