Швейцарский суд отказал России в правовой помощи
Федеральный суд Швейцарии отклонил запрос российской стороны о предоставлении правовой помощи по налоговому делу, постановив, что оснований для передачи банковской информации Российской Федерации не имеется. Суд тем самым удовлетворил апелляцию лиц, фигурировавших в запросе из Москвы.
В ходатайстве, направленном ещё в 2018 году, российские власти запрашивали сведения о банковских счетах российской компании, бенефициарные владельцы которой были частично связаны с Украиной.
В 2019 году Федеральное налоговое Ведомство Швейцарии (Eidgenössische Steuerverwaltung, ESTV, подразделение Минэкономики) согласилось предоставить запрашиваемую информацию, а позднее это решение поддержал Административный суд в Санкт-Галлене — за три дня до начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
Впоследствии Федеральный суд в Лозанне приостановил разбирательство в связи с введением санкций против Москвы, а в ноябре 2023 года рассмотрение дела было возобновлено. В опубликованном в пятницу, 21 февраля 2025 года, постановлении судьи поддержали апелляцию владельцев компании.
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Решение было основано на положениях Соглашения об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и Россией, которое позволяет отказать в передаче информации, если ее раскрытие может привести к нарушениям прав человека или использованию данных в политически мотивированных целях.
Суд указал, что после начала военной агрессии против Украины Россия утратила членство в Совете Европы и больше не является участником Европейской конвенции по правам человека. Кроме того, она была исключена из Совета ООН по правам человека.
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В таких условиях нельзя исключать, что российское законодательство может быть использовано для ограничения прав и свобод, особенно учитывая, что запрашиваемая информация затрагивает и граждан Украины.
При этом решение Федерального суда не исключает возможности подачи нового запроса российскими властями в будущем. В этом случае, как уточняется в постановлении, он будет рассматриваться индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств.
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