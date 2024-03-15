Швейцария урежет финансирование образования и науки

Федеральный совет сокращает финансирования образования, НИОКР и инноваций на полмиллиарда франков и намечает новые приоритеты. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Федеральный совет сокращает финансирование образования, НИОКР и инноваций на полмиллиарда франков и намечает новые приоритеты. Всего же правительство страны выделило на следующий отчетный период на эти цели 29,2 млрд швейцарских франков. Сокращение стало ответом на нынешнюю напряженную ситуацию с бюджетными финансами.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss government cuts education and research funding by half a billion Оригинал Читать далее Swiss government cuts education and research funding by half a billion

Цель, однако, все равно состоит в том, чтобы Швейцария гарантированно оставалась глобальным лидером в области образования, исследований и инноваций. По мнению Федерального совета (правительства Швейцарии), высокое качество образования и его доступность для всех слоев общества являются важнейшими предпосылками для развития всесторонней личности, включая успешную интеграцию такой личности в трудовую и общественную жизнь. Сектор образования также помогает, по мнению правительства, преодолевать современные технологические и социальные вызовы.

Политика Федерального совета в области науки и образования на период с 2025 по 2028 год будет определяться принципами субсидиарности (все задачи должны решаться на уровне федерализма, обеспечивающем наилучший результат и наибольшую близость к гражданам тех вопросов, которые касаются их напрямую) и партнерства с кантонами (субъектами федерации). Финансирование сферы образования и НИОКР будет основано также на принципах свободы научных исследований, на поиске решений, организованных «снизу вверх» и на основе более точно определенных приоритетов.

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В центре внимания будут оставаться такие императивы, как освоение достижений цифровой революции, равные возможности для мужчин и женщин в науке, устойчивое развитие, а также национальное и международное академическое сотрудничество. Финансовые рамки сферы науки, определенные в размере 29,2 млрд франков, соответствуют увеличению финансирования данной области на 1,6% (без учета инфляции).

Тем не менее после проведения общественных консультаций правительство урезало некоторые кредиты на 500 млн швейцарских франков, с тем чтобы сбалансировать общий федеральный общественный бюджет. «Финансовый план в области образования и науки является частью законодательного финансового планирования, которое предусматривает обязанность добиваться сбалансированного федерального бюджета с учетом норм «долгового тормоза». Такова позиция правительства, Федерального совета.

Сумма в 29,7 млрд швейцарских франков уже подверглась ожесточенной критике со стороны кантонов, Университетов, вузов и левых партий, во многом потому, что новое финансирование опирается на иных основных актеров. Ранее ими были вузы, но теперь правительство намерено сделать акцент на конкурентном финансировании исследований, например, в области квантовых вычислительных систем, и иных инноваций. Так что основные денежные потоки пойдут теперь через Швейцарский национальный научный венчурный фонд (SNF), Агентство по продвижению инноваций Innosuisse и через Швейцарские академии искусств и наук.

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Международными академическими обменами будет прежде всего заниматься Movetia, швейцарское национальное Агентство по вопросам академических обменов и студенческой мобильности. В связи с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы еще одним приоритетом станет поддержка системы пожизненного образования, переобучения и повышения квалификации. При этом Федеральный совет указывает, что он продолжит поддерживать Университеты, вузы, федеральные технологические институты в Цюрихе и Лозанне и Высшие школы прикладных наук, но уже в полном соответствии с новым действующим финансовым законодательством.

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