Как готовят швейцарских пожарных

предыдущий следующий Курсанты на теоретических занятиях. Dominic Büttner Инструктор Манфред Ротлин (Manfred Rothlin) разъясняет курсантам фазы возгорания. Dominic Büttner Переход возгорания от начальной стадии к объемной фазе (Flashover) очень коварен и опасен. В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага пожара. Продолжительность этой фазы составляет 2-30% от общей продолжительности пожара. Начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а дистанционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления через 15-20 мин от начала пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха резко увеличивает скорость развития возгорания. Dominic Büttner Последние наставления перед началом учений в температурной барокамере «Flashover-Container», позволяющей симулировать основные стадии развития возгорания, в данном случае от начальной стадии к фазе объемного развития пожара. Dominic Büttner В барокамере Flashover-Container температура может достигать 850 градусов Цельсия. Здесь действует железное правило: кто больше не может находиться в камере, должен покинуть ее — на четвереньках, ни в коем случае не вставая в полный рост. Dominic Büttner Инструктор Манфред Ротлин (Manfred Rothlin) после тренировки в Flashover-Container. Dominic Büttner По традиции успешное окончание тренировки курсанты отмечают порцией нюхательного табака. Dominic Büttner Работа на выдвижной пожарной лестнице требует особой сноровки и крепких нервов. Dominic Büttner Курсант учится управляться с пожарным рукавом — гибким трубопроводом для транспортирования огнетушащих веществ к месту возгорания. Dominic Büttner Курсанты учатся гасить пожары в замкнутых пространствах, в данном случае в подвале жилого дома. От них требуется, кроме всего прочего, умение ориентироваться на ощупь. Dominic Büttner При пожаре в замкнутом пространстве, например, в подвале жилого дома, самой большой сложностью являются темнота и задымление. Dominic Büttner Так выглядят пожарные каски и кислородные баллоны после тренировки. Dominic Büttner Картина 1

Картина 2

Картина 3

Картина 4

Картина 5

Картина 6

Картина 7

Картина 8

Картина 9

Картина 10

Картина 11

Картина 12

После пятилетней реконструкции в сентябре 2015 года в городе Адельфинген (Andelfingen) в кантоне Цюрих вновь начал работать Учебный центр, готовящий специалистов по противопожарной профилактике и безопасности. Здесь начинающие пожарные могут узнать, что такое «flashover» или «backdraft» — но далеко не только это.

Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Jeannie Wurz Доминик Бюттнер (Dominic Büttner), Дженни Вурц (Jeannie Wurz), Игорь Петров

Изначально этот Учебный центр создавался в 1972 году в качестве тренировочной базы для специалистов гражданской и противовоздушной обороны. Однако с тех пор характер угроз, с которыми сталкивается современное общество, качественно изменился, а потому назрела необходимость в модернизации и реконструкции Центра.

В результате сейчас новейший комплекс учебных корпусов, мастерских и стендов позволяют обучать и повышать квалификацию работников пожарной охраны, гражданской обороны, а также сотрудников полиции, спасательных служб и военнослужащих. Возможности современного полевого Учебного центра позволяют проводить тренировки в условиях, приближенных к боевым, моделируя самые разные критические ситуации, от городского пожара до землетрясений.

Отдельное внимание уделяется тренировкам в условиях сильного задымления, ведь известно, что при пожаре большая часть людей гибнет не от собственно огня, а от отравления продуктами горения. А в специальной барокамере (ее здесь называют Flashover-Container), могут создаваться экстремальные температурные условия ─ до 850 градусов Цельсия.

Общая стоимость реконструкции Центра составила 21 млн франков. В Швейцарии существует еще только один похожий центр, расположенный недалеко от Женевы и созданный специально для учений в ситуациях, возникающих после катастрофического землетрясения. Текст: Дженни Вурц/Jeannie Wurz, перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.