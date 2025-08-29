The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Рабочее место

Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест

Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.
Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест. Keystone-SDA

Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест по причине «сложной ситуации на рынке». Комбинат, расположенный в общине Роот (Root) примерно в 15 км к югу от города Люцерн, является одним из ключевых работодателей региона.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В пресс-релизе, опубликованном на днях, компания заявила, что сокращение персонала стало неизбежным и это на фоне мер по повышению эффективности и сокращению затрат. Сотрудники уже проинформированы, будет реализован социальный план. Компания Perlen Papier объясняет эти меры продолжающимся спадом спроса на бумагу и тем, что в Европе остаётся всё меньше производителей бумаги, при этом крупные компании скупают или вытесняют мелкие предприятия, усиливая конкуренцию на рынке.

Чтобы сохранить эффективность и, следовательно, конкурентоспособность, с осени 2025 года компания планирует дополнительно снизить накладные расходы. Обе бумагоделательные машины продолжат работу, а клиенты по-прежнему будут получать мелованную бумагу для журналов и газет в привычном качестве. Ранее, в условиях напряжённой ситуации на рынке, Perlen Papier уже сокращала расходы, однако принятые меры не принесли достаточного эффекта. В прошлом 2024 финансовом году в ситуации роста продаж компания сообщила об убытках, объяснив их ценовым давлением.

Читайте также:

Показать больше
Die Einweihung und kirchliche Einsegnung der Raffinerie, 1963

Показать больше

История

Заброшенные места Швейцарии: нефтезавод в Коломбе

Этот контент был опубликован на В нашей новой серии мы знакомимся со швейцарскими пустошами и «замками с привидениями». Сегодня серия четвертая: НПЗ в Коломбе-Мюра.

Читать далее Заброшенные места Швейцарии: нефтезавод в Коломбе

Планируемое сокращение рабочих мест в муниципальном образовании Рут стало причиной заметного беспокойства. «Это не очень хорошая новость, когда компания сокращает рабочие места», — заявил мэр Хайнц Шумахер (Heinz Schumacher) в интервью агентству Keystone-SDA. Он подчеркнул, что Perlen Papier играет важную роль в структуре экономики региона. Муниципалитет готов к переговорам с компанией и затронутыми сотрудниками, выразив надежду, что они быстро найдут новую работу.

Компания Perlen Industrieholding AG была создана весной 2024 года в результате разделения бывшей компании CPH Chemie + Papier Holding (ныне CPH Group AG). Бумажное производство (Perlen Papier AG) и недвижимость округа Перлен (Perlen, LU) перешли к Perlen Industrieholding, промышленной группе, которая начала свою регулярную деятельность 25 июня 2024 года.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
66 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Показать больше

В Прунтру продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном

Этот контент был опубликован на Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Читать далее В Прунтру продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном
Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Показать больше

Культура

В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Этот контент был опубликован на Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Читать далее В Швейцарии нашли сокровища бронзового века
Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Показать больше

Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Этот контент был опубликован на Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Читать далее Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса
В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Показать больше

Рабочее место

Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Читать далее Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды
Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Показать больше

История

Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Этот контент был опубликован на Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Читать далее Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»
Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Показать больше

Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

Этот контент был опубликован на Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Читать далее Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes
Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Показать больше

Торговая политика

Швейцарская почта не шлет больше посылки в США

Этот контент был опубликован на Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Читать далее Швейцарская почта не шлет больше посылки в США
Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Показать больше

Рабочее место

Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии

Этот контент был опубликован на Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Читать далее Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии
Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Показать больше

Системы здравоохранения

Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Читать далее Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы
Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Показать больше

В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки

Этот контент был опубликован на Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Читать далее В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Goms valley

Показать больше

Швейцария загрязнена «вечными химическими веществами»

Этот контент был опубликован на По итогам нового научного исследования в Швейцарии было выявлено более 130 мест, загрязненных «вечными химическими веществами».

Читать далее Швейцария загрязнена «вечными химическими веществами»
Проблемы Climeworks проистекают из нескольких источников. Один из них — приостановка проектов в США.

Показать больше

Швейцарский стартап Climeworks будет увольнять сотрудников

Этот контент был опубликован на Причины — технические проблемы, срыв планов развития в США и падение интереса инвесторов.

Читать далее Швейцарский стартап Climeworks будет увольнять сотрудников
В 2024 году швейцарские работники впервые за три года смогли купить больше потребительских товаров за счёт увеличения реальной заработной платы.

Показать больше

Как инфляция и тарифные риски влияют на зарплату в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В 2024 году швейцарские работники впервые за три года смогли купить больше потребительских товаров за счёт увеличения реальной заработной платы.

Читать далее Как инфляция и тарифные риски влияют на зарплату в Швейцарии
Швейцарский издательский холдинг TX Group объявил о сокращении около 200 штатных единиц в типографиях своей дочерней компании Tamedia.

Показать больше

Издательский концерн Tamedia сократит рабочие места

Этот контент был опубликован на Холдинг TX Group объявил о сокращении около 200 штатных единиц в типографиях своей дочерней компании Tamedia. Еще 90 мест будут сокращены в редакциях.

Читать далее Издательский концерн Tamedia сократит рабочие места
Дефицит кадров на швейцарском рынке труда сохраняется

Показать больше

Дефицит кадров на швейцарском рынке труда сохраняется

Этот контент был опубликован на После нескольких лет острой нехватки рабочей силы ситуация на швейцарском рынке труда находится на пути к нормализации. Так? Не совсем, говорят аналитики.

Читать далее Дефицит кадров на швейцарском рынке труда сохраняется

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR