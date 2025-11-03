Нательные камеры снизили число инцидентов на транспорте

За прошедший год количество инцидентов на железнодорожном транспорте, как сообщает компания в своём отчёте, сократилось на 11 %. Keystone-SDA

Использование нательных видеокамер (bodycam) сотрудниками транспортной полиции Швейцарских федеральных железных дорог (Schweizerische Bundesbahnen, SBB) дало положительный результат: за прошедший год количество инцидентов на транспорте, как сообщает компания в опубликованном отчёте, сократилось на 11 %.

По данным SBB, почти в половине случаев, когда сотрудники полиции останавливали людей для проверки, одно лишь заявление о готовности включить камеру сразу приводило к деэскалации конфликта. С сентября 2024 года камеры активировались 687 раз: в 202 эпизодах запись использовалась как доказательство по уголовному или административному делу, а в 485 случаях съёмку прекращали после того, как ситуация успокаивалась.

Камеры, как отмечает SBB, выполняют три основные функции: предотвращают возможные правонарушения, снижают риск эскалации и, при необходимости, служат способом фиксации доказательств. Перед включением устройства транспортный полицейский обязан предупредить об этом устно — если, конечно, позволяет ситуация. Проверяемое лицо также может самостоятельно попросить включить запись.

При активации камеры мигают три красных светодиода и подаётся звуковой сигнал. Все данные сохраняются на швейцарских серверах компании SBB / CFF. Доступ к записям имеют только уполномоченные сотрудники транспортной полиции и исключительно в рамках следствия. Редактировать или удалять файлы вручную невозможно. По истечении 100 дней, если следственные органы не запрашивали их, данные автоматически удаляются. Каждый факт удаления документируется.

С учётом положительных результатов компания SBB намерена протестировать использование нательных камер на добровольной основе и среди сотрудников клиентской службы. Однако перед этим необходимо урегулировать правовые вопросы и вопросы защиты персональных данных. В упомянутом отчёте подчёркивается, что SBB принимает и другие меры для повышения безопасности пассажиров и персонала. В частности, усилено патрулирование поездов после 22:00, сотрудники, работающие с клиентами, проходят обучение по программам деэскалации и предотвращения конфликтов, продолжается совершенствование системы видеонаблюдения в поездах и на станциях.

