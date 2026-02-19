Доверие к банковскому сектору Швейцарии снижается

Швейцарцы сохраняют базовый уровень доверия по отношению к банковскому сектору. Усиливается и критика в его адрес, но «свой» банк они всегда оценивают высоко. Keystone-SDA

Граждане Швейцарии по-прежнему сохраняет базовый уровень доверия по отношению к банковскому сектору, при этом усиливается и критика в его адрес. Негативное влияние на имидж отрасли оказывают «её чрезмерная ориентация на прибыль» и «недостаточное внимание к вопросам экологии». Но, как правило, «свой» банк респонденты всегда оценивают на очень высоком уровне.

Положительно деятельность банков Швейцарии оценивают 53% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса о состоянии швейцарского банковского сектора, опубликованные Швейцарской банкирской ассоциацией (Schweizerische Bankiervereinigung, SBVg). Согласно этому исследованию, сейчас уровень доверия к банкам вернулся к показателям, наблюдавшимся до «ипотечного» кризиса 2008–2010 годов.

В 2021 году, в ситуации ковид-пандемии и масштабной программы кредитной поддержки экономики, доля положительных оценок банковского сектора достигала 75%. С тех пор уровень доверия начал и продолжал постепенно снижаться. По мнению авторов упомянутого исследования, такая динамика может свидетельствовать лишь о том, что банки всё чаще воспринимаются в обществе как отрасль, сталкивающаяся со структурными проблемами и репутационными рисками.

При этом базовое доверие к банковской системе в Швейцарии остаётся стабильным. Граждане признают её значимость для экономического благосостояния страны и поддержания макроэкономической финансовой стабильности. Одновременно около 75% респондентов полагают, что банки ставят во главу угла прибыль, а не вклад в общественное благо и соблюдение социальных стандартов. Сохраняются в обществе и устойчивые ассоциации между банками и отмыванием денежных средств и финансовыми скандалами — такую связь отмечает 61% опрошенных.

Риск — искусственный интеллект

Кроме того, всё больше респондентов сомневаются, что банки реально учитывают в своей работе современные экологические, социальные и управленческие стандарты. Лишь незначительное большинство опрошенных (52%) полагает, что по сравнению с ситуацией пятилетней давности банки активнее интегрируют экологические и социальные критерии в свою деятельность, что равнозначно снижению на 15 процентных пунктов по сравнению с 2022–2023 годами.

Отмечается также рост скептицизма в отношении перевода сектора банковских услуг на цифровые рельсы и, в частности, использования технологий искусственного интеллекта. Такое мнение распространено прежде всего среди респондентов старших возрастных категорий. Наибольшие опасения вызывают у них возможная утрата персонального контакта банка с клиентом, риски в области информационной безопасности и сокращение рабочих мест в результате рационализации и автоматизации производственных процессов.

При этом свой собственный банк клиенты оценивают значительно лучше, чем банковский сектор в целом. Уровень удовлетворённости банковским обслуживанием составляет 83%. Показатели, связанные с безопасностью, надёжностью и доверием, остаются высокими, тогда как значимость фактора устойчивого развития даже в оценке «домашнего банка» постепенно снижается. Нынешний отчет «Банковский монитор», выпускаемый НИИ изучения общественного мнения gfs.bern по заказу Швейцарской банкирской ассоциации (Schweizerische Bankiervereinigung, SBVg), является уже его 18-м выпуском. В рамках исследования, проведённого в период с 9 по 31 октября 2025 года, были опрошены 1005 граждан Швейцарии, то есть лиц, имеющих право голоса.

