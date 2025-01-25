Швейцарская народная партия (SVP) начинает борьбу против ЕС
В эту субботу сразу три швейцарские политические партии проводят свои партийные конференции. Правая SVP намерена мобилизовать своих сторонников для противодействия пакету новых «секторальных» договоров, согласованных Берном с Евросоюзом. Партии «Зелёные» (GPS) и «Зелёные либералы» (GLP) собираются выступить с народной законодательной инициативой, предлагающей пакет мер по достижению баланса работы и частной жизни.
В приглашении на партийную конференцию «народников», которая пройдет в городе Бальсталь (Balsthal / кантон Золотурн), в качестве темы и цели собрания было заявлено стремление партии «объединить усилия» и начать «борьбу за Швейцарию». Партия призывает своих сторонников настроиться на длительное противостояние с теми, кто «намерен навязать Швейцарии кабальные соглашения с Европой».
В заявлении партии говорится: «Если мы не будем сопротивляться, то Швейцарии, какой мы ее знаем сейчас, настанет конец». На собрании выступят представители партии, включая бывшего федерального советника (министра кабмина страны) Кристофа Блохера, которого в партии называют «лидером первого поколения в борьбе против интеграции Швейцарии в ЕС».
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В это же время левые «Зелёные» проведут свою конференцию в городе Пезё (Peseux, кантон Невшатель), а «Зелёные Либералы» (GLP) соберутся в г. Тун (Thun, кантон Берн). Эти две партии планируют запустить федеральную народную законодательную инициативу под названием «За сильные общество и экономику благодаря отпуску по уходу за ребенком / Семейная инициатива» (Eine starke Gesellschaft und Wirtschaft dank Elternzeit / Familienzeitinitiative).
Инициатива предусматривает введение равного оплачиваемого отпуска по уходу за детьми продолжительностью 18 недель для каждого из родителей, финансировать предполагается эту инициативу за счет «Системы возмещения упущенных доходов» (Erwerbsersatzordnung / Les allocations pour perte de gain). За счет этой системы обычно оплачивается отсутствие работников на работе из-за необходимости, например, пройти обязательные военные сборы.
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Проект поддерживает межпартийный альянс, включающий «Зелёных», GLP, партию «Центр» (Mitte), женскую организацию Alliance F и профсоюз Travail Suisse. Кроме того, «Зеленые» намерены обсудить резолюцию о «разнообразии сексуальных идентичностей». На конференции GLP председательница парламентской фракции партии Корина Гредиг (Corina Gredig) прокомментирует пакет новых договоров Швейцарии с ЕС. Кроме того, все три партии примут для своих сторонников и сочувствующих рекомендации по голосованию на референдуме 9 февраля.
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