Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Швейцарские избиратели готовы идти на уступки Евросоюзу

Граждане Швейцарии не хотят вступать в ЕС, они поддерживают «двусторонний» формат кооперации с Брюсселем и даже готовы на уступки ему.
Граждане Швейцарии не хотят вступать в ЕС, они поддерживают «двусторонний» формат кооперации с Брюсселем и даже готовы на уступки ему. Keystone

Швейцарские избиратели по-прежнему не хотят вступать в ЕС, они поддерживают так называемый «билатеральный» (двусторонний) формат кооперации с Брюсселем. В ходе актуальных переговоров с Евросоюзом о заключении базового рамочного соглашения они были бы даже готовы пойти на довольно серьезные компромиссы, и все ради сохранения прежнего «билатерального» формата отношений с Европой.

Этот контент был опубликован на
6 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Таковы опубликованные во вторник 27 августа 2024 года итоги репрезентативного опроса, проведенного по заказу фармацевтической ассоциации InterpharmaВнешняя ссылка. Опрос проводился институтом изучения общественного мнения gfs.bern уже в 11-й раз. Согласно полученным результатам, 65% из 2 000 избирателей, опрошенных в июле в рамках этого исследования, усматривали в «двусторонних соглашениях» ЕС в основном преимущества.

На недостатки указали только 14%, что на девять процентных пунктов меньше, чем в прошлом 2023 году. Как и в прошлом году, большинство респондентов высказалось за продолжение актуальных консультаций с ЕС по вопросу заключения базового рамочного соглашения, определяющего основные принципиальные положения, на основе которых должны будут в будущем развиваться отношения Берна и Брюсселя.

Это особый внешнеполитический курс Берна в области отношений с Европейским союзом. Швейцария не собирается становиться полноценным членом ЕС, вместо этого она решила развивать сотрудничество с ЕС на основе отдельных договоров по конкретным вопросам. Таких соглашений уже набралось сейчас на два «пакета». Каждое соглашение фокусируется на конкретной сфере.

Швейцария сохраняет большую гибкость в принятии решений, так как она не обязана следовать всем правилам и нормам ЕС, и если она это и делает, то на основании своего собственного суверенного решения.

Преимущества от такого сотрудничества имеют обе стороны: Швейцария получает доступ к европейскому рынку, ЕС расширяет свое влияние и укрепляет экономические связи. Швейцария является одним из самых развитых и богатых стран мира, двусторонние соглашения с ЕС способствуют ее экономическому процветанию.

Швейцарцы могут свободно работать и жить в странах ЕС, а европейцы могут делать то же самое в Швейцарии. Швейцария и ЕС успешно сотрудничают в таких областях, как наука, образование, культура и окружающая среда. Тем не менее достижение согласия по отдельным вопросам может быть затруднительным, так как интересы сторон не всегда совпадают.

Без такого соглашения Швейцария рискует оказаться изолированной, Брюссель исключил, например, Берн из программы финансирования научных исследований «Горизонт». Но в целом двусторонний формат кооперации с Брюсселем оказался успешной моделью для Швейцарии, позволяющей ей тесно взаимодействовать с ЕС, сохраняя при этом свою независимость.

Двусторонние соглашения ЕС-Швейцария первого поколения (Bilateralen IВнешняя ссылка) были заключены в конце 1990-х годов, в этот пакет входят семь соглашений в следующих областях: свободное передвижение людей, технические барьеры в торговле, государственные закупки, сельское хозяйство, научные исследования, воздушный транспорт, наземный транспорт.

Второй пакет двусторонних соглашений ЕС-Швейцария (Bilateralen IIВнешняя ссылка) учитывает дальнейшие экономические интересы сторон (пищевая промышленность, туризм, финансовая индустрия) и распространяет сотрудничество между Швейцарией и ЕС на новые важные политические области, такие как внутренняя безопасность, порядок предоставления убежища, окружающая среда и культура.

В мае 2021 года Берн прервал консультации с ЕС по заключению т. н. Рамочного соглашения, который должен был «увенчать здание» их двух пакетов секторальных соглашений документом принципиального характера. Сейчас идет второй раунд переговоров по такому документу.

Основные «камни преткновения»: защита швейцарского рынка труда и сохранение высоких стандартов оплаты труда при найме работников из ЕС, выбор судебной инстанции для разрешения споров между ЕС и Швейцарией, порядок доступа граждан стран ЕС к швейцарской социальной помощи.

Около 86% отпрошенных отметили, что «билатеральный» формат кооперации с Евросоюзом выгоден экономике Швейцарии, 83% отметили, что такой формат выгоден для развития фундаментальных научных исследований в Швейцарии, 70% указали, что он позитивно сказывается на сфере труда и занятости, 69% усматривают в «двустороннем» пути развития отношений с Европой залог более значительных шансов в плане возможностей учиться в странах ЕС.

Показать больше
Alexandra Baumann

Показать больше

Координация внешней и внутренней политики очень важна для Швейцарии

Этот контент был опубликован на Тесная координация внешне- и внутриполитических досье играет для процветания Швейцарии решающую роль.

Читать далее Координация внешней и внутренней политики очень важна для Швейцарии

Почти четверо из пяти респондентов считают, что возобновление переговоров с ЕС по базовому рамочному соглашению было правильным решением. Опрошенным также было ясно, что такие переговоры нельзя будет довести до успешного финала без взаимных уступок. Поэтому 85% опрошенных готовы пойти на компромиссы в вопросе защиты швейцарского рынка труда и заработной платы от европейского демпинга (то есть от пресловутых «дешевых немецких слесарей»), если только это поможет успешно завершить переговоры по рамочному соглашению с ЕС, что на 30% больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, 47% были готовы пойти на компромисс в вопросе доступа европейцев к швейцарской социальной помощи (на 16 процентных пунктов больше, чем в прошлом 2023 году). И впервые нынешний опрос показал, что большинство в 55% выступает за продолжение формата «двусторонних соглашений» с ЕС, даже если это будет связано с автоматической имплементацией в Швейцарии законодательных норм Евросоюза.

Показать больше

Институт изучения общественного мнения gfs.bern проводил этот репрезентативный опрос с 1 по 29 июля 2024 года с участием лиц с правом голоса по всей стране, 804 интервью были проведены в ходе компьютерных телефонных опросов и 1 196 – в режиме онлайн.

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Александра Андрист

Нательные камеры: угроза частной жизни или необходимый инструмент?

Каким образом такие камеры формируют отношения между гражданами и правоохранительными органами?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
8 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
68 Отметки «мне нравится»
50 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Кати Роми

Какова ситуация биологическим разнообразием в вашей стране?

На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?

Присоединяйтесь к дискуссии
30 Отметки «мне нравится»
22 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

По данным Федерального статистического Ведомства страны (BfS) темпы увеличения численности населения в Швейцарии находятся на самом высоком уровне с начала 1960-х годов. При этом население становится все более пожилым.

Показать больше

Население Швейцарии увеличивается и стареет

Этот контент был опубликован на В конце прошлого 2023 года в Швейцарии проживало более 8,9 миллиона человек. Таковы данные Федерального статистического Ведомства страны (BfS).

Читать далее Население Швейцарии увеличивается и стареет
Швейцарский издательский холдинг TX Group объявил о сокращении около 200 штатных единиц в типографиях своей дочерней компании Tamedia.

Показать больше

Издательский концерн Tamedia сократит рабочие места

Этот контент был опубликован на Холдинг TX Group объявил о сокращении около 200 штатных единиц в типографиях своей дочерней компании Tamedia. Еще 90 мест будут сокращены в редакциях.

Читать далее Издательский концерн Tamedia сократит рабочие места
Швейцарские железные дороги (SBB / CFF) применяют беспилотники в борьбе с рисовальщиками граффити.

Показать больше

В Швейцарии применяют дроны против рисовальщиков граффити

Этот контент был опубликован на Швейцарские железные дороги (SBB / CFF) применяют беспилотники в борьбе с рисовальщиками граффити.

Читать далее В Швейцарии применяют дроны против рисовальщиков граффити
Яркий световой шлейф в вечернем небе Швейцарии и Германии вызвал любопытство и вопросы населения.

Показать больше

Объект, замеченный над Швейцарией, был спутником, а не метеоритом

Этот контент был опубликован на Яркий световой шлейф в вечернем небе Швейцарии и Германии вызвал любопытство и вопросы населения.

Читать далее Объект, замеченный над Швейцарией, был спутником, а не метеоритом
Серджио Эрмотти за девять месяцев 2023 года заработал 14,4 млн франков или 84 000 франков за один рабочий день

Показать больше

Зарплатный разрыв в Швейцарии увеличивается

Этот контент был опубликован на В прошлом 2023 году топ-менеджеры в Швейцарии зарабатывали в среднем в 143 раза больше, чем их сотрудники с самыми низкими зарплатами.

Читать далее Зарплатный разрыв в Швейцарии увеличивается
Субъективно воспринимаемое начало старости увеличилось в Швейцарии в среднем с 69 лет в 1990-х годах до примерно 80 лет.

Показать больше

Швейцарцы ощущают себя старыми только начиная с 80 лет

Этот контент был опубликован на Субъективно воспринимаемое начало старости увеличилось в Швейцарии в среднем с 69 лет в 1990-х годах до примерно 80 лет.

Читать далее Швейцарцы ощущают себя старыми только начиная с 80 лет
Женевские конвенции «не являются просто опцией», которое можно исполнять, когда это удобно, а когда не удобно, то можно и не исполнять. Об этом заявил в понедельник 26 августа 2024 года министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Показать больше

«Гуманитарное право не является просто опцией»

Этот контент был опубликован на Об этом заявил в Женеве министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис по случаю 75-летия Женевских конвенций.

Читать далее «Гуманитарное право не является просто опцией»
В ходе тестовых испытаний первые поезда успешно прошли по Готардскому скоростному железнодорожному тоннелю.

Показать больше

Первые поезда прошли через Готардский базовый тоннель

Этот контент был опубликован на В ходе тестовых испытаний первые поезда успешно прошли по Готардскому скоростному железнодорожному тоннелю.

Читать далее Первые поезда прошли через Готардский базовый тоннель
«Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) планируют к концу 2025 года отказаться от российского программного обеспечения.

Показать больше

Швейцарский концерн SBB откажется от российского ПО

Этот контент был опубликован на «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) планируют к концу 2025 года отказаться от российского программного обеспечения.

Читать далее Швейцарский концерн SBB откажется от российского ПО
Риск нападения в Швейцарии возрос с января, считает швейцарская разведка.

Показать больше

Риск терактов в Швейцарии повысился

Этот контент был опубликован на «Война в Украине превратилась в гибридную войну, в которой смешались шпионаж, кибератаки, дезинформация, диверсионные операции и незаконные поставки оружия».

Читать далее Риск терактов в Швейцарии повысился

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Bauarbeiter auf einer Baustelle

Показать больше

Что такое швейцарские «фланкирующие меры» в сфере оплаты труда?

Этот контент был опубликован на Как устроены механизмы защиты швейцарского рынка труда и заработной платы от иностранного демпинга?

Читать далее Что такое швейцарские «фланкирующие меры» в сфере оплаты труда?
Ignazio Cassis trifft Maros Sefcovic, beide lachen und geben sich die Hand

Показать больше

Подойдет ли ЕС швейцарская модель борьбы с зарплатным демпингом?

Этот контент был опубликован на Защита рынка заработной платы от демпинга: как в Швейцарии, так и в ЕС, этот вопрос является важнейшим на повестке дня профсоюзов.

Читать далее Подойдет ли ЕС швейцарская модель борьбы с зарплатным демпингом?
Zwei Männer

Показать больше

Швейцария обозначила свои расхождения с Евросоюзом

Этот контент был опубликован на То, что предлагает Швейцарии ЕС в качестве уступок, это совершенно недостаточно: таково мнение Федерального совета (кабмин).

Читать далее Швейцария обозначила свои расхождения с Евросоюзом
ЕС

Показать больше

Швейцария прервала консультации с ЕС по Рамочному соглашению

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии приняло решение прекратить консультации с Брюсселем по тексту Рамочного соглашения.

Читать далее Швейцария прервала консультации с ЕС по Рамочному соглашению

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR