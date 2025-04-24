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Швейцария участвует в манёврах в Австрии

В Австрию доставлены десятки единиц бронетехники, включая основные боевые танки «Леопард» (Leopard), бронемашины «Пиранья» (Piranha), ремонтно-эвакуационные машины и вспомогательное оборудование.
В Австрию доставлены десятки единиц бронетехники, включая основные боевые танки «Леопард» (Leopard), бронемашины «Пиранья» (Piranha), ремонтно-эвакуационные машины и вспомогательное оборудование. Keystone-SDA

Впервые за 30 лет швейцарские Вооруженные силы проводят полномасштабные военные учения за пределами страны. В учениях TRIAS 25, организованных на крупнейшем полигоне Австрии Аллентштайг (Allentsteig), принимают участие около 1 000 швейцарских военнослужащих.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Основная цель учений — повышение степени оперативной готовности войск и отработка совместных действий с партнерами в условиях современного конфликта. «Это особенный день. Учений такого масштаба у нас не было уже три десятилетия», — заявил один из командиров. Площадь полигона составляет 157 км², он обеспечивает уникальные условия для наземных войсковых манёвров, включая сценарии с участием бронетехники, инженерных подразделений и сил логистики.

В Австрию доставлены десятки единиц бронетехники, включая основные боевые танки «Леопард» (Leopard), бронемашины «Пиранья» (Piranha), ремонтно-эвакуационные машины и вспомогательное оборудование. Всего для транспортировки задействовано 11 железнодорожных составов общей протяжённостью около 4,3 км. В учениях также участвуют около 160 военнослужащих из Германии и 120 человек из Австрии. Все подразделения формируют смешанные команды для отработки совместных действий, фокусируясь на межнациональном взаимодействии и координации.

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В апреле на полигоне Аллентштайг (Allentsteig) они пройдут курсы переподготовки (WK) и повышения квалификации.

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Учения продлятся до 9 мая. Подготовка заняла 18 месяцев. Специальные тренировки начались в этот понедельник, после чего в течение пяти дней будут проходить так называемые «24-часовые учения» — с начальной фазой в первые два дня и основной фазой с использованием симуляционных систем в последние три дня. Сценарий учений моделирует развитие трансграничного кризиса: угроза из-за рубежа достигает швейцарской территории, разворачивается подпороговый конфликт, переходящий в фазу вооружённого противостояния. Основная задача — восстановление контроля над объектами критической инфраструктуры, частично находящихся в населённых пунктах, захваченных противником.

Манёвры включают в себя развертывание вооруженных сил, действия в условиях траншейной системы обороны, а также отработку уличного городского боя. В центре внимания не только координация действий на земле, но и интеграция действий наземных частей с операциями в воздушном, электромагнитном и информационном пространствах. Будет протестирована модель объединённого командования и управления на базе единой системы разведки и общих средств связи. За проведение учений отвечает 14 механизированный батальон, входящий в состав 11 швейцарской механизированной бригады.

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Подразделение усилено специалистами из других направлений, включая специалистов в области отражения кибератак и обеспечения информационной безопасности. Учения в Австрии обойдутся Швейцарии примерно на 4 миллиона франков дороже стандартных курсов переподготовки. Участие швейцарских военнослужащих за рубежом осуществляется на добровольной основе. В ближайшие годы армия планирует проведение и других аналогичных манёвров за пределами Швейцарии на уровнях батальонов и бригад.

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