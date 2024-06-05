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В Швейцарии ВВС отрабатывали взлет и посадку на автотрассу

Во времена холодной войны подобные тестовые упражнения летчики выполняли по меньшей мере десять раз.
Во времена холодной войны подобные тестовые упражнения летчики выполняли по меньшей мере десять раз. На фото: учение «Ностра», сентябрь 1988 года, регион кантона Обвальден. KEYSTONE

В Швейцарии прошли военно-воздушные манёвры «Альфа Уно», в рамках которых ВВС страны отрабатывали взлет и посадку на автобан А1 между городами Аванш и Пайерн.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

О чем идёт речь? В рамках военно-воздушных манёвров «Альфа Уно» четыре истребителя ВВС Швейцарии успешно приземлились на автостраде A1 между городами Пайерн и Аванш в кантоне Во. После приземления истребители были заправлены и прошли техосмотр. Такого рода учения для швейцарских Военно-воздушных сил чем-то совсем новым не являются.

Во времена холодной войны подобные тестовые упражнения летчики выполняли по меньшей мере десять раз. Движение регулярно автотранспорта было перенаправлено по другим магистралям федерального и регионального значения. За исключением нескольких приглашенных гостей гражданские лица на маневры не допускались.

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A1 motorway

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Швейцарские ВВС отработают взлет и посадку на автобан

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Приземление. Первым пилотом, посадившим истребитель F/A-18 на автотрассу, стал по информации телеканала SRFВнешняя ссылка военный пилот Ален фон Бюрен (Alain von Büren). Этой посадке предшествовал длительный период подготовки и ночного демонтажа центрального разделительного барьера на дороге. Это первый истребитель такого типа, приземлившийся на автостраду за всю историю швейцарских ВВС. Посадка состоялась вскоре после 10 часов утра на трехкилометровом участке автострады А1 между городами Пайерн и Аванш. Все в общем и целом четыре посадки прошли без проблем. После посадки самолеты были заправлены и прошли техосмотр.

В Швейцарии прошли военно-воздушные манёвры «Альфа Уно», в рамках которых ВВС страны отрабатывали взлет и посадку на автобан А1 между городами Аванш и Пайерн.
В Швейцарии прошли военно-воздушные манёвры «Альфа Уно», в рамках которых ВВС страны отрабатывали взлет и посадку на автобан А1 между городами Аванш и Пайерн. Фото: 5 июня 2024 года. Keystone / Peter Schneider

Имитация спущенной шины. За время пребывания самолетов на импровизированной взлетно-посадочной полосе военнослужащие подразделения технического обслуживания авиационного парка провели ремонтные работы на одном из самолетов: отрабатывались действия по замене поврежденного колеса. В рамках учений было задействовано несколько пожарных машин. Истребитель с «поврежденным» колесом оставался на земле дольше остальных трех самолетов, а затем поднялся в воздух отдельно.

Взлет. Взлет с автобана прошел в полдень без каких-либо проблем. Самолеты сделали второй круг и снова приземлились на автостраде во второй половине дня. Пилотирование осуществляла вторая (дневная) смена дежурных летчиков.

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Итог. «Все прошло отлично. Взлетно-посадочная полоса была очень хорошо подготовлена», — указал телеканалу SRF Ален фон Бюрен после посадки. Марко Шварц (Marco Schwarz) подполковник и командир 11 эскадрильи (Fliegergeschwader 11) также остался доволен. По его словам, в связи с войной в Украине такие тренировки снова стали необходимы. «Эти учения в какой-то момент были прекращены, поскольку считалось, что с окончанием холодной войны и с изменением сценариев угроз изменились и задачи Вооруженных сил. Но теперь ситуация с безопасностью в мире изменилась (в худшую сторону)».

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Зачем понадобились учения «Альфа Уно»: По данным Министерства обороны Швейцарии в настоящее время ВВС страны располагают только тремя аэродромами, способными принимать реактивные самолеты: в регионах Пайерн (кантон Во), Эммен (кантон Люцерн) и Майринген (кантон Берн). Концентрация трех важных аэродромов на относительно небольшой территории делает их уязвимыми для ударов вероятного противника. Целью учений было проверить готовность пилотов, военной и гражданской администраций, пользоваться иными опциями, такими, как взлет и посадка с автотрасс. Одной из причин возобновления такого рода маневров является резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе — Вооруженные силы намерены укреплять и развивать свою боеготовность.

Критика со стороны пацифистов. Общественная организация «Группа за Швейцарию без армии» (Gsoa) подвергла такие военные учения критике. Она уверена, что на будущее армии следовало бы воздержаться от организации подобных никому не нужных и «расточительных» мероприятий. «Политики должны ориентироваться на трезвый анализ угроз, а не тратить деньги на отработку нереалистичных сценариев».

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