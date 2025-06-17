Танки Leopard: концерн Ruag заключит сделку с Rheinmetall
Многолетний спор вокруг 25 танков Leopard 1, находившихся в распоряжении швейцарского государственного оборонного предприятия Ruag, завершён. Немецкая компания GLS GmbH (Global Logistics Support) официально отказалась от имущественных претензий. Это подтвердили обе стороны в комментарии швейцарской телерадиокомпании SRFВнешняя ссылка.
После урегулирования всех спорных вопросов Ruag сможет передать танки немецкому оборонному концерну Rheinmetall, с которым ранее продажа этой бронетехники уже была согласована. Конфликт тянулся с 2019 года, когда Ruag продала GLS партию из 25 танков в рамках соглашения о расторжении партнерских отношений. Компания GLS технику не забрала, и компания Ruag вернула ей деньги. Однако позже немецкая сторона вновь перевела швейцарской стороне эти средства и предъявила на данное военное имущество свои претензии.
По словам сторон, конфликт был урегулирован внесудебным соглашением, в рамках которого GLS передаёт танки Ruag. Сумма компенсации не раскрывается. Как подчёркивает швейцарская оборонная госкомпания, достигнутые договорённости «в полной мере учитывают её экономические и коммерческие интересы», подробности же «не разглашаются». По имеющейся информации, Ruag и GLS также нашли решение и по поводу прежнего своего соглашения о расторжении партнёрства, согласно которому Ruag обязалась выплатить GLS не менее 500 000 евро.
Эта сумма подвергалась критике со стороны Федерального финансово-аудиторского ведомства (Eidg. Finanzkontrolle), которое сочло данную выплату избыточной и не обязательной для правового прекращения отношений. Изначально швейцарская компания Ruag располагала 96 танками Leopard 1, приобретёнными почти десять лет назад у итальянской стороны. Эта техника в последние годы рассматривалась как неликвидный актив, хранящийся в Италии.
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На прошлой неделе Ruag подтвердила продажу 71 танка концерну Rheinmetall. После урегулирования спора к ним добавятся и указанные 25 единиц. Как сообщили в швейцарской компании, «после завершения сделки танки перейдут в собственность Rheinmetall». Немецкий концерн письменно гарантировал, что техника не будет передана Украине. Исходя из этой гарантии, в конце мая Федеральный совет Швейцарии дал разрешение на экспорт бронетехники.
Согласно данным Федерального финансово-аудиторского ведомства, ещё на стадии закупки и хранения танков в Италии в компании Ruag были зафиксированы нарушения процедур оценки стоимости материального имущества. Ведомство располагает сведениями о том, что один из бывших руководителей Ruag заведомо занижал стоимость запасных частей к танкам Leopard 1 и «использовал ситуацию в личных целях». Расследование по данному делу продолжается.
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