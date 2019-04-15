Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Образование

Как готовят швейцарских пожарных

Курсанты на теоретических занятиях. Dominic Büttner
Инструктор Манфред Ротлин (Manfred Rothlin) разъясняет курсантам фазы возгорания. Dominic Büttner
Переход возгорания от начальной стадии к объемной фазе (Flashover) очень коварен и опасен. В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага пожара. Продолжительность этой фазы составляет 2-30% от общей продолжительности пожара. Начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а дистанционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления через 15-20 мин от начала пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха резко увеличивает скорость развития возгорания. Dominic Büttner
Последние наставления перед началом учений в температурной барокамере «Flashover-Container», позволяющей симулировать основные стадии развития возгорания, в данном случае от начальной стадии к фазе объемного развития пожара. Dominic Büttner
В барокамере Flashover-Container температура может достигать 850 градусов Цельсия. Здесь действует железное правило: кто больше не может находиться в камере, должен покинуть ее — на четвереньках, ни в коем случае не вставая в полный рост. Dominic Büttner
Инструктор Манфред Ротлин (Manfred Rothlin) после тренировки в Flashover-Container. Dominic Büttner
По традиции успешное окончание тренировки курсанты отмечают порцией нюхательного табака. Dominic Büttner
Работа на выдвижной пожарной лестнице требует особой сноровки и крепких нервов. Dominic Büttner
Курсант учится управляться с пожарным рукавом — гибким трубопроводом для транспортирования огнетушащих веществ к месту возгорания. Dominic Büttner
Курсанты учатся гасить пожары в замкнутых пространствах, в данном случае в подвале жилого дома. От них требуется, кроме всего прочего, умение ориентироваться на ощупь. Dominic Büttner
При пожаре в замкнутом пространстве, например, в подвале жилого дома, самой большой сложностью являются темнота и задымление. Dominic Büttner
Так выглядят пожарные каски и кислородные баллоны после тренировки. Dominic Büttner

После пятилетней реконструкции в сентябре 2015 года в городе Адельфинген (Andelfingen) в кантоне Цюрих вновь начал работать Учебный центр, готовящий специалистов по противопожарной профилактике и безопасности. Здесь начинающие пожарные могут узнать, что такое «flashover» или «backdraft» — но далеко не только это.

Этот контент был опубликован на

Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo.

Доминик Бюттнер (Dominic Büttner), Дженни Вурц (Jeannie Wurz), Игорь Петров

Изначально этот Учебный центр создавался в 1972 году в качестве тренировочной базы для специалистов гражданской и противовоздушной обороны. Однако с тех пор характер угроз, с которыми сталкивается современное общество, качественно изменился, а потому назрела необходимость в модернизации и реконструкции Центра.

В результате сейчас новейший комплекс учебных корпусов, мастерских и стендов позволяют обучать и повышать квалификацию работников пожарной охраны, гражданской обороны, а также сотрудников полиции, спасательных служб и военнослужащих. Возможности современного полевого Учебного центра позволяют проводить тренировки в условиях, приближенных к боевым, моделируя самые разные критические ситуации, от городского пожара до землетрясений.

Отдельное внимание уделяется тренировкам в условиях сильного задымления, ведь известно, что при пожаре большая часть людей гибнет не от собственно огня, а от отравления продуктами горения. А в специальной барокамере (ее здесь называют Flashover-Container), могут создаваться экстремальные температурные условия ─ до 850 градусов Цельсия.

Общая стоимость реконструкции Центра составила 21 млн франков. В Швейцарии существует еще только один похожий центр, расположенный недалеко от Женевы и созданный специально для учений в ситуациях, возникающих после катастрофического землетрясения. Текст: Дженни Вурц/Jeannie Wurz, перевод на русский и адаптация: Игорь Петров. 

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

Показать больше

Работа полицейских: совсем не как в кино

Этот контент был опубликован на Такими швейцарских стражей порядка вы еще не видели: в рамках проекта «Второй взгляд. Работа и будни полиции кантона Берн» («Der zweite Blick. Arbeit und Alltag von Police Bern») кантональные власти разрешили девяти начинающим фотокорреспондентам сопровождать полицейских целый год и наблюдать за их работой. Шеф кантональной полиции Штефан Блеттлер (Stefan Blättler) поставил только одно условие: будущие…

Читать далее Работа полицейских: совсем не как в кино

Показать больше

От защитника к спасателю?

Этот контент был опубликован на Раскаляясь в лучах жаркого полуденного солнца Военно-тренировочный центр в городе Эпес (Epeisses) под Женевой напоминает город-призрак. Вокруг — груды разбитого бетона и щебня. Здания кое-где покосились, а многие этажи сложились стопкой, как бы образуя слои гигантского бутерброда. Здесь, на территории Центра, швейцарские военнослужащие отрабатывают действия в ситуации катастрофического землетрясения. Спасательные и саперные подразделения швейцарской армии задействуются в настоящее время по большей части на территории самой…

Читать далее От защитника к спасателю?

Показать больше

Обычная работа женевской полиции

Этот контент был опубликован на Фотограф вполне гармонично вписался в команду стражей порядка, днем и ночью патрулирующих город. Полицейским приходится разрешать множество простых и сложных, банальных и необычных ситуаций, а разнообразие национальностей, культур и менталитетов обитателей Женевы развивает у них интуицию и умение ничему не удивляться. Фотоснимки раскрывают перед нами целый мир, в котором есть свои темные, печальные и даже…

Читать далее Обычная работа женевской полиции

Показать больше

Спасатели REGA спешат на помощь!

Этот контент был опубликован на Познакомьтесь с повседневной работой швейцарских спасателей-профессионалов из воздушной службы REGA.

Читать далее Спасатели REGA спешат на помощь!

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR