The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Рабочее место

Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает

Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность их сокращает
Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность их сокращает. Keystone-SDA

Во втором квартале 2025 года занятость в Швейцарии слегка выросла за счёт сферы услуг. По данным Федерального статистического Ведомства страны (Bundesamt für Statistik, BFS), за отчетный год в этом секторе появилось около 40 000 новых рабочих мест, тогда как в промышленности их стало меньше на 4 600.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Согласно опубликованному на днях очередному отчету «Барометр занятости» (Beschäftigungsbarometer) общее число занятых в стране увеличилось на 0,6% и достигло 5,532 млн человек. С поправкой на сезонность рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,1%.

Одновременно заметно сократилось число вакансий: компании сообщили о 93 200 свободных местах — на 10% меньше, чем год назад. Снизились и трудности с набором персонала: о проблемах с поиском квалифицированных работников заявили 37,1% предприятий, что на 2,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Читайте также:

Показать больше
Мишель Нуспель уже три года преподаёт в начальной школе в Питерлене (Pieterlen, кантон Берн).

Показать больше

Лучшее из контента SRG

Учителя без диплома спасают швейцарскую школу

Этот контент был опубликован на Как педагоги без диплома компенсируют дефицит преподавательских кадров — и с какими сложностями они при этом сталкиваются.

Читать далее Учителя без диплома спасают швейцарскую школу

Краткосрочные же перспективы занятости, напротив, ухудшились. Доля компаний, планирующих расширение штата, опустилась до 11,0% (год назад — 12,3%), а тех, кто намерен сокращать персонал, выросла до 4,3% (год назад — 3,7%). Индикатор перспектив занятости (Indikator für die Beschäftigungsaussichten) снизился на 1,1 пункта, но остался в положительной зоне — на уровне 1,04, что по-прежнему свидетельствует об умеренном росте степени занятости.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

Показать больше

Адаптация к изменению климата

Где будет снова построена деревня Блаттен?

Этот контент был опубликован на Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

Читать далее Где будет снова построена деревня Блаттен?
Швейцарская почта представила новую почтовую марку с изображением флакона для чистящего средства WC-Ente («туалетный утёнок»).

Показать больше

История

Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»

Этот контент был опубликован на Швейцарская почта представила новую почтовую марку с изображением флакона для чистящего средства WC-Ente («туалетный утёнок»).

Читать далее Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»
С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров.

Показать больше

Культура

В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров

Этот контент был опубликован на С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров.

Читать далее В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров
Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок.

Показать больше

Рабочее место

Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок.

Читать далее Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест
Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Показать больше

Агробизнес

Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой

Этот контент был опубликован на Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Читать далее Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой
Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Показать больше

Швейцарский ИИ

Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Этот контент был опубликован на Компания Just Eat Takeaway, запускает в Швейцарии экспериментальный проект: еду на дом будут доставлять роботы.

Читать далее Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat
Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Показать больше

Решения в области климата

Суд решит, допустим ли климатический иск против Holcim

Этот контент был опубликован на Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Читать далее Суд решит, допустим ли климатический иск против Holcim
В Швейцарии запущено мобильное приложение для повышения безопасности бейсджамперов в регионе долины Лаутербруннен.

Показать больше

Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга

Этот контент был опубликован на Новая система должна улучшить координацию между спортсменами-экстремалами и пилотами вертолётов.

Читать далее Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга
Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Показать больше

Швейцарская политика

Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме

Этот контент был опубликован на Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Читать далее Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме
Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Показать больше

Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Читать далее Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Показать больше

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Этот контент был опубликован на Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Читать далее Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться
Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Показать больше

Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом

Этот контент был опубликован на Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Читать далее Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом
Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой

Показать больше

Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой

Этот контент был опубликован на Федеральный центр требует от кантонов повысить уровень занятости украинских беженцев с видом на жительство категории S.

Читать далее Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой
Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы остаётся атмосфера в коллективе.

Показать больше

Хорошая рабочая атмосфера швейцарцам важнее зарплаты

Этот контент был опубликован на Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы остаётся атмосфера в коллективе.

Читать далее Хорошая рабочая атмосфера швейцарцам важнее зарплаты
Компании в Швейцарии продолжают активно использовать возможность удалённой и гибридной работы для привлечения сотрудников.

Показать больше

Рынок труда Швейцарии: «удалёнка» возвращается?

Этот контент был опубликован на Во времена пандемии все (или почти все) работали из дома, потом пандемия прошла, но home office отнюдь не был забыт.

Читать далее Рынок труда Швейцарии: «удалёнка» возвращается?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR