Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает
Во втором квартале 2025 года занятость в Швейцарии слегка выросла за счёт сферы услуг. По данным Федерального статистического Ведомства страны (Bundesamt für Statistik, BFS), за отчетный год в этом секторе появилось около 40 000 новых рабочих мест, тогда как в промышленности их стало меньше на 4 600.
Согласно опубликованному на днях очередному отчету «Барометр занятости» (Beschäftigungsbarometer) общее число занятых в стране увеличилось на 0,6% и достигло 5,532 млн человек. С поправкой на сезонность рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,1%.
Одновременно заметно сократилось число вакансий: компании сообщили о 93 200 свободных местах — на 10% меньше, чем год назад. Снизились и трудности с набором персонала: о проблемах с поиском квалифицированных работников заявили 37,1% предприятий, что на 2,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
Читайте также:
Показать больше
Учителя без диплома спасают швейцарскую школу
Краткосрочные же перспективы занятости, напротив, ухудшились. Доля компаний, планирующих расширение штата, опустилась до 11,0% (год назад — 12,3%), а тех, кто намерен сокращать персонал, выросла до 4,3% (год назад — 3,7%). Индикатор перспектив занятости (Indikator für die Beschäftigungsaussichten) снизился на 1,1 пункта, но остался в положительной зоне — на уровне 1,04, что по-прежнему свидетельствует об умеренном росте степени занятости.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.