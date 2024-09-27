Швейцария даст больше денег на образование и науку
Швейцария даст больше денег на образование и науку. Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, вслед за малой, сенаторской палатой, Советом кантонов.
Парламент (решением Национального совета) окончательно согласовал на ближайшие четыре года бюджет на цели образования и научных исследований. Законодатели одобрили даже немного больше средств, чем запрашивало правительство (Федеральный совет).
Правительство планировало выделить на образование и науку в общей сложности 29,2 миллиарда швейцарских франков, что означало бы ежегодное увеличение на 1,6% (без поправки на инфляцию). По словам правительства, дать больше денег невозможно было по бюджетно-финансовым причинам. Однако Национальный совет хотел бы получить на эти цели дополнительно 1,7% и запросил у правительства соответствующую корректировку.
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Это было бы эквивалентно чистому увеличению расходов на школы и вузы примерно на 152 миллиона франков. Сенат был более осторожен и в четверг 26 сентября 2024 года сенаторы (депутаты Совета кантонов) приняли решение о чистом увеличении расходов на образование примерно на 59 миллионов. Законопроект подписан и приобрел силу закона.
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