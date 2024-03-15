Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Образование

Швейцария урежет финансирование образования и науки

Федеральный совет сокращает финансирования образования, НИОКР и инноваций на полмиллиарда франков и намечает новые приоритеты.
Федеральный совет сокращает финансирования образования, НИОКР и инноваций на полмиллиарда франков и намечает новые приоритеты. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Федеральный совет сокращает финансирование образования, НИОКР и инноваций на полмиллиарда франков и намечает новые приоритеты. Всего же правительство страны выделило на следующий отчетный период на эти цели 29,2 млрд швейцарских франков. Сокращение стало ответом на нынешнюю напряженную ситуацию с бюджетными финансами.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Цель, однако, все равно состоит в том, чтобы Швейцария гарантированно оставалась глобальным лидером в области образования, исследований и инноваций. По мнению Федерального совета (правительства Швейцарии), высокое качество образования и его доступность для всех слоев общества являются важнейшими предпосылками для развития всесторонней личности, включая успешную интеграцию такой личности в трудовую и общественную жизнь. Сектор образования также помогает, по мнению правительства, преодолевать современные технологические и социальные вызовы.

Политика Федерального совета в области науки и образования на период с 2025 по 2028 год будет определяться принципами субсидиарности (все задачи должны решаться на уровне федерализма, обеспечивающем наилучший результат и наибольшую близость к гражданам тех вопросов, которые касаются их напрямую) и партнерства с кантонами (субъектами федерации). Финансирование сферы образования и НИОКР будет основано также на принципах свободы научных исследований, на поиске решений, организованных «снизу вверх» и на основе более точно определенных приоритетов.

Показать больше

В центре внимания будут оставаться такие императивы, как освоение достижений цифровой революции, равные возможности для мужчин и женщин в науке, устойчивое развитие, а также национальное и международное академическое сотрудничество. Финансовые рамки сферы науки, определенные в размере 29,2 млрд франков, соответствуют увеличению финансирования данной области на 1,6% (без учета инфляции).

Тем не менее после проведения общественных консультаций правительство урезало некоторые кредиты на 500 млн швейцарских франков, с тем чтобы сбалансировать общий федеральный общественный бюджет. «Финансовый план в области образования и науки является частью законодательного финансового планирования, которое предусматривает обязанность добиваться сбалансированного федерального бюджета с учетом норм «долгового тормоза». Такова позиция правительства, Федерального совета.

Сумма в 29,7 млрд швейцарских франков уже подверглась ожесточенной критике со стороны кантонов, Университетов, вузов и левых партий, во многом потому, что новое финансирование опирается на иных основных актеров. Ранее ими были вузы, но теперь правительство намерено сделать акцент на конкурентном финансировании исследований, например, в области квантовых вычислительных систем, и иных инноваций. Так что основные денежные потоки пойдут теперь через Швейцарский национальный научный венчурный фонд (SNF), Агентство по продвижению инноваций Innosuisse и через Швейцарские академии искусств и наук.

Показать больше

Показать больше

Иностранные выпускники вузов и поиск работы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Смогут ли иностранные студенты, получившие образование в Швейцарии, решить проблему нехватки в этой стране рабочих рук?

Читать далее Иностранные выпускники вузов и поиск работы в Швейцарии

Международными академическими обменами будет прежде всего заниматься Movetia, швейцарское национальное Агентство по вопросам академических обменов и студенческой мобильности. В связи с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы еще одним приоритетом станет поддержка системы пожизненного образования, переобучения и повышения квалификации. При этом Федеральный совет указывает, что он продолжит поддерживать Университеты, вузы, федеральные технологические институты в Цюрихе и Лозанне и Высшие школы прикладных наук, но уже в полном соответствии с новым действующим финансовым законодательством.

Показать больше
Престижный швейцарский Федеральный технологический институт Лозанны (EPFL) рассматривает возможность ограничить количество учебных мест для иностранных студентов. Цель: надо, якобы, сохранять «качество образования» на высоком уровне.

Показать больше

Швейцарские вузы – жертвы собственного успеха?

Этот контент был опубликован на Престижный швейцарский вуз планирует ограничить количество учебных мест для иностранных студентов. Почему? Наша аналитика.

Читать далее Швейцарские вузы – жертвы собственного успеха?

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию, причем в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душеВнешняя ссылка.

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
космонавты в открытом космосе

Показать больше

Швейцарки – в космос!

Этот контент был опубликован на Обладают ли женщины всеми качествами настоящих астронавтов? Европейское космическое агентство считает, что да.

Читать далее Швейцарки – в космос!
Günther Disseertori, rettore del politecnico di Zurigo.

Показать больше

«Исключение из программы Horizon Europe – серьезная проблема»

Этот контент был опубликован на Поговорили с ректором ВТШ о его карьере, конкуренции в науке, роли многоязычия и о том, почему в этом вузе не будет вступительных испытаний.

Читать далее «Исключение из программы Horizon Europe – серьезная проблема»
Viele Männer auf einer Turbine

Показать больше

Инженер – профессия между манией величия и надеждой человечества

Этот контент был опубликован на От героев Жюля Верна до Илона Маска: кто такие инженеры? Как менялось наше представление об этой профессии?

Читать далее Инженер – профессия между манией величия и надеждой человечества
Researchers in a lab

Показать больше

Швейцария выделяет 28 миллиардов на образование и науку

Этот контент был опубликован на Парламент Швейцарии выделит на сферу образования и науки 28 млрд на следующие четыре года.

Читать далее Швейцария выделяет 28 миллиардов на образование и науку

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR