Что процесс принятия бюджета Швейцарии рассказывает нам об этой стране?

В поисках компромисса: социалисты Самуэль Бендахен и Селин Видмер в диалоге с депутатами от правой SVP. Keystone / Anthony Anex

Ура, у Швейцарии будет бюджет на следующий 2025 год. Несмотря на всю политическую поляризацию и раскол, парламент все же нашел в себе силы выработать компромисс, в основе которого, правда, лежал принцип «сначала Швейцария, ну а остальной мир… остальной мир потом».

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Для начала может быть и не самое важное решение, которое, тем не менее, обрадует, в том числе, и швейцарскую зарубежную диаспору: электронному удостоверению личности быть. И появится оно в 2026 г. Сделка закрыта, обе палаты парламента устранили последние разногласия. Швейцарской диаспоре электронное удостоверение личности должно упростить работу с властями и, возможно, с банками. Совет кантонов также принял решение допустить цифровой формат сбора подписей граждан под народными законодательными инициативами и референдумами.

С учетом недавнего скандала с «подписными махинациями» (неожиданно в стране вскрылась индустрия масштабных подделок подписей, собираемых частными коммерческими компаниями), Совет кантонов надеется, что электронный сбор обеспечит надежный процесс сбора автографов и их валидации. Но вернемся к собственно национальному бюджету. Первоначальная ситуация была крайне сложной: почти все хотели, например, выделить больше денег на армию — но это только в целом, в деталях же многое очень долго оставалось спорным. Ясно было только одно: дополнительные ассигнования следует компенсировать экономией на чём-то другом. Но на чём и как?

Мнений на этот счет было столько же, сколько депутатов в парламенте. Еще хуже было то, что обе палаты по-разному относились к имеющимся предложениям по экономии расходов. В начале сессии некоторые комментаторы даже обрисовали сценарий, согласно которому Швейцария пришлось бы вступить в следующий год с чрезвычайным временным бюджетом. Таким образом, бюджетное сражение было непростым, даже несмотря на то, что Швейцария по сравнению со своими непосредственными соседями находится в сравнительно хорошем положении. В той же Германии правительство вообще развалилось из-за бюджета, во Франции неподъемный долг вынудил правительство уйти в отставку, а в США обслуживание одного только госдолга поглотило сумму, равную всему национальному бюджету Швейцарии.

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Формально говоря, принятие бюджета, да и вообще, решение любого вопроса в парламенте — это пинг-понг между двумя палатами, которые тут называются… Советами. Так что Швейцария — она и есть настоящая советская республика, о чем у нас уже был материал. Так или иначе, вопросы до тех пор путешествуют между двумя равноправными палатами (которые нельзя, поэтому, называть «верхняя» и «нижняя»), пока вопрос либо не будет окончательно утвержден (в крайнем случае по итогам согласительной конференции), либо не будет отвергнут и отправлен в мусорную корзину.

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Первые бюджетные дебаты состоялись в Национальном совете, большой палате. Они были шумными и ожесточенными, стороны были непримиримы, запуская друг в друга презрительные и насмешливые полемические стрелы и копья. Затем настала очередь Совета кантонов, продемонстрировавшего мастер-класс в такой сложной политической дисциплине, как поиск старого доброго гельветического компромисса. Сначала финансовый Комитет малой палаты провел закрытое заседание, рассмотрев все предложения депутатов большой палаты, Национального совета. Затем он представил Совету кантонов тонко сбалансированную программу бюджетных сокращений.

Историческая речь

Учитывая исходную позицию, уже одно это решение стало политическим шедевром. Представлял его Маттиас Цопфи, депутат от Гларуса, и во время его выступления в зале царила такая тишина, что можно было расслышать голоса прохожих на улице за стенами парламента:

«Это, пожалуй, самый важный вопрос зимней сессии парламента. На нас лежит большая ответственность. Во-первых, нам нужен бюджет. Во-вторых, мы должны подойти к финансированию нашей армии с чувством реальности и с благоразумием. Но пока что у меня складывается впечатление, что наш парламент представляет собой довольно печальную картину. Так что вам решать, хотите ли вы продолжать в том же духе или нам следует постепенно переходить в режим принятия конкретного решения. Финансовый комитет предлагает интегральное решение. „Интегральное“ означает: меня не всё устраивает, но его достаточно, чтобы весь бюджет имел какой-то смысл. Я знаю, что существует большой соблазн голосовать по отдельности за то, что нравится каждому из нас в каждой отдельной области. Это искушение велико и для меня, но я говорю вам: этому искушению нужно сопротивляться изо всех сил»!

Депутат Совета кантонов Матиас Цопфи (слева) беседует с представительницами партии социалистов (SP). Keystone / Anthony Anex

Эта речь стала решающим вкладом в разворот всего парламента от раскола в сторону рационального компромисса. В результате Национальный совет, в котором доминируют правоцентристы, взял себя в руки и армия получит-таки дополнительно 530 млн, хотя многие при этом задались законным вопросом, а возможно ли вообще разумно потратить столько денег всего за один год. Эта сумма была собрана в том числе за счет 100 млн, взятых из бюджета помощи беднейшим странам мира.

Министр иностранных дел Иньяцио Кассис выступил резко против секвестра в области «помощи развитию»: «Учитывая „огненное кольцо“ (конфликтов) у ворот нашего континента, нам нужны и пожарная охрана, и пожарная бригада, и мы не должны противопоставлять их друг другу». Под пожарной охраной И. Кассис подразумевал гуманитарную помощь, а под пожарной бригадой — «помощь развитию». Но теперь парламент даёт понять остальному миру: солидарность Швейцарии имеет свои пределы и, например, в будущем ВНЖ категории S будет только предоставляться только украинцам и украинкам, прибывшим в Швейцарию из зон боевых действий.

Конец «Миграционного пакта ООН»

Оба Совета, то есть обе палаты, похоронили и Миграционный пакт ООН, принятый 10 декабря 2018 года на конференции в Марракеше. Он был первым межгосударственным соглашением, формально направленным на упорядочение миграционных процессов, защиту прав мигрантов и на совершенствовние международного сотрудничества в этой сфере. Документ подчёркивал необходимость устранения причин вынужденной миграции и создания законных процедур пересечения границ. Пакт не носил юридически обязательного характера и служил скорее декларацией принципов, которые страны могли бы адаптировать к своим национальным условиям.

Однако его принятие вызвало неоднозначную реакцию. Большинство государств-членов ООН поддержали инициативу, но некоторые страны, включая США, Венгрию и Израиль, отказались её подписывать, опасаясь, что он ограничит их суверенитет в сфере управления миграцией. Так что теперь в списке этих стран находится и Швейцария. Напрасно И. Кассис агитировал в пользу Пакта, называя его «полезным инструментом регулирования миграционных потоков». Правоцентристское большинство парламента, однако, опасалось, его одобрение может привести к дополнительному давлению на Швейцарию.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева) беседует с коллегой по партии либералов (FDP) Дамианом Мюллером. Keystone / Anthony Anex

Обратили на себя внимание и несколько чисто внутриполитических решений. Так, государство поможет находящейся в кризисе швейцарской сталелитейной промышленности. Стокинг становится в Швейцарии уголовным преступлением. Стокинг (от английского stalking — «преследование») — это форма нежелательного и навязчивого поведения, при котором человек (преследователь или сталкер) целенаправленно следит, наблюдает или контактирует с другим человеком, вызывая у него чувство тревоги, страха или опасности. Стокинг может быть как физическим, так и виртуальным (в интернете). Пилотажная группа Patrouille Suisse лишится своих самолетов. Наконец, в Швейцарии будут запрещены не только ХАМАС, но и организация «Хезболла».

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