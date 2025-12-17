Теракт в Австралии омрачил еврейский праздник света в Берне

Праздник Хануки в Берне прошел на фоне трагических новостей из Сиднея. Keystone-SDA

Во вторник вечером 16 декабря 2025 года около ста человек собрались на Ратушной площади Берна, чтобы отметить еврейский праздник света — Хануку. Праздник прошёл на фоне трагических новостей из Австралии: теракт на пляже Бонди в Сиднее омрачил торжества в Берне.

2 минут

«Мы все потрясены атакой на еврейскую общину в Сиднее», — заявила в своей речи мэр Берна Марике Круит (Marieke Kruit). По её словам, Ханука символизирует религиозную свободу и напоминание о необходимости зажигать свет даже в трудные времена. Это особенно важно сегодня, подчеркнула она, поскольку «мы видим, как тени становятся длиннее» и антисемитизм вновь поднимает голову во всём мире.

Тем важнее, отметила далее Марике Круит, не отводить взгляд, а занимать чёткую позицию — и нести свет туда, где людям грозит тьма. На Ратушную площадь к участию в праздновании пригласил раввинат еврейской общины Берна. В мероприятии приняли участие также представители других религиозных конфессий. На площади присутствовала полиция. Ещё несколько десятков человек собрались отметить Хануку и в районе стадиона «Ванкдорф», среди них — представители австралийского посольства в Швейцарии.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Лучшее из контента SRG Антисемитизм в Швейцарии после 7 октября 2023 года Этот контент был опубликован на Антисемитизм в современной Швейцарии: «Вас оскорбляют, но при этом вы не имеете право показать, что вы оскорблены». Читать далее Антисемитизм в Швейцарии после 7 октября 2023 года

Там к собравшимся обратился, в частности, председатель городского парламента Берна Том Бергер (Tom Berger). Он назвал теракт в Австралии «актом ненависти». По его словам, это преступление затрагивает евреев по всему миру — в том числе и в Берне. «Именно поэтому так важно, что мы сегодня стоим здесь вместе — люди с разными биографиями и убеждениями.

Нас объединяет чёткая позиция: мы не позволим ненависти и насилию взять верх», — подчеркнул он. Напомним, что 14 декабря во время праздника Хануки на пляже Бонди недалеко от Сиднея было совершено вооружённое нападение, погибли по меньшей мере 15 человек, десятки получили ранения. Власти квалифицировали произошедшее как террористический акт с антисемитской подоплёкой.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Все больше швейцарских евреев задумываются об эмиграции в Израиль Этот контент был опубликован на Каковы причины увеличения численности швейцарской диаспоры в Израиле? Ранее основной причиной был антисемитизм. Что изменилось с тех пор? Читать далее Все больше швейцарских евреев задумываются об эмиграции в Израиль

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch