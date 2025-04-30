The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Цюрих затронут тарифами США слабее других регионов Швейцарии

Таможенные пошлины США затронут кантон Цюрих в меньшей степени, чем другие регионы Швейцарии.
Таможенные пошлины США затронут кантон Цюрих в меньшей степени, чем другие регионы Швейцарии. Keystone / Gaetan Bally

Правительство кантона Цюрих «с обеспокоенностью» следит за развитием ситуации вокруг американских таможенных пошлин. Однако по сравнению с другими регионами Швейцарии, Цюрих, вероятно, отделается лёгким испугом.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Как заявила Директор департамента экономики кантона (министр) Кармен Уокер Шпе (Carmen Walker Späh, партия Либералы/FDP) в понедельник 28 апреля 2025 года в ходе дебатов в парламенте кантона (кантональном совете), угроза новых пошлин со стороны США затронет экспорт товаров из кантона Цюрих на сумму около двух миллиардов франков. Это «всего лишь» около 13% от общего объема экспорта кантона в США.

При этом 87% экспортных поставок Цюриха составляют товары и услуги, на которые пока не распространяются новые таможенные американские барьеры. «Цюрих выигрывает благодаря высокой степени диверсификации экономики», — подчеркнула Кармен Уокер Шпе. Кроме того, США уже давно не являются для кантональных компаний ключевым торговым партнёром: сейчас они занимают только пятое место. Самым важным рынком является Европейский союз, на который приходится 57% экспорта кантона Цюрих.

Тем не менее, кантональное правительство обеспокоено планами президента США Дональда Трампа по введению новых таможенных пошлин на товары и услуги из Швейцарии. Несмотря на специализацию на секторе услуг, в Цюрихе остаются промышленные предприятия, перспективы которых становятся все более неопределёнными, в первую очередь это компании машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей.

Более половины цюрихского экспорта, который может попасть под 31-процентную пошлину, приходится на продукцию электронной, оптической и машиностроительной промышленности. Компании и промышленные предприятия кантона имеют право с целью преодоления кризисной ситуации обратиться с просьбой о введении режима сокращённой занятости.

Читайте также:

Показать больше
Screenshot

Показать больше

Нью-Йорк, Пекин, Токио — путешествия швейцарских коммивояжеров

Этот контент был опубликован на На этой неделе сразу три министра Федерального совета (правительства Швейцарии) отправились с визитами в Китай, Японию и США. Зачем?

Читать далее Нью-Йорк, Пекин, Токио — путешествия швейцарских коммивояжеров

Новые таможенные пошлины США могут оказать на Цюрих и косвенное влияние: если спрос в странах ЕС упадет, то это затронет и цюрихских поставщиков. «В случае торговой войны существует реальный риск рецессии, и Цюрих в этом случае не останется в стороне», — отметила Кармен Уокер Шпе. Чтобы поддержать экономику кантона, правительство намерено сделать акцент на укреплении отношений с ЕС. «Долгосрочные и стабильные отношения с ЕС приобретают теперь особое значение», — подчеркнула она. Власти кантона планируют добиваться этого как через федеральные структуры, так и в прямом диалоге со странами ЕС.

Реакция партий

Левые партии одобрили приверженность Цюриха европейскому вектору. Томас Форрер (Thomas Forrer, «Зелёные», GPS, г. Эрленбах) подчеркнул важность усилий по стабилизации отношений с ЕС и добавил, что необходимо развивать также связи и с соседними регионами — Баварией и Баден-Вюртембергом. Социал-демократы (SP) также поддержали курс на Европу. «Только так можно обеспечить долгосрочное экономическое процветание кантона», — заявила Сибилла Марти (Sibylle Marti, SP, город Цюрих). Она добавила: «Сейчас не время заискивать перед США».

Партия Либералы (FDP) иронично приветствовала новую европейскую риторику левых. «Кажется, президентство Трампа всё-таки принесло кое-что хорошее: даже левые стали сторонниками свободного товарооборота», — указал Марио Зенн (Mario Senn, FDP, г. Адлисвиль). Правая Швейцарская народная партия (SVP) напротив раскритиковала «суету» вокруг пошлин. По словам Тобиаса Вайдманна (Tobias Weidmann, SVP, г. Хеттлинген), это проявление «комплекса Трампа». «Трамп скоро уйдёт в историю, нравится это кому-то или нет», — сказал он. По мнению SVP, нет необходимости срочно укреплять связи с ЕС из-за временных торговых барьеров.

Вместо этого партия предлагает сосредоточиться на снижении налогов на бизнес, с тем чтобы компенсировать возможные потери от пошлин. Соответствующая инициатива по снижению налогов будет вынесена на кантональный референдум уже совсем скоро, 18 мая 2025 года. В начале апреля, напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Швейцарии в размере 31%. Эта мера вступила в силу 9 апреля, но вскоре была приостановлена на 90 дней для большинства стран, за исключением Китая. Для Швейцарии же пока остаётся в силе дополнительная таможенная пошлина в 10%.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
152 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
54 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Сборная Швейцарии по фехтованию на шпагах оказалась в центре дипломатического скандала на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет.

Показать больше

Швейцарские фехтовальщики извинились за скандал с Израилем

Этот контент был опубликован на Четверо швейцарских фехтовальщиков в возрасте до 23 лет опубликовали совместное извинение в Instagram.

Читать далее Швейцарские фехтовальщики извинились за скандал с Израилем
В 2024 году из-за капризов погоды снеговик так и не сгорел. В этом году всё прошло гладко.

Показать больше

Снеговик Böögg взорвался в Цюрихе через 26 минут и 30 секунд

Этот контент был опубликован на В 2024 году из-за капризов погоды снеговик так и не сгорел. В этом году всё прошло гладко.

Читать далее Снеговик Böögg взорвался в Цюрихе через 26 минут и 30 секунд
«Франческа Торрани (Francesca Torrani) дает голос прежде всего тем, кто на собственном опыте переживает и страдает от того, что мы каждый день просто называем новостями».

Показать больше

Франческа Торрани признана швейцарской журналисткой года

Этот контент был опубликован на Корреспондентка телерадиокомпании RSI удостоена звания «Швейцарская журналистка года» за свои радиорепортажи из кантона Тичино.

Читать далее Франческа Торрани признана швейцарской журналисткой года
На конец 2024 года рыночная стоимость недвижимости, принадлежащей частным домохозяйствам Швейцарии, составила 2 770 миллиардов франков

Показать больше

Швейцарцы богаты, но насколько?

Этот контент был опубликован на Государство в Швейцарии не очень богато, зато общество — вполне. Стало известно, каково совокупное состояние швейцарских домохозяйств.

Читать далее Швейцарцы богаты, но насколько?
Компании в Швейцарии продолжают активно использовать возможность удалённой и гибридной работы для привлечения сотрудников.

Показать больше

Рынок труда Швейцарии: «удалёнка» возвращается?

Этот контент был опубликован на Во времена пандемии все (или почти все) работали из дома, потом пандемия прошла, но home office отнюдь не был забыт.

Читать далее Рынок труда Швейцарии: «удалёнка» возвращается?
Правящим ландаманом кантона Аппенцелль-Внутренний является Роланд Делер (Roland Dähler), а запасным — Ангела Коллер (Angela Koller, в центре). Она стала первой женщиной, избранной на эту должность в истории кантона.

Показать больше

Консервативный кантон впервые избрал женщину главой правительства

Этот контент был опубликован на Впервые в истории кантона Аппенцелль-Внутренний на должность «запасного ландамана» избрана женщина. Что это за должность?

Читать далее Консервативный кантон впервые избрал женщину главой правительства
Сборная Швейцарии по фехтованию на шпагах оказалась в центре дипломатического скандала на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет.

Показать больше

Швейцарские фехтовальщики неуважительно отнеслись к Израилю

Этот контент был опубликован на Швейцарскую сборную по фехтованию в составе спортсменов в возрасте до 23 лет осудили за неуважительное отношение к Израилю.

Читать далее Швейцарские фехтовальщики неуважительно отнеслись к Израилю
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что Понтифик всегда проявлял к людям глубокое уважение.

Показать больше

Президент Швейцарии: «Франциск всегда уважал людей»

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что Понтифик всегда проявлял к людям глубокое уважение.

Читать далее Президент Швейцарии: «Франциск всегда уважал людей»

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Президент Швейцарии считает, что торговый конфликт между США и ЕС не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. Мнения экспертов.

Показать больше

Торговый конфликт США и ЕС: как он отразится на Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии считает, что торговый конфликт между США и ЕС не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. Мнения экспертов.

Читать далее Торговый конфликт США и ЕС: как он отразится на Швейцарии?
США намерены ввести более высокие таможенные тарифы на импорт стали и алюминия. В Швейцарии это вызывает тревожные воспоминания.

Показать больше

Трамп, торговля и тарифы: пострадает ли швейцарская металлургия?

Этот контент был опубликован на США намерены ввести более высокие таможенные тарифы на импорт стали и алюминия. В Швейцарии это вызывает тревожные воспоминания.

Читать далее Трамп, торговля и тарифы: пострадает ли швейцарская металлургия?
Каково место Швейцарии на международной арене в современных нестабильных политических и внешнеэкономических условиях?

Показать больше

Какой путь должна выбрать экономическая политика Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Каково место Швейцарии на международной арене в современных нестабильных политических и внешнеэкономических условиях?

Читать далее Какой путь должна выбрать экономическая политика Швейцарии?
По международной репутации Швейцарии в качестве конкурентоспособной юрисдикции ведения бизнеса может быть нанесен сильный удар.

Показать больше

Как тарифы США угрожают репутации экономики Швейцарии

Этот контент был опубликован на По международной репутации Швейцарии в качестве конкурентоспособной юрисдикции ведения бизнеса может быть нанесен сильный удар.

Читать далее Как тарифы США угрожают репутации экономики Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR