Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает

Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность их сокращает. Keystone-SDA

Во втором квартале 2025 года занятость в Швейцарии слегка выросла за счёт сферы услуг. По данным Федерального статистического Ведомства страны (Bundesamt für Statistik, BFS), за отчетный год в этом секторе появилось около 40 000 новых рабочих мест, тогда как в промышленности их стало меньше на 4 600.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Dienstleistungen schaffen Stellen, Industrie baut ab Оригинал Читать далее Dienstleistungen schaffen Stellen, Industrie baut ab

Согласно опубликованному на днях очередному отчету «Барометр занятости» (Beschäftigungsbarometer) общее число занятых в стране увеличилось на 0,6% и достигло 5,532 млн человек. С поправкой на сезонность рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,1%.

Одновременно заметно сократилось число вакансий: компании сообщили о 93 200 свободных местах — на 10% меньше, чем год назад. Снизились и трудности с набором персонала: о проблемах с поиском квалифицированных работников заявили 37,1% предприятий, что на 2,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Лучшее из контента SRG Учителя без диплома спасают швейцарскую школу Этот контент был опубликован на Как педагоги без диплома компенсируют дефицит преподавательских кадров — и с какими сложностями они при этом сталкиваются. Читать далее Учителя без диплома спасают швейцарскую школу

Краткосрочные же перспективы занятости, напротив, ухудшились. Доля компаний, планирующих расширение штата, опустилась до 11,0% (год назад — 12,3%), а тех, кто намерен сокращать персонал, выросла до 4,3% (год назад — 3,7%). Индикатор перспектив занятости (Indikator für die Beschäftigungsaussichten) снизился на 1,1 пункта, но остался в положительной зоне — на уровне 1,04, что по-прежнему свидетельствует об умеренном росте степени занятости.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch