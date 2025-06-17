The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Нейтралитет

Танки Leopard: концерн Ruag заключит сделку с Rheinmetall

Швейцарская государственная оборонная компания и немецкий военно-промышленный концерн достигли внесудебного соглашения.
Швейцарская государственная оборонная компания и немецкий военно-промышленный концерн достигли внесудебного соглашения. Keystone-SDA

Многолетний спор вокруг 25 танков Leopard 1, находившихся в распоряжении швейцарского государственного оборонного предприятия Ruag, завершён. Немецкая компания GLS GmbH (Global Logistics Support) официально отказалась от имущественных претензий. Это подтвердили обе стороны в комментарии швейцарской телерадиокомпании SRFВнешняя ссылка.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
Показать больше

После урегулирования всех спорных вопросов Ruag сможет передать танки немецкому оборонному концерну Rheinmetall, с которым ранее продажа этой бронетехники уже была согласована. Конфликт тянулся с 2019 года, когда Ruag продала GLS партию из 25 танков в рамках соглашения о расторжении партнерских отношений. Компания GLS технику не забрала, и компания Ruag вернула ей деньги. Однако позже немецкая сторона вновь перевела швейцарской стороне эти средства и предъявила на данное военное имущество свои претензии.

По словам сторон, конфликт был урегулирован внесудебным соглашением, в рамках которого GLS передаёт танки Ruag. Сумма компенсации не раскрывается. Как подчёркивает швейцарская оборонная госкомпания, достигнутые договорённости «в полной мере учитывают её экономические и коммерческие интересы», подробности же «не разглашаются». По имеющейся информации, Ruag и GLS также нашли решение и по поводу прежнего своего соглашения о расторжении партнёрства, согласно которому Ruag обязалась выплатить GLS не менее 500 000 евро.

Эта сумма подвергалась критике со стороны Федерального финансово-аудиторского ведомства (Eidg. Finanzkontrolle), которое сочло данную выплату избыточной и не обязательной для правового прекращения отношений. Изначально швейцарская компания Ruag располагала 96 танками Leopard 1, приобретёнными почти десять лет назад у итальянской стороны. Эта техника в последние годы рассматривалась как неликвидный актив, хранящийся в Италии.

Читайте также:

Показать больше
По оценке военной разведки (MND), ситуация с безопасностью Швейцарии за последние годы заметно ухудшилась.

Показать больше

Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону

Этот контент был опубликован на «Наше воздушное пространство похоже на швейцарский сыр», — заявляют высокопоставленные швейцарские военные чины.

Читать далее Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону

На прошлой неделе Ruag подтвердила продажу 71 танка концерну Rheinmetall. После урегулирования спора к ним добавятся и указанные 25 единиц. Как сообщили в швейцарской компании, «после завершения сделки танки перейдут в собственность Rheinmetall». Немецкий концерн письменно гарантировал, что техника не будет передана Украине. Исходя из этой гарантии, в конце мая Федеральный совет Швейцарии дал разрешение на экспорт бронетехники.

Согласно данным Федерального финансово-аудиторского ведомства, ещё на стадии закупки и хранения танков в Италии в компании Ruag были зафиксированы нарушения процедур оценки стоимости материального имущества. Ведомство располагает сведениями о том, что один из бывших руководителей Ruag заведомо занижал стоимость запасных частей к танкам Leopard 1 и «использовал ситуацию в личных целях». Расследование по данному делу продолжается.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

А также:

Показать больше
Швейцария — это не только часы с кукушкой и шоколадки, это еще и мощный ВПК. Но вот теперь страны Европы избегают его продукции. Почему?

Показать больше

Швейцария обеспокоена: страны Евросоюза не покупают ее вооружений

Этот контент был опубликован на Швейцария — это не только часы с кукушкой и шоколадки, это еще и мощный ВПК. Но вот теперь страны Европы избегают его продукции. Почему?

Читать далее Швейцария обеспокоена: страны Евросоюза не покупают ее вооружений
Показать больше
tank

Показать больше

Министр обороны Швейцарии недовольна концерном Ruag

Этот контент был опубликован на Причина недовольства: административная небрежность, связанная договором купли-продажи танков Leopard.

Читать далее Министр обороны Швейцарии недовольна концерном Ruag
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
15 Отметки «мне нравится»
14 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
24 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Клиенты швейцарских банков ценят их надежность, но выражают недовольство низкими процентными ставками и высокими комиссиями.

Показать больше

Банки Швейцарии: надёжны, но доходность разочаровывает

Этот контент был опубликован на Клиенты швейцарских банков ценят их надежность, но выражают недовольство низкими процентными ставками и высокими комиссиями.

Читать далее Банки Швейцарии: надёжны, но доходность разочаровывает
Швейцарский министр сравнил Третий пакет соглашений Швейцарии с ЕС со знаменитой «клятвой на Лугу Рютли»?

Показать больше

«Если бы Великобритания сделала это, Брексита не было бы»

Этот контент был опубликован на Швейцарский министр юстиции Беат Янс сравнил Третий пакет соглашений Швейцарии с ЕС со знаменитой «клятвой на Лугу Рютли»? С чем? Объясняем.

Читать далее «Если бы Великобритания сделала это, Брексита не было бы»
Швейцарский «Дачный союз» отметил в муниципальном образовании Каруж (Carouge), кантон Женева (GE) свое столетие.

Показать больше

Швейцарский «Дачный союз» отметил свое столетие

Этот контент был опубликован на Швейцарский «Дачный союз» отметил в муниципальном образовании Каруж (Carouge), кантон Женева (GE) свое столетие.

Читать далее Швейцарский «Дачный союз» отметил свое столетие
Ровно 40 лет назад в люксембургской деревне Шенген было подписано соглашение о постепенной отмене пограничного контроля на внутренних границах.

Показать больше

Шенгенской зоне исполняется 40 лет

Этот контент был опубликован на Ровно 40 лет назад в люксембургской деревне Шенген было подписано соглашение о постепенной отмене пограничного контроля на внутренних границах.

Читать далее Шенгенской зоне исполняется 40 лет
Пожарные работают у здания, пострадавшего от израильских авиаударов к северу от Тегерана, Иран, 13 июня 2025 года.

Показать больше

Посол Швейцарии была приглашена в МИД Ирана

Этот контент был опубликован на Посол Швейцарии в Тегеране была вызвана в пятницу иранскими властями: Швейцария, как известно, представляет интересы США в Иране.

Читать далее Посол Швейцарии была приглашена в МИД Ирана
Третий пакет секторальных соглашений между Швейцарией и Европейским союзом со вчерашнего дня доступен для общественности.

Показать больше

Правительство Швейцарии одобрило Третий пакет соглашений с ЕС

Этот контент был опубликован на Третий пакет секторальных соглашений между Швейцарией и Европейским союзом со вчерашнего дня доступен широкой общественности.

Читать далее Правительство Швейцарии одобрило Третий пакет соглашений с ЕС
Эти меры были приняты в 2022 и 2023 годах. Федеральный суд в Лозанне отклонил три жалобы, поданные против соответствующих решений.

Показать больше

Блокировка швейцарских счетов, связанных с Януковичем, остаётся в силе

Этот контент был опубликован на Эти меры были приняты в 2022 и 2023 годах. Федеральный суд в Лозанне отклонил три жалобы, поданные против соответствующих решений.

Читать далее Блокировка швейцарских счетов, связанных с Януковичем, остаётся в силе
Реагируя на удары Израиля по территории Ирана швейцарский франк, традиционно считающийся инвесторами «валютой убежищем», резко укрепился.

Показать больше

Швейцарский франк усиливается на фоне атак Израиля на Иран

Этот контент был опубликован на Реагируя на удары Израиля по территории Ирана швейцарский франк, традиционно считающийся инвесторами «валютой-убежищем», резко укрепился.

Читать далее Швейцарский франк усиливается на фоне атак Израиля на Иран

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Leopard tank in Thun, Switzerland.

Показать больше

Швейцария сможет продать 25 танков «Леопард» Германии

Этот контент был опубликован на Швейцарский парламент одобрил перепродажу 25 танков Leopard 2 немецкому военно-промышленному концерну Rheinmetall.

Читать далее Швейцария сможет продать 25 танков «Леопард» Германии
Admiral Rob Bauer

Показать больше

Адмирал Роб Бауэр призвал Швейцарию вступить в антипутинский фронт

Этот контент был опубликован на Швейцария должна выступить единым фронтом со странами НАТО. Цель: не допустить, чтобы Владимир Путин выиграл войну в Украине.

Читать далее Адмирал Роб Бауэр призвал Швейцарию вступить в антипутинский фронт
Leopard-2-Panzer auf einem Zug

Показать больше

Швейцарские танки Leopard 2 на пути в Германию

Этот контент был опубликован на Эта сделка стала первой, хотя и косвенной, но все-таки швейцарской военно-технической помощью Европе с момента начала войны в Украине.

Читать далее Швейцарские танки Leopard 2 на пути в Германию
Ассоциация офицеров-танкистов требует немедленного ремонта и возвращения в строй 71 законсервированного танка Leopard, а также закупки 330 новых боевых машин пехоты.

Показать больше

Военные Швейцарии требуют на оборону 100 миллиардов

Этот контент был опубликован на Офицеры-танкисты требуют 100 миллиардов франков и 100 000 дополнительных солдат для швейцарской армии.

Читать далее Военные Швейцарии требуют на оборону 100 миллиардов
Швейцария участвует в международных танковых соревнованиях

Показать больше

Швейцария участвует в международных танковых соревнованиях

Этот контент был опубликован на Цель состязаний — укрепление оборонного потенциала Европы путем обмена опытом.

Читать далее Швейцария участвует в международных танковых соревнованиях
Председатель совета директоров швейцарского военно-промышленного государственного холдинга RUAG Николя Перрен ушел в отставку.

Показать больше

Глава швейцарского ВПК ушел в отставку

Этот контент был опубликован на Председатель совета директоров швейцарского военно-промышленного холдинга RUAG Николя Перрен ушел в отставку.

Читать далее Глава швейцарского ВПК ушел в отставку

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR