Цюрихский Политех может пойти на сокращение бюджета

Высшая техническая школа Цюриха (ETH / ВТШ) рассматривает сейчас пакет мер по сокращению своих оперативных расходов. KEYSTONE/© KEYSTONE / WALTER BIERI

Высшая техническая школа Цюриха (ETH / ВТШ) рассматривает сейчас пакет мер по сокращению своих оперативных расходов. Причиной такой необходимости, как говорит вуз, является недостаточное финансирование за счет средств федерального бюджета.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en ETH Zurich considering drastic cost-cutting measures Оригинал Читать далее ETH Zurich considering drastic cost-cutting measures

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По данным ETHZ в настоящее время вуз живет только за счет своих финансовых резервов, которые, без принятия срочных мер, будут исчерпаны уже в следующем году. Вуз уверен, что федеральное финансирование в ближайшие годы будет недостаточным, о чем он заявил на своей ежегодной конференции для СМИ на прошлой неделе. «И тогда вузу могут потребоваться решительные меры по сокращению расходов».

«Мы быстро приближаемся к моменту, когда у нас закончатся деньги», — указал Жоэль Мезот (Joël Mesot), президент ETHZ, в интервью общественному телерадиоканалу SRF. По словам Штефана Шпигеля (Stefan Spiegel), вице-президента вуза по финансам (CFO), свободно доступные финансовые резервы будут полностью исчерпаны уже к концу 2025 года. За последние 20 лет количество учащихся в вузе, по его словам, удвоилось, при этом объем федерального финансирования увеличился лишь примерно наполовину.

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Жоэль Мезот подчеркивает, что если Федеральный совет (кабмин) еще больше сократит свое финансирование ETH, как это, собственно, и планируется, то бюджет у вуза просто перестанет сходиться, поэтому в настоящее время он и изыскивает возможности экономии. В частности, вуз мог бы начать принимать меньше студентов, другой вариант: приостановить создание новых научно-исследовательских и преподавательских должностей. Не исключено завершение работы целых научных направлений и закрытие отдельных образовательных программ.

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Финансовое положение ETHZ, входящего в десятку лучших вузов континентальной Европы, начало ухудшаться уже в прошлом 2023 году: численность студентов постоянно увеличивалась, бюджетное финансирование не учитывало этот факт, равно как и значение инфляционных процессов, новые же цели федерального правительства, намеченные в области экономии федеральных расходов, стали для вуза дополнительным бременем. По его словам, удерживается на плаву вуз только благодаря строгой дисциплине расходов, положительной динамике пожертвований и в целом положительному результату в области вузовских финансов.

С точки зрения Беттины Бальмер (Bettina Balmer), депутата федерального парламента от партии «Либералов» (FDP) и члена Парламентского комитета Национального совета (большая палата парламента) по вопросам науки, образования и культуры (Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur), очевидно, что экономить сейчас должны все, и экономить надо везде, в том числе и в сфере образования. Поэтому ETH со своей стороны так же обязан будет внести свой вклад в достижение общих целей, намеченных федеральным правительством. Однако, как говорит Беттина Бальмер, она лично намерена поработать над достижением компромисса, итогом которого станет решение, по возможности способное устроить всех.

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