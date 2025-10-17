The Swiss voice in the world since 1935
Нейтралитет

Швейцарский нейтралитет: часть четвертая

Этот контент был опубликован на
1 минута

А как давно маленькая страна в центре европейского континента сделалась нейтральной? И почему это было выгодно соседним крупным державам?⁠

Нейтралитет Швейцарии может быть сложен для понимания, поэтому мы ответили на ряд ваших вопросов, чтобы помочь вам разобраться в этом вопросе.⁠

Есть ещё вопросы о нейтралитете Швейцарии?

