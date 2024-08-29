Швейцарские избиратели готовы идти на уступки Евросоюзу

Это особый внешнеполитический курс Берна в области отношений с Европейским союзом. Швейцария не собирается становиться полноценным членом ЕС, вместо этого она решила развивать сотрудничество с ЕС на основе отдельных договоров по конкретным вопросам. Таких соглашений уже набралось сейчас на два «пакета». Каждое соглашение фокусируется на конкретной сфере.

Швейцария сохраняет большую гибкость в принятии решений, так как она не обязана следовать всем правилам и нормам ЕС, и если она это и делает, то на основании своего собственного суверенного решения.

Преимущества от такого сотрудничества имеют обе стороны: Швейцария получает доступ к европейскому рынку, ЕС расширяет свое влияние и укрепляет экономические связи. Швейцария является одним из самых развитых и богатых стран мира, двусторонние соглашения с ЕС способствуют ее экономическому процветанию.

Швейцарцы могут свободно работать и жить в странах ЕС, а европейцы могут делать то же самое в Швейцарии. Швейцария и ЕС успешно сотрудничают в таких областях, как наука, образование, культура и окружающая среда. Тем не менее достижение согласия по отдельным вопросам может быть затруднительным, так как интересы сторон не всегда совпадают.

Без такого соглашения Швейцария рискует оказаться изолированной, Брюссель исключил, например, Берн из программы финансирования научных исследований «Горизонт». Но в целом двусторонний формат кооперации с Брюсселем оказался успешной моделью для Швейцарии, позволяющей ей тесно взаимодействовать с ЕС, сохраняя при этом свою независимость.

Двусторонние соглашения ЕС-Швейцария первого поколения (Bilateralen IВнешняя ссылка) были заключены в конце 1990-х годов, в этот пакет входят семь соглашений в следующих областях: свободное передвижение людей, технические барьеры в торговле, государственные закупки, сельское хозяйство, научные исследования, воздушный транспорт, наземный транспорт.

Второй пакет двусторонних соглашений ЕС-Швейцария (Bilateralen IIВнешняя ссылка) учитывает дальнейшие экономические интересы сторон (пищевая промышленность, туризм, финансовая индустрия) и распространяет сотрудничество между Швейцарией и ЕС на новые важные политические области, такие как внутренняя безопасность, порядок предоставления убежища, окружающая среда и культура.

В мае 2021 года Берн прервал консультации с ЕС по заключению т. н. Рамочного соглашения, который должен был «увенчать здание» их двух пакетов секторальных соглашений документом принципиального характера. Сейчас идет второй раунд переговоров по такому документу.

Основные «камни преткновения»: защита швейцарского рынка труда и сохранение высоких стандартов оплаты труда при найме работников из ЕС, выбор судебной инстанции для разрешения споров между ЕС и Швейцарией, порядок доступа граждан стран ЕС к швейцарской социальной помощи.