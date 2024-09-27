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Швейцария даст больше денег на образование и науку

Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, вслед за малой, сенаторской палатой, Советом кантонов.
Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, вслед за малой, сенаторской палатой, Советом кантонов. Keystone-SDA

Швейцария даст больше денег на образование и науку. Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, вслед за малой, сенаторской палатой, Советом кантонов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Парламент (решением Национального совета) окончательно согласовал на ближайшие четыре года бюджет на цели образования и научных исследований. Законодатели одобрили даже немного больше средств, чем запрашивало правительство (Федеральный совет).

Правительство планировало выделить на образование и науку в общей сложности 29,2 миллиарда швейцарских франков, что означало бы ежегодное увеличение на 1,6% (без поправки на инфляцию). По словам правительства, дать больше денег невозможно было по бюджетно-финансовым причинам. Однако Национальный совет хотел бы получить на эти цели дополнительно 1,7% и запросил у правительства соответствующую корректировку.

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Это было бы эквивалентно чистому увеличению расходов на школы и вузы примерно на 152 миллиона франков. Сенат был более осторожен и в четверг 26 сентября 2024 года сенаторы (депутаты Совета кантонов) приняли решение о чистом увеличении расходов на образование примерно на 59 миллионов. Законопроект подписан и приобрел силу закона.

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