Как готовят швейцарских пожарных

После пятилетней реконструкции в сентябре 2015 года в городе Адельфинген (Andelfingen) в кантоне Цюрих вновь начал работать Учебный центр, готовящий специалистов по противопожарной профилактике и безопасности. Здесь начинающие пожарные могут узнать, что такое «flashover» или «backdraft» — но далеко не только это.
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Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo.
Доминик Бюттнер (Dominic Büttner), Дженни Вурц (Jeannie Wurz), Игорь Петров
Изначально этот Учебный центр создавался в 1972 году в качестве тренировочной базы для специалистов гражданской и противовоздушной обороны. Однако с тех пор характер угроз, с которыми сталкивается современное общество, качественно изменился, а потому назрела необходимость в модернизации и реконструкции Центра.
В результате сейчас новейший комплекс учебных корпусов, мастерских и стендов позволяют обучать и повышать квалификацию работников пожарной охраны, гражданской обороны, а также сотрудников полиции, спасательных служб и военнослужащих. Возможности современного полевого Учебного центра позволяют проводить тренировки в условиях, приближенных к боевым, моделируя самые разные критические ситуации, от городского пожара до землетрясений.
Отдельное внимание уделяется тренировкам в условиях сильного задымления, ведь известно, что при пожаре большая часть людей гибнет не от собственно огня, а от отравления продуктами горения. А в специальной барокамере (ее здесь называют Flashover-Container), могут создаваться экстремальные температурные условия ─ до 850 градусов Цельсия.
Общая стоимость реконструкции Центра составила 21 млн франков. В Швейцарии существует еще только один похожий центр, расположенный недалеко от Женевы и созданный специально для учений в ситуациях, возникающих после катастрофического землетрясения. Текст: Дженни Вурц/Jeannie Wurz, перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.
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