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В Швейцарии с 2026 года повысится на 0,7% ставка НДС

С целью обеспечить финансирование 13-й ежегодной пенсионной выплаты по линии «первого компонента» пенсионной системы страны (AHV) в Швейцарии с 2026 года повысится на 0,7 пункта ставка НДС.
С целью обеспечить финансирование 13-й ежегодной пенсионной выплаты по линии «первого компонента» пенсионной системы страны (AHV) в Швейцарии с 2026 года повысится на 0,7 пункта ставка НДС. Keystone-SDA

С целью обеспечить финансирование 13-й ежегодной пенсионной выплаты по линии «первого компонента» пенсионной системы (AHV) в Швейцарии с 2026 г. повысится на 0,7% ставка НДС.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Федеральный совет (кабмин страны) был проинформирован об этом курирующим федеральным Департаментом / Министерством внутренних дел (Eidgenössisches Departement des Innern EDI), занимающимся в Швейцарии «внутренними» делами: культурой, социальным блоком и здравоохранением.

Так называемая 13-я пенсия AHV будет введена в Швейцарии с 2026 года. Показатель в 0,7% был рассчитан Федеральным Департаментом внутренних дел (FDHA) и Федеральным Минфином (Eidgenössisches Finanzdepartement EFD) на основе действующего финансового прогноза финансового «перформанса» бюджета «первого компонента» (AHV) швейцарской пенсионной системы.

Федеральный совет, кабмин Швейцарии, принял решение финансировать увеличение пенсий по линии AHV только за счет НДС, отказавшись от дополнительных взносов и отчислений от работодателей и работников ещё в августе 2024 года. Цель этой меры — сохранять бюджет AHV в сбалансированном виде до 2030 года.

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По информации Федерального совета, 13-я пенсия по старости (AHV) будет введена в 2026 году, дополнительная выплата обойдется в 4,2 миллиарда швейцарских франков в первый год, дойдя до уровня в чуть меньше 5 миллиардов швейцарских франков в год в 2030 году. Федеральный совет считает, что нынешнее финансовое положение пенсий AHV и в целом федерального общественного бюджета требует принятия немедленных мер по поиску источников финансирования данных дополнительных расходов.

Поднятие ставки НДС стала, по мнению правительства, единственной возможной мерой, при этом участвовать в финансировании 13-й пенсии будут не только потребители, но и само федеральное правительство, доля которого, правда, была сокращена, но в меньшей степени, чем планировалось. В результате, начиная с 2026 года, в бюджет 13-й пенсии AHV федеральный центр будет вносить около 450 миллионов франков в год.

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