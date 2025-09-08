Писатель Саша Филипенко о своих корнях и жизни в Швейцарии

Саша Филипенко (Sasha Filipenko), один из самых известных белорусских авторов в изгнании, рассказывает SWI swissinfo.ch о свободе, страхе и личной цене правды. SWI

Саша Филипенко, один из самых известных белорусских авторов в изгнании, рассказывает SWI swissinfo.ch о свободе, страхе и личной цене, которую приходится платить за право говорить правду.

В новом выпуске серии интервью On the Record Саша Филипенко вспоминает свою жизнь при диктатуре Александра Лукашенко, политическое давление, заставившее его покинуть страну, и о том, что его родители остаются заложниками в Беларуси. Его книги тайно передаются из камеры в камеру в тюрьмах, а Россия внесла его имя в официальный список разыскиваемых лиц.

Автор нескольких широко признанных романов, переведённых на десятки языков, Саша Филипенко стал значимым голосом не только в Швейцарии, но и во всей Европе. В этом интервью он откровенно говорит о депрессии, изгнании и о том, как удаётся выживать в финансовом смысле в Швейцарии. Он размышляет о тяжёлом эмоциональном бремени писательской работы, о том, как литература предвосхищает реальность, и о том, что значит чувствовать свою принадлежность к родине, которая объявляет тебя преступником.

Беседа, снятая в Базеле, представляет собой откровенный разговор о сопротивлении, диктатуре и идентичности во времена войны.

