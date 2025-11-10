Эмоциональное измерение климатологии

Изменение климата влияет не только на экосистемы и человеческую деятельность, но и эмоционально — на тех, кто занимается изучением климата. Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Изменение климата влияет не только на природу и экономику, но и на самих учёных, исследующих его последствия. Эволюция базовых климатических параметров приводит к экологическим и социальным последствиям, оказывая на тех, кто ежедневно работает с климатическими данными, глубокое психологическое воздействие.

10 минут

Негативные последствия изменения климата влияют не только на экосистемы и общественные структуры, но и на тех, кто профессионально занимается их изучением. Это состояние всё чаще называют «эко-тревогой», устойчивым чувством беспокойства по поводу последствий глобального потепления. Оно может вызывать эмоциональный дискомфорт, который нередко отражается и на повседневной жизни учёных.

Особенно остро эту тревогу переживают молодые поколения исследователей: они порой боятся заглядывать в будущее, но всё же сохраняют надежду, что человечество ещё способно предотвратить катастрофу. И даже если тревожность не перерастает в полноценные психологические расстройства, все равно, сочетание страха, усталости и противоречивых эмоций хорошо знакома тем, кто ежедневно работает с климатическими данными.

Внешний контент

Согласно эксклюзивному опросу Swissinfo, проведённому среди швейцарских исследователей климата, 72 % респондентов признались, что эмоционально вовлечены как в свою работу, так и в сам процесс изменения климата. При этом 41 % испытывают это чувство «время от времени», а 31 % — «несколько раз в неделю». Лишь 6 % сообщили, что не испытывают особых эмоций.

«Я очень обеспокоен среднесрочными последствиями изменения климата. У меня есть дочь, и я часто думаю, в каком мире ей предстоит жить», — говорит Пьер Волленвейдер (Pierre Vollenweider), исследователь из Федерального исследовательского института леса, снега и ландшафта (WSL). Тем не менее он сохраняет надежду на новое поколение, «стремящееся найти решение климатической проблемы».

Показать больше

Показать больше Сокращение выбросов 10 лет после Парижа: что думают швейцарские климатологи? Этот контент был опубликован на После заключения Парижского климатического соглашения прошли 10 лет, и мы заглянули в «мастерскую», в которой работают и мыслят швейцарские климатологи. Читать далее 10 лет после Парижа: что думают швейцарские климатологи?

Большинство представителей научного сообщества считают, что удержать глобальное потепление атмосферы в пределах 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным периодом, как это предусматривает Парижское соглашение, уже вряд ли возможно. Превышение же этого критического порога значительно повышает риски масштабных изменений в структуре экосистем, в сфере биоразнообразия и, в конечном счёте, наносит удар по продовольственной безопасности. Отсутствие конкретных действий, как на политическом, так и на общественном уровне, усиливает у исследователей чувства бессилия и фрустрации.

«Мы всё знаем, но действуем слишком медленно»

Многие исследованияВнешняя ссылка, посвящённые эмоциональному воздействию климатических изменений на самих учёных, показывают: климатологи — особая группа риска. В отличие от большинства людей, они ежедневно сталкиваются с реальностью глобального потепления и его последствиями. Постоянный доступ к моделям и прогнозам будущего может вызывать тревогу и даже депрессию. «Чтобы справляться с эмоциями, я научился вырабатывать собственные стратегии», — говорит вот уже почти 30 лет занимающийся исследованиями и преподаванием Рето Кнутти (Reto Knutti), физик-климатолог из Высшей технической школы Цюриха.

По его словам, его работа сосредоточена на понимании климатических систем, их взаимосвязей и статистических закономерностей. «Я отец двоих детей, и мне грустно думать, что всё то, что мы сегодня прогнозируем, им придётся пережить самим», — добавляет он. Рето Кнутти признаётся, что не испытывает постоянной тревоги, как некоторые его студенты, но всё равно нередко ощущает, наблюдая за стремительными изменениями климата, смесь страха и грусти.

«Климатические процессы ускоряются, а ответы на этот вызов со стороны политики и общества становятся всё более неадекватными», — отмечает швейцарский ученый. По его мнению, изменение климата больше не входит в число приоритетов мировой политической повестки дня, уступив место торговым спорам, вооружённым конфликтам и вопросам миграции: «У нас есть все инструменты, чтобы справиться с климатическим кризисом — от электромобилей до тепловых насосов, и это внушает оптимизм. Но всякий раз, когда я думаю о недостаточной политической воле, мой оптимизм сменяется пессимизмом».

Сандро Ваттиони (Sandro Vattioni), климатолог из Высшей технической школы Цюриха, признаётся, что испытывает «глубокую фрустрацию» из-за постоянного роста выбросов парниковых газов — водяного пара, метана и углекислого газа. «Мы прекрасно знаем, как использовать возобновляемые источники энергии для выработки электроэнергии и на транспорте, но их практическое внедрение идёт слишком медленно. Грустно видеть, что и спустя 10 лет после Парижского соглашения переход к устойчивому будущему остаётся столь вялым», — говорит он.

Согласно последнему отчёту Всемирной метеорологической организации (WMO), в 2024 году концентрация CO₂ в атмосфере достигла нового рекорда, а рост его содержания по сравнению с 2023-м стал самым значительным с 1957 года — момента начала современных измерений. С точки зрения Сандро Ваттиони, который исследует возможности изменения параметров солнечной радиации (Solar Radiation Modification, SRM) как способа смягчения климатических последствий, сама тематика его работы стала источником внутреннего конфликта. «Это двойственное чувство: я считаю важным изучать SRM — ведь, возможно, однажды нам всё-таки придётся прибегнуть к этому методу. Но я понимаю, что это не решение: оно не устраняет саму причину климатического кризиса», — признаётся он.

Между тревогой и надеждой: как швейцарские климатологи видят будущее планеты

На вопрос о том, что они ощущают, размышляя о будущем климата планеты, 36 % швейцарских ученых-исследователей, участвовавших в опросе Swissinfo, ответили, что «встревожены, но полны решимости» продолжать свою работу. Ещё 35 % заявили, что настроены «умеренно оптимистично», тогда как 27 % признались, что ощущают себя «глубоко пессимистичными», «демотивированными» или «эмоционально истощёнными». Филипп Тальманн, профессор Федерального Политеха Лозанны (EPFL), придерживается схожего взгляда: «Я давно занимаюсь вопросами климата и уже давно понимаю, что мы, похоже, не способны по-настоящему справиться с этой угрозой».

Внешний контент

По его словам, многие страны и компании, ранее взявшие на себя обязательства по сокращению масштабов своего воздействия на климат, сегодня отступают от своих обещаний. То же самое происходит и в финансовом секторе. «Меня тревожит тот факт, что конкретные действия снова и снова откладываются, как будто климатический кризис не так уж и важен», — добавляет он. Соня Сеневиратне (Sonia Seneviratne), одна из ведущих климатологов мира, специалист по экстремальным погодным явлениям и взаимодействию климата с почвенными экосистемами, признаётся:

«Грусть и тоска охватывают меня, когда я думаю о том, что (не) сделано на политическом уровне. Например, я глубоко сожалею о решении США сократить поддержку развития возобновляемых источников энергии и начать снова поощрять использование ископаемого топлива». Тем не менее она убеждена: путь уже обозначен, рано или поздно человечество придёт к осознанию необходимости решительных действий. «Двадцать лет назад я была куда более пессимистична — просто потому, что у нас ещё не было никаких технических решений. Сегодня они есть, хотя порой разочаровывает то, насколько сложно политически организовать шаги, которые с научной точки зрения кажутся абсолютно рациональными», — отмечает она.

Показать больше

Показать больше Адаптация к изменению климата Десять лет Парижскому соглашению по климату: итоги и новые вызовы Этот контент был опубликован на Еще недавно казалось, переход на чистую энергию есть вопрос ближайшего будущего. Однако сегодня первоначальный энтузиазм пошёл на спад. Читать далее Десять лет Парижскому соглашению по климату: итоги и новые вызовы

Схожие чувства испытывает Милен Жакмар (Mylène Jacquemart) из Высшей технической школы Цюриха, изучающая влияние изменения климата на природные риски в альпийских и полярных регионах. Она признаётся, что её тревожит, как стремительно меняется горная среда: повышение температуры сокращает периоды снегопадов, ускоряет таяние ледников и делает горные склоны менее стабильными. По её словам, в ближайшие десятилетия такие занятия, как альпинизм и горные лыжи, могут стать невозможными во многих регионах Альп.

«Мне грустно думать, что наши дети уже не смогут видеть горы такими, какими мы видим их сегодня», — говорит Милен Жакмар. Главным источником её мотивации остаётся желание совершенствовать прогнозирование природных рисков и сохранять нетронутыми места, которые ей особенно дороги. «Чем лучше мы понимаем, как формируются природные угрозы и риски, тем эффективнее сможем мы адаптироваться к их последствиям», — подчёркивает она. Тем не менее, добавляет исследовательница, есть и позитивные сдвиги, например увеличение по всему миру доли возобновляемых источников энергии.

Несмотря на общую тревогу и внутреннюю усталость, научное сообщество Швейцарии старается сохранять оптимизм. Согласно аналитическому отчёту «Научный барометр–2025» (Wissenschaftsbarometer SchweizВнешняя ссылка), большинство жителей страны доверяет науке и считает, что политические решения должны опираться на научные данные. «Меня, как климатолога, очень радует тот факт, что климат и энергетика остаются, несмотря ни на что, одной из самых значимых общественно-политических тем», — говорит Соня Сеневиратне.

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch