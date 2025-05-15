Если растают ледники в Швейцарии, это отразится на всей Европе

В период с 2000 по 2024 год швейцарские ледники (на фото: ледник «Алеч») потеряли почти 40 % своего объема. Keystone / Anthony Anex

В результате продолжающегося глобального потепления ледники в Швейцарии могут почти полностью исчезнуть. Их утрата приведёт к качественным изменениям в гидрологическом режиме не только в регионе Альп, но и в бассейнах всех крупнейших речных систем Западной Европы.

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На перевале Юнгфрауйох, расположенном на высоте почти трёх тысяч пятисот метров над уровнем моря в Бернских Альпах, Андреас Линсбауэр (Andreas Linsbauer) погружает длинный металлический стержень в свежевыпавший снег. Приблизительно на глубине четырёх метров стержень упирается в плотный, более твёрдый слой снега, лежащий сразу поверх ледника. «На первый взгляд, условия далеки от оптимальных, — говорит Андреас Линсбауэр, гляциолог из Цюрихского университета. — Обычно к концу зимы толщина свежего снежного покрова здесь составляет от шести до семи метров».

Мы находимся на поверхности Алечского ледника — самого крупного и протяжённого ледника Европы. Метод, который применяет Андреас Линсбауэр, — это классическая техника измерения объёма снежных накоплений за зиму. Такие данные дают первое представление о том, насколько ледник сможет противостоять таянию в предстоящие тёплые месяцы. «Эта методика практически не изменилась за последние сто лет», — подчёркивает гляциолог.

Швейцария теряет ледники рекордными темпами

Швейцарские ледники находятся в критическом состоянииВнешняя ссылка. В 2022 и 2023 годах темпы их таяния достигли рекордных показателей. «Особенно последние несколько лет были просто экстремальными», — отметил Маттиас Хусс (Matthias Huss), директор Швейцарской системы мониторинга ледников (GLAMOS), выступая на конференции, организованной на перевале Юнгфрауйох по случаю Всемирного дня ледников 21 марта 2025 года. С 1970-х годов средняя температура воздуха в швейцарских Альпах повысилась на три градуса Цельсия — это примерно в два раза превышает глобальные средние показатели.

Гляциолог Андреас Линсбауэр показывает, как измеряется слой снега, покрывающий ледник. Keystone / Peter Klaunzer

Пока ещё слишком рано делать окончательные выводы о состоянии ледников, включая Алеч и другие крупные альпийские массивы. Зимний сезон в Швейцарии только завершился, и официальные данные GLAMOS будут опубликованы через несколько недель. Однако предварительные наблюдения уже указывают на то, что объёмы снежных накоплений в этом году значительно ниже нормы — особенно в восточных кантонах. По словам Маттиаса Хусса, продолжающееся таяние, вызванное глобальным потеплением, приведёт к масштабным последствиям. Альпийский ландшафт будет постепенно изменяться: на месте ледников образуются новые озёра, увеличивается частота оползней и наводнений.

Ледники играют важную роль: зимой они аккумулируют воду, а летом отдают её рекам и озёрам. Талая вода активно используется в Швейцарии для выработки электроэнергии, орошения сельскохозяйственных угодий и обеспечения населения питьевой водой. SWI swissinfo.ch

В засушливые и жаркие периоды дефицит воды станет особенно острым. Влияние отступления швейцарских ледниковВнешняя ссылка, подчёркивает гляциолог, будет ощущаться по всей речной системе — вплоть до мирового океана. В период с 1850 года Швейцария уже потеряла ледяной покров, по площади сопоставимый с кантоном Ури или Нидвальден. Более тысячи небольших ледников исчезли полностью. В настоящее время в стране насчитывается около 1340 ледников. С 2000 года их совокупный объём сократился почти на 40 процентов. Средняя годовая потеряВнешняя ссылка превышает один метр толщины льда. Созерцая ледяные просторы региона Алечского глетчера (в районе «Конкордиаплац», на месте слияния четырёх ледников, образующих Алеч, ширина ледяного массива достигает полутора километров, а толщина составляет около 800 метров) трудно поверить, что вся эта масса льда может исчезнуть уже в течение следующих 75 лет.

Выжали ледники, как лимоны

Судя по новым прогностическим моделям, в которых впервые учитываются жаркие сезоны 2022 и 2023 годов, даже крупнейшие и расположенные на значительной высоте ледники Швейцарии могут полностью исчезнуть к 2100 году, если объёмы выбросов парниковых газов не сократятся радикально. «Но если нам удастся реализовать цели Парижского климатического соглашения и удержать потепление на уровне от 1,5 до 2 градусов Цельсия, то наши внуки ещё смогут увидеть хотя бы четверть нынешних ледников Швейцарии», — подчёркивает Даниэль Фаринотти (Daniel Farinotti), гляциолог из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ).

В швейцарских Альпах находится 2 тыс. ледников, которые занимают 2,5% территории страны. Альпийские глетчеры могут лишиться 80% их площади, если летняя средняя температура поднимется на 3°C. Reuters

Ледники играют важную роль: зимой они аккумулируют воду, а летом отдают её рекам и озёрам. Талая вода активно используется в Швейцарии для выработки электроэнергии, орошения сельскохозяйственных угодий и обеспечения населения питьевой водой. Альпийские ледники также подпитывают крупнейшие рекиВнешняя ссылка Западной Европы — Рейн, Дунай и По. Так, талая вода с ледника Алеч поступает в Рону, которая течёт по кантону Вале, достигает Женевы, затем пересекает южную Францию и впадает в Средиземное море. В регионе Женевы до 30 процентов объёма воды Роны приходится на ледниковое питание — в засушливые годы этот показатель может быть ещё выше.

Толщина Алечского ледника достигает 800 метров, а ширина 1,5 км. Swissinfo.ch

С 1980 года количество талой воды, поясняет Маттиас Хусс (Matthias Huss), поступающей из ледников в реки, неуклонно увеличивалось, оказывая стабилизирующее воздействие на всю гидросистему региона. Но ситуация меняется: масса ледников сократилась настолько, что в ближайшие годы объёмы стока начнут снижаться. Пик стока — момент, когда объём талой воды достигает максимума — уже пройден в большинстве районов Альп или будет пройден в ближайшее время. Это приведёт к снижению стпени насыщенности талой водой как альпийских рек Швейцарии, так и крупнейших рек Европы.

Последствия этого процесса могут затронуть коммерческое судоходство, сельское хозяйство, системы водоснабжения и энергетический сектор. Во Франции, например, вода из Роны используется для работы около двадцати гидроэлектростанций, а также для охлаждения реакторов на четырёх АЭС. В конечном итоге ледники больше не смогут сглаживать последствия всё более частых и затяжных засух. «До сих пор нехватку воды частично компенсировала именно талая вода с ледников, но этот эффект становится всё менее выраженным. Мы уже выжали ледники, как лимоны», — говорит Маттиас Хусс.

Швейцарские ледники исчезают — и мир уже ощущает это

Пик стока уже пройден в большинстве речных бассейнов, где преобладают многочисленные небольшие ледники — например, на западе Канады и в высокогорных районах Южной Америки. В Центральной Азии и Гималаях, по оценкам специалистов, максимальный годовой объём талой воды будет достигнут примерно в середине текущего столетия. График ниже показывает, что так называемый «водный пик» швейцарских ледников уже пройден — вне зависимости от сценария дальнейшего потепления климата. Таяние горных ледников, а также ледяных щитов Гренландии и Антарктиды оказывает всё более заметное влияние на повышение уровня моря.

Эволюция ледника Чиерва (Tschierva) в Граубюндене. Swisstopo, VAW-ETH

Об этом напоминает Даниэль Фаринотти (Daniel Farinotti). Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature в 2021 году, именно таяние ледников стало причиной до 21% общего повышения уровня мирового океана в период с 2015 по 2019 год. Параллельно с Альпами ускоренное сокращение ледников наблюдается и в других высокогорных регионахВнешняя ссылка Евразии: на Памира и Кавказе.

И хотя вклад швейцарских и других альпийских ледников в глобальное повышение уровня мирового океана остаётся относительно ограниченным, совокупная динамика по всему миру вызывает серьёзную тревогу: горные ледники продолжают стремительно терять массу, и в ближайшие десятилетия высвободят огромные объёмы воды: в зависимости от климатического сценария уровень моря к 2100 году может подняться на величину от 50 сантиметров до одного метра. Однако альпийские ледники — это не только важный резервуар пресной воды.

«Швейцария без ледников была бы менее привлекательной для туристов. Ведь одна из главных прелестей летних туристических походов — возможность видеть вдали ледники». SWI swissinfo.ch

Они также являются частью уникального природного и культурно-туристического ландшафта. Только в 2024 году более миллиона человек посетили перевал Юнгфрауйох — самую высокую железнодорожную станцию Европы. Если ледники исчезнут, такие знаковые места, как Церматт у подножия Маттерхорна или сам Юнгфрауйох, предстанут в совершенно ином свете. Туристическая отрасль Швейцарии внимательно отслеживает последствия климатических изменений, сообщает Андре Ашванден (André Aschwanden), представитель национального офиса по туризму Schweiz Tourismus, в письме, направленном в редакцию SWI swissinfo.ch.

По его словам, ледники всегда были и остаются одной из главных достопримечательностей страны. Однако предсказать, насколько их исчезновение повлияет на туристический поток, пока невозможно. «Швейцария без ледников была бы менее привлекательной для туристов. Ведь одна из главных прелестей летних туристических походов — возможность видеть вдали ледники», — говорит Элс Ван Веелен (Els Van Weelen) из компании Walkers Britain, организующей пешеходные маршруты по Швейцарии и другим горным регионам Европы. Пока что отступление ледников не отразилось на числе бронирований отелей.

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Однако в отдельных регионах страны уже наблюдаются более частые осыпи и камнепады. «Возможно, в будущем нам придётся пересматривать наши маршруты», — добавляет Элс Ван Веелен. Маттиас Хусс признаётся, что и ему трудно представить себе Швейцарию без ледников. «Я уверен, что, когда выйду на пенсию, они ещё будут существовать», — говорит он. Однако, продолжает гляциолог, его дети или внуки могут вырасти в Альпах, где уже не останется ни одного ледника: «Трудно смириться с тем, что однажды этот сценарий может стать реальностью».

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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