Состояние секты Муна остаётся в распоряжении фонда в Цуге

Хён Джин Мун (справа) из «Церкви Святилища» (Sanctuary Church) на церемонии обновления брачных обетов вместе с членами своей общины. Церковь Святилища (Sanctuary Church), религиозное движение в США, созданное Хён Джином Муном, сыном основателя «Церкви объединения» Сун Мён Муна (Sun Myung Moon). Возникла после раскола внутри церкви в 2012 году, когда наследие Муна разделили его вдова Хак Джа Хан, сын Престон Мун и другие родственники. Церковь Sanctuary Church объявила себя «истинной преемницей» учения Муна. Keystone / EPA / Jim Lo Scalzo

Речь шла о сотнях миллионов долларов, которые ещё в 2010 году были переведены в швейцарский фонд Kingdom Investments Foundation (KIF) в кантоне Цуг. Суд отклонил иск вдовы Муна Хак Джа Хан (Hak Ja Han Moon) и её сына Хён Джина Муна (Hyung Jin Moon, также известного как Шон), поданный против Престона Муна (Preston Moon), старшего сына основателя движения. Тем самым суд сохранил контроль над активами за швейцарским фондом.

6 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Необычный судебный спор завершён: апелляционный суд в Вашингтоне (Washington D.C.) вынес решение по делу о наследии преподобного Сун Мён Муна. В центре дела находились сотни миллионов долларов, которые были переданы в специальный фонд в Швейцарии. Американская юстиция отклонила иск Хак Джа Хан Мун, вдовы преподобного, и её сына Хён Джина Муна.

Их требования были направлены против Престона Муна, старшего сына умершего лидера и соперника внутри движения, также известного как «Секта Муна». По сути, речь шла о том, кто имеет право контролировать огромное церковное состояние. Однако, по мнению судей, это внутрицерковный конфликт, который гражданские суды в силу Первой поправки к Конституции США рассматривать не вправе.

Полмиллиарда переведено в Цуг

В сентябре 2022 года швейцарский портал расследовательской журналистики Gotham City сообщил, что крыло церкви, возглавляемое Престоном Муном, перевело около 500 миллионов долларов активов из Соединённых Штатов в швейцарский фонд Kingdom Investments Foundation (KIF). Организация была основана в 2010 году в кантоне Цуг, в здании из стекла и бетона, у входа в которое размещены 139 почтовых ящиков. Теперь фонд полностью вышел из-под контроля головного крыла церкви, которая, как утверждается, насчитывает около трёх миллионов верующих, главным образом в Корее и Японии.

Кантон Цуг знаменит своим либеральным налоговым законодательством. Keystone / Urs Flueeler

Церковь неоднократно обвиняли в том, что она вымогала деньги у своих последователей посредством обязательной «десятины» или предлагала «спасение» в обмен на денежные взносы. Японские адвокаты, специализирующиеся на подобных «духовных сделках», задокументировали многочисленные случаи разорения семей, особенно в Японии, являющейся важнейшим финансовым центром движения. Активы, переданные в швейцарский фонд, включают доли в двух масштабных строительных проектах в Сеуле — Central City Limited и Parc1 (69-этажный небоскрёб), а также горнолыжный курорт, строительную компанию и ещё два миллиона долларов наличными.

По словам Престона Муна, цель перевода состояла в том, чтобы обойти плохую репутацию церкви в корейских банках и обеспечить завершение проекта Parc1, который он представлял как «дело всей жизни» своего отца. Однако перевод активов был осуществлён без уведомления вдовы преподобного, исторической японской ветви церкви или Хён Джина (Шона) Муна. Считая, что Престон Мун использовал ресурсы организации не по назначению, а для реализации собственной религиозной концепции, его противники обратились в суд в Вашингтоне.

Длительная судебная тяжба

Именно там располагается штаб-квартира головной организации — Unification Church International (UCI). В 2019 году истцы одержали первую победу: суд первой инстанции постановил отстранить Престона Муна и его сторонников от руководства Unification Church International и вернуть активы, переданные в швейцарский фонд. Однако Престон Мун немедленно подал апелляцию, сославшись на Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу вероисповедания и запрещает государству вмешиваться во внутренние дела религиозных общин.

Портал Gotham City Основан франкоязычными журналистами-расследователями Мари Морисс (Marie Maurisse) и Франсуа Пиле (François Pilet). Издание существует в форме специализированного новостного бюллетеняВнешняя ссылка, посвящённого вопросам экономической преступности и релевантной судебной практики. Каждую неделю портал предоставляет своим подписчикам обзоры связанных со Швейцарией дел о мошенничестве, коррупции и отмывании денег. Основой публикаций служат публично доступные материалы судебных органов.

Апелляционный суд в 2022 году частично удовлетворил его доводы. Суд постановил, что гражданский суд не вправе решать, отклонился ли Престон Мун от «религиозных целей» организации или кто является истинным духовным преемником преподобного Муна. Оставалась лишь одна возможность: истцы могли попытаться доказать факт мошенничества или личного обогащения, что позволяло бы применить крайне ограниченное исключение из принципа религиозного воздержания судов.

В решении от 3 июля 2025 года апелляционный суд окончательно закрыл и этот путь. Суд пришёл к выводу, что истцы не доказали получение Престоном Муном личной выгоды от перевода средств в швейцарский фонд. Кроме того, было установлено, что ни одно из первоначальных обвинений против Kingdom Investments Foundation не касалось self-dealing («сделок в собственных корыстных интересах»). Следовательно, по мнению суда, выдвигать этот довод слишком поздно. Также было отклонено ходатайство о возобновлении процесса с целью учёта новых обстоятельств.

В итоге американский суд подтвердил: фонд Kingdom Investments Foundation (зарегистрирован в кантоне Цуг) по-прежнему контролирует огромное состояние, переданное ему ещё в 2010 году. Члены попечительского совета фонда не обязаны отчитываться в суде. Судебное разбирательство не дало никакой новой информации о работе Kingdom Investments Foundation, её руководстве или текущем использовании активов.

Решение суда по ссылке.Внешняя ссылка

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

More Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Read more: Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.