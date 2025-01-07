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Национальная политика

Следует ли затормозить иммиграцию в Швейцарию?

Следует ли ограничить численность населения страны 10 миллионами человек? Этот вопрос скоро будет вынесен на референдум.

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Джули работала в качестве радиожурналиста для британской компании ВВС и для независимых радиостанций по всей Великобритании, а затем присоединилась к команде Швейцарского Международного Радио. Позже она окончила киношколу и снимала документальные фильмы, а с 2001 году работает в SWI swissinfo.ch.

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Швейцарским избирателям вскоре предстоит ответить на референдуме на вопрос о том, следует ли системно ограничить численность населения страны 10 миллионами человек. В конце июня 2024 года население Швейцарии превысило психологически важную отметку в 9 миллионов. Увеличение численности населения имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Экономика процветает, приезжие платят налоги, не имея часто при этом политических прав, без иностранцев пенсионная система и страховая медицина попали бы в еще более сложное положение. С другой стороны, инфраструктура, в том числе транспортная, оказывается перегруженной, жилье становится дефицитным и дорогим, местами возрастает степень социальной напряженности, трудности испытывает школа, прежде всего с детьми, которые подчас не говорят на национальных языках Швейцарии.

Консервативная Швейцарская народная партия (SVP) считает, что постоянное увеличение численности страны наносит ей вред. Собрав достаточное количество подписей, она запустила народную законодательную инициативуВнешняя ссылка Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) / Initiative populaire fédérale Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité) («Против 10-миллионной Швейцарии! / Инициатива по устойчивому развитию«). Согласно тексту инициативы в 2050 году численность постоянного населения Швейцарии не должна превышать 10 млн человек.

Трудовая иммиграция ведет к увеличению численности населения. Но насколько Швейцария «резиновая»?
Трудовая иммиграция ведет к увеличению численности населения. Но насколько Швейцария «резиновая»? Keystone / Martial Trezzini

Если же накануне 2050 года в стране будет проживать 9,5 млн человек, то Федеральный совет (правительство) и федеральный парламент должны будут принять соответствующие меры. Например, можно было бы перестать выдавать «временно принятым» беженцам постоянные виды на жительство. Воссоединение семей также можно было бы ограничить. Если же эти и другие меры не помогут, тогда инициатива предусматривает в самом крайнем случае аннулирование Соглашения о свободном передвижении людей с Европейским союзом.

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«Основным управляющим элементом остается логика рынка трудовых кадров и это как раз и приводит к иммиграции в страну людей, востребованных на этом рынке», — указала директор Seco Хелене Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda).

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Инициатива была выдвинута еще несколько месяцев назад в момент, когда ЕС и Швейцария вели консультации о подписании пакета новых двусторонних (билатеральных) соглашений. Они регулируют двусторонние отношения Берна и Брюсселя в отдельных конкретных сферах. Здесь Швейцарии уже удалось добиться значительного успеха и «вырвать» у ЕС серьезную уступку, а именно согласие Брюсселя на право Швейцарии притормозить иммиграцию в страну из ЕС в случае, если иммиграционные потоки превысят определенные Берном пороговые значения. Швейцарское правительство надеется, что такая уступка со стороны Евросоюза ослабит аргументационную базу сторонников инициативы «Против 10-миллионной Швейцарии!».

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Русскоязычная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / лк / ап.

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