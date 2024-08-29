Швейцарские избиратели готовы идти на уступки Евросоюзу
Швейцарские избиратели по-прежнему не хотят вступать в ЕС, они поддерживают так называемый «билатеральный» (двусторонний) формат кооперации с Брюсселем. В ходе актуальных переговоров с Евросоюзом о заключении базового рамочного соглашения они были бы даже готовы пойти на довольно серьезные компромиссы, и все ради сохранения прежнего «билатерального» формата отношений с Европой.
Таковы опубликованные во вторник 27 августа 2024 года итоги репрезентативного опроса, проведенного по заказу фармацевтической ассоциации InterpharmaВнешняя ссылка. Опрос проводился институтом изучения общественного мнения gfs.bern уже в 11-й раз. Согласно полученным результатам, 65% из 2 000 избирателей, опрошенных в июле в рамках этого исследования, усматривали в «двусторонних соглашениях» ЕС в основном преимущества.
На недостатки указали только 14%, что на девять процентных пунктов меньше, чем в прошлом 2023 году. Как и в прошлом году, большинство респондентов высказалось за продолжение актуальных консультаций с ЕС по вопросу заключения базового рамочного соглашения, определяющего основные принципиальные положения, на основе которых должны будут в будущем развиваться отношения Берна и Брюсселя.
Это особый внешнеполитический курс Берна в области отношений с Европейским союзом. Швейцария не собирается становиться полноценным членом ЕС, вместо этого она решила развивать сотрудничество с ЕС на основе отдельных договоров по конкретным вопросам. Таких соглашений уже набралось сейчас на два «пакета». Каждое соглашение фокусируется на конкретной сфере.
Швейцария сохраняет большую гибкость в принятии решений, так как она не обязана следовать всем правилам и нормам ЕС, и если она это и делает, то на основании своего собственного суверенного решения.
Преимущества от такого сотрудничества имеют обе стороны: Швейцария получает доступ к европейскому рынку, ЕС расширяет свое влияние и укрепляет экономические связи. Швейцария является одним из самых развитых и богатых стран мира, двусторонние соглашения с ЕС способствуют ее экономическому процветанию.
Швейцарцы могут свободно работать и жить в странах ЕС, а европейцы могут делать то же самое в Швейцарии. Швейцария и ЕС успешно сотрудничают в таких областях, как наука, образование, культура и окружающая среда. Тем не менее достижение согласия по отдельным вопросам может быть затруднительным, так как интересы сторон не всегда совпадают.
Без такого соглашения Швейцария рискует оказаться изолированной, Брюссель исключил, например, Берн из программы финансирования научных исследований «Горизонт». Но в целом двусторонний формат кооперации с Брюсселем оказался успешной моделью для Швейцарии, позволяющей ей тесно взаимодействовать с ЕС, сохраняя при этом свою независимость.
Двусторонние соглашения ЕС-Швейцария первого поколения (Bilateralen IВнешняя ссылка) были заключены в конце 1990-х годов, в этот пакет входят семь соглашений в следующих областях: свободное передвижение людей, технические барьеры в торговле, государственные закупки, сельское хозяйство, научные исследования, воздушный транспорт, наземный транспорт.
Второй пакет двусторонних соглашений ЕС-Швейцария (Bilateralen IIВнешняя ссылка) учитывает дальнейшие экономические интересы сторон (пищевая промышленность, туризм, финансовая индустрия) и распространяет сотрудничество между Швейцарией и ЕС на новые важные политические области, такие как внутренняя безопасность, порядок предоставления убежища, окружающая среда и культура.
В мае 2021 года Берн прервал консультации с ЕС по заключению т. н. Рамочного соглашения, который должен был «увенчать здание» их двух пакетов секторальных соглашений документом принципиального характера. Сейчас идет второй раунд переговоров по такому документу.
Основные «камни преткновения»: защита швейцарского рынка труда и сохранение высоких стандартов оплаты труда при найме работников из ЕС, выбор судебной инстанции для разрешения споров между ЕС и Швейцарией, порядок доступа граждан стран ЕС к швейцарской социальной помощи.
Около 86% отпрошенных отметили, что «билатеральный» формат кооперации с Евросоюзом выгоден экономике Швейцарии, 83% отметили, что такой формат выгоден для развития фундаментальных научных исследований в Швейцарии, 70% указали, что он позитивно сказывается на сфере труда и занятости, 69% усматривают в «двустороннем» пути развития отношений с Европой залог более значительных шансов в плане возможностей учиться в странах ЕС.
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Координация внешней и внутренней политики очень важна для Швейцарии
Почти четверо из пяти респондентов считают, что возобновление переговоров с ЕС по базовому рамочному соглашению было правильным решением. Опрошенным также было ясно, что такие переговоры нельзя будет довести до успешного финала без взаимных уступок. Поэтому 85% опрошенных готовы пойти на компромиссы в вопросе защиты швейцарского рынка труда и заработной платы от европейского демпинга (то есть от пресловутых «дешевых немецких слесарей»), если только это поможет успешно завершить переговоры по рамочному соглашению с ЕС, что на 30% больше, чем в предыдущем году.
Кроме того, 47% были готовы пойти на компромисс в вопросе доступа европейцев к швейцарской социальной помощи (на 16 процентных пунктов больше, чем в прошлом 2023 году). И впервые нынешний опрос показал, что большинство в 55% выступает за продолжение формата «двусторонних соглашений» с ЕС, даже если это будет связано с автоматической имплементацией в Швейцарии законодательных норм Евросоюза.
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Наша рассылка по теме Внешняя политика
Институт изучения общественного мнения gfs.bern проводил этот репрезентативный опрос с 1 по 29 июля 2024 года с участием лиц с правом голоса по всей стране, 804 интервью были проведены в ходе компьютерных телефонных опросов и 1 196 – в режиме онлайн.
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