The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Позиция Швейцарии

Состояние секты Муна остаётся в распоряжении фонда в Цуге

Хён Джин Мун (справа) из «Церкви Святилища» (Sanctuary Church) на церемонии обновления брачных обетов вместе с членами своей общины. Церковь Святилища (Sanctuary Church), религиозное движение в США, созданное Хён Джином Муном, сыном основателя «Церкви объединения» Сун Мён Муна (Sun Myung Moon). Возникла после раскола внутри церкви в 2012 году, когда наследие Муна разделили его вдова Хак Джа Хан, сын Престон Мун и другие родственники. Церковь Sanctuary Church объявила себя «истинной преемницей» учения Муна. Keystone / EPA / Jim Lo Scalzo
Хён Джин Мун (справа) из «Церкви Святилища» (Sanctuary Church) на церемонии обновления брачных обетов вместе с членами своей общины. Церковь Святилища (Sanctuary Church), религиозное движение в США, созданное Хён Джином Муном, сыном основателя «Церкви объединения» Сун Мён Муна (Sun Myung Moon). Возникла после раскола внутри церкви в 2012 году, когда наследие Муна разделили его вдова Хак Джа Хан, сын Престон Мун и другие родственники. Церковь Sanctuary Church объявила себя «истинной преемницей» учения Муна. Keystone / EPA / Jim Lo Scalzo

Речь шла о сотнях миллионов долларов, которые ещё в 2010 году были переведены в швейцарский фонд Kingdom Investments Foundation (KIF) в кантоне Цуг. Суд отклонил иск вдовы Муна Хак Джа Хан (Hak Ja Han Moon) и её сына Хён Джина Муна (Hyung Jin Moon, также известного как Шон), поданный против Престона Муна (Preston Moon), старшего сына основателя движения. Тем самым суд сохранил контроль над активами за швейцарским фондом.

Этот контент был опубликован на
6 минут
Gotham City*
Показать больше

Необычный судебный спор завершён: апелляционный суд в Вашингтоне (Washington D.C.) вынес решение по делу о наследии преподобного Сун Мён Муна. В центре дела находились сотни миллионов долларов, которые были переданы в специальный фонд в Швейцарии. Американская юстиция отклонила иск Хак Джа Хан Мун, вдовы преподобного, и её сына Хён Джина Муна.

Их требования были направлены против Престона Муна, старшего сына умершего лидера и соперника внутри движения, также известного как «Секта Муна». По сути, речь шла о том, кто имеет право контролировать огромное церковное состояние. Однако, по мнению судей, это внутрицерковный конфликт, который гражданские суды в силу Первой поправки к Конституции США рассматривать не вправе.

Полмиллиарда переведено в Цуг

В сентябре 2022 года швейцарский портал расследовательской журналистики Gotham City сообщил, что крыло церкви, возглавляемое Престоном Муном, перевело около 500 миллионов долларов активов из Соединённых Штатов в швейцарский фонд Kingdom Investments Foundation (KIF). Организация была основана в 2010 году в кантоне Цуг, в здании из стекла и бетона, у входа в которое размещены 139 почтовых ящиков. Теперь фонд полностью вышел из-под контроля головного крыла церкви, которая, как утверждается, насчитывает около трёх миллионов верующих, главным образом в Корее и Японии.

zug
Кантон Цуг знаменит своим либеральным налоговым законодательством. Keystone / Urs Flueeler

Церковь неоднократно обвиняли в том, что она вымогала деньги у своих последователей посредством обязательной «десятины» или предлагала «спасение» в обмен на денежные взносы. Японские адвокаты, специализирующиеся на подобных «духовных сделках», задокументировали многочисленные случаи разорения семей, особенно в Японии, являющейся важнейшим финансовым центром движения. Активы, переданные в швейцарский фонд, включают доли в двух масштабных строительных проектах в Сеуле — Central City Limited и Parc1 (69-этажный небоскрёб), а также горнолыжный курорт, строительную компанию и ещё два миллиона долларов наличными.

По словам Престона Муна, цель перевода состояла в том, чтобы обойти плохую репутацию церкви в корейских банках и обеспечить завершение проекта Parc1, который он представлял как «дело всей жизни» своего отца. Однако перевод активов был осуществлён без уведомления вдовы преподобного, исторической японской ветви церкви или Хён Джина (Шона) Муна. Считая, что Престон Мун использовал ресурсы организации не по назначению, а для реализации собственной религиозной концепции, его противники обратились в суд в Вашингтоне.

Длительная судебная тяжба

Именно там располагается штаб-квартира головной организации — Unification Church International (UCI). В 2019 году истцы одержали первую победу: суд первой инстанции постановил отстранить Престона Муна и его сторонников от руководства Unification Church International и вернуть активы, переданные в швейцарский фонд. Однако Престон Мун немедленно подал апелляцию, сославшись на Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу вероисповедания и запрещает государству вмешиваться во внутренние дела религиозных общин.

Основан франкоязычными журналистами-расследователями Мари Морисс (Marie Maurisse) и Франсуа Пиле (François Pilet). Издание существует в форме специализированного новостного бюллетеняВнешняя ссылка, посвящённого вопросам экономической преступности и релевантной судебной практики.

Каждую неделю портал предоставляет своим подписчикам обзоры связанных со Швейцарией дел о мошенничестве, коррупции и отмывании денег. Основой публикаций служат публично доступные материалы судебных органов.

Апелляционный суд в 2022 году частично удовлетворил его доводы. Суд постановил, что гражданский суд не вправе решать, отклонился ли Престон Мун от «религиозных целей» организации или кто является истинным духовным преемником преподобного Муна. Оставалась лишь одна возможность: истцы могли попытаться доказать факт мошенничества или личного обогащения, что позволяло бы применить крайне ограниченное исключение из принципа религиозного воздержания судов.

В решении от 3 июля 2025 года апелляционный суд окончательно закрыл и этот путь. Суд пришёл к выводу, что истцы не доказали получение Престоном Муном личной выгоды от перевода средств в швейцарский фонд. Кроме того, было установлено, что ни одно из первоначальных обвинений против Kingdom Investments Foundation не касалось self-dealing («сделок в собственных корыстных интересах»). Следовательно, по мнению суда, выдвигать этот довод слишком поздно. Также было отклонено ходатайство о возобновлении процесса с целью учёта новых обстоятельств.

В итоге американский суд подтвердил: фонд Kingdom Investments Foundation (зарегистрирован в кантоне Цуг) по-прежнему контролирует огромное состояние, переданное ему ещё в 2010 году. Члены попечительского совета фонда не обязаны отчитываться в суде. Судебное разбирательство не дало никакой новой информации о работе Kingdom Investments Foundation, её руководстве или текущем использовании активов.

Решение суда по ссылке.Внешняя ссылка

Показать больше
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

More

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Read more: Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
64 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
13 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Presse

Показать больше

Невыдуманные истории из Швейцарии ко Дню свободы печати

Этот контент был опубликован на По всему миру 3 мая отмечается день свободы печати: наши коллеги часто испытывали гонения, угрозы и цензуру, но пусть об этом они расскажут сами.

Читать далее Невыдуманные истории из Швейцарии ко Дню свободы печати
граф

Показать больше

Швейцария, спорт и коррупция: адский треугольник

Этот контент был опубликован на Растущее число скандалов, связанных с коррупцией, вынудило Берн принять меры в 2012 году. Но проблемы с управлением все еще остаются.

Читать далее Швейцария, спорт и коррупция: адский треугольник
й

Показать больше

Дело Магнитского: банки перед выбором — закон Швейцарии или санкции США  

Этот контент был опубликован на Новое решение суда по делу Магнитского заставляет банки выбирать между судебной системой Швейцарии и санкциями США.

Читать далее Дело Магнитского: банки перед выбором — закон Швейцарии или санкции США  
Глобальные рейтинги: Швейцария по многим параметрам находится впереди планеты всей, но и на солнце есть пятна.

Показать больше

Швейцария и глобальные рейтинги: в чем она сильна, а где отстаёт

Этот контент был опубликован на Глобальные рейтинги: Швейцария по многим параметрам находится впереди планеты всей, но и на солнце есть пятна.

Читать далее Швейцария и глобальные рейтинги: в чем она сильна, а где отстаёт
Joe Ackermann

Показать больше

«Решение о конфискации российских активов было бы катастрофой»

Этот контент был опубликован на Отдать замороженные в Швейцарии российские активы Украине? Бывший гендиректор Deutsche Bank Джо Акерманн не согласен.

Читать далее «Решение о конфискации российских активов было бы катастрофой»
Ein Mann hält sich vor einem Zürcher Gericht eine Aktenmappe vors Gesicht.

Показать больше

Швейцария скатилась вниз в индексе восприятия коррупции

Этот контент был опубликован на Швейцария воспринимается как относительно «чистая» страна, особенно когда речь идет о коррупции в государственном секторе. Но и на солнце есть пятна!

Читать далее Швейцария скатилась вниз в индексе восприятия коррупции

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR