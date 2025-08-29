Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест
Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест по причине «сложной ситуации на рынке». Комбинат, расположенный в общине Роот (Root) примерно в 15 км к югу от города Люцерн, является одним из ключевых работодателей региона.
В пресс-релизе, опубликованном на днях, компания заявила, что сокращение персонала стало неизбежным и это на фоне мер по повышению эффективности и сокращению затрат. Сотрудники уже проинформированы, будет реализован социальный план. Компания Perlen Papier объясняет эти меры продолжающимся спадом спроса на бумагу и тем, что в Европе остаётся всё меньше производителей бумаги, при этом крупные компании скупают или вытесняют мелкие предприятия, усиливая конкуренцию на рынке.
Чтобы сохранить эффективность и, следовательно, конкурентоспособность, с осени 2025 года компания планирует дополнительно снизить накладные расходы. Обе бумагоделательные машины продолжат работу, а клиенты по-прежнему будут получать мелованную бумагу для журналов и газет в привычном качестве. Ранее, в условиях напряжённой ситуации на рынке, Perlen Papier уже сокращала расходы, однако принятые меры не принесли достаточного эффекта. В прошлом 2024 финансовом году в ситуации роста продаж компания сообщила об убытках, объяснив их ценовым давлением.
Планируемое сокращение рабочих мест в муниципальном образовании Рут стало причиной заметного беспокойства. «Это не очень хорошая новость, когда компания сокращает рабочие места», — заявил мэр Хайнц Шумахер (Heinz Schumacher) в интервью агентству Keystone-SDA. Он подчеркнул, что Perlen Papier играет важную роль в структуре экономики региона. Муниципалитет готов к переговорам с компанией и затронутыми сотрудниками, выразив надежду, что они быстро найдут новую работу.
Компания Perlen Industrieholding AG была создана весной 2024 года в результате разделения бывшей компании CPH Chemie + Papier Holding (ныне CPH Group AG). Бумажное производство (Perlen Papier AG) и недвижимость округа Перлен (Perlen, LU) перешли к Perlen Industrieholding, промышленной группе, которая начала свою регулярную деятельность 25 июня 2024 года.
