The Swiss voice in the world since 1935
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Права человека

Писатель Саша Филипенко о своих корнях и жизни в Швейцарии

Саша Филипенко (Sasha Filipenko), один из самых известных белорусских авторов в изгнании, рассказывает SWI swissinfo.ch о свободе, страхе и личной цене правды.
Саша Филипенко (Sasha Filipenko), один из самых известных белорусских авторов в изгнании, рассказывает SWI swissinfo.ch о свободе, страхе и личной цене правды. SWI

Саша Филипенко, один из самых известных белорусских авторов в изгнании, рассказывает SWI swissinfo.ch о свободе, страхе и личной цене, которую приходится платить за право говорить правду.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Елена Серветтаз , Микеле Андина , Вера Лейзингер

В новом выпуске серии интервью On the Record Саша Филипенко вспоминает свою жизнь при диктатуре Александра Лукашенко, политическое давление, заставившее его покинуть страну, и о том, что его родители остаются заложниками в Беларуси. Его книги тайно передаются из камеры в камеру в тюрьмах, а Россия внесла его имя в официальный список разыскиваемых лиц.

Externer Inhalt

Автор нескольких широко признанных романов, переведённых на десятки языков, Саша Филипенко стал значимым голосом не только в Швейцарии, но и во всей Европе. В этом интервью он откровенно говорит о депрессии, изгнании и о том, как удаётся выживать в финансовом смысле в Швейцарии. Он размышляет о тяжёлом эмоциональном бремени писательской работы, о том, как литература предвосхищает реальность, и о том, что значит чувствовать свою принадлежность к родине, которая объявляет тебя преступником.

Беседа, снятая в Базеле, представляет собой откровенный разговор о сопротивлении, диктатуре и идентичности во времена войны.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Мы встретились с писателем и российским оппозиционером Олегом Радзинским в Люцерне, в Швейцарии.

Показать больше

Олег Радзинский: «Я ничего плохого в сепаратизме не вижу» 

Этот контент был опубликован на Писатель Олег Радзинский, живущий в Швейцарии, — гость программы On The Record. О сепаратизме в России и режиме Путина.

Читать далее Олег Радзинский: «Я ничего плохого в сепаратизме не вижу» 
Заставка к видео-интервью с Сергеем Пугачевым.

Показать больше

Сергей Пугачев: «Швейцарские банки помогают людям Путина обходить санкции»

Этот контент был опубликован на Эксклюзивное интервью с Сергеем Пугачевым, бывшим российским миллиардером, а теперь жестким критиком Кремля.

Читать далее Сергей Пугачев: «Швейцарские банки помогают людям Путина обходить санкции»
Джоджо Майер, один из самых интересных, неоднозначных, разноплановых и талантливых перкуссионистов нашего времени, в интервью порталу SWI.

Показать больше

Взлом протокола: Джоджо Майер и машина

Этот контент был опубликован на Джоджо Майер, один из самых интересных, неоднозначных, разноплановых и талантливых перкуссионистов нашего времени, в интервью порталу SWI.

Читать далее Взлом протокола: Джоджо Майер и машина
Sasha Filipenko, writer

Показать больше

«Русский язык не принадлежит одной лишь России»

Этот контент был опубликован на Портал SWI поговорил с писателем Сашей Филипенко о войне против Украины, о протестах в Беларуси, о культуре отмены и о его литературном творчестве.

Читать далее «Русский язык не принадлежит одной лишь России»
Петер Маурер

Показать больше

Писатель из Беларуси обратился с письмом к президенту МККК

Этот контент был опубликован на Господин Президент, когда Международный Красный Крест посетит с инспекцией тюрьмы в Беларуси?

Читать далее Писатель из Беларуси обратился с письмом к президенту МККК

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR