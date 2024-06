Schweizer Kampfjets starten und landen auf der Autobahn A1

Mehr UNHCR: Migranten nicht nur auf See retten, sondern auch aus Wüsten Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat zur Ausweitung der Rettung von Menschen auf gefährlichen Migrationsrouten aufgerufen. Es werde viel über die Bergungen im Mittelmeer diskutiert, nötig sei aber auch die Rettung in der Wüste, sagte ein UNHCR-Verantwortlicher. Mehr UNHCR: Migranten nicht nur auf See retten, sondern auch aus Wüsten

Mehr Bergsportler stürzt am Matterhorn ab und stirbt Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Am Matterhorn ist am Dienstagmorgen ein Alpinist aus unbekannten Gründen abgestürzt. Der 34-jährige Italiener verlor dabei sein Leben. Mehr Bergsportler stürzt am Matterhorn ab und stirbt

Mehr Schweiz hilft Armenien bei Bewältigung von Überschwemmungen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Starke Regenfälle haben im Norden Armeniens schwere Überschwemmungen verursacht und Menschenleben gekostet. Die Schweiz hat daher am Montagabend das siebenköpfige Ingenieurteam des Schweizerischen humanitären Korps in die Region entsandt. Mehr Schweiz hilft Armenien bei Bewältigung von Überschwemmungen

Mehr Schweizer Gletscher starten in die Schmelzsaison Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Gletscherschmelze in den Schweizer Alpen hat begonnen. Wie der Gletscherforscher Matthias Huss am Dienstag auf der Plattform X schrieb, wurde am Montag höchstwahrscheinlich der Höhepunkt der Schneeansammlung erreicht. Mehr Schweizer Gletscher starten in die Schmelzsaison

Mehr Bundesämter und Xplain nehmen Datenschutz-Empfehlungen an Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das Bundesamt für Polizei (Fedpol), das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) und die IT-Firma Xplain haben die Datenschutz-Empfehlungen zum Ransomware-Vorfall angenommen. Dies teilte der Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftrage (EDÖB) am Dienstag mit. Mehr Bundesämter und Xplain nehmen Datenschutz-Empfehlungen an

Mehr Erdbebendienst meldet Beben mit Stärke von 4,4 in der Innerschweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Auf dem Pragelpass zwischen Schwyz und Glarus hat in der Nacht auf Dienstag die Erde mit einer Stärke von rund 4,4 auf der Richterskala gebebt. Das Erdbeben dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein, teilte der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich mit. Mehr Erdbebendienst meldet Beben mit Stärke von 4,4 in der Innerschweiz

Mehr Nationalrat will Palästina nicht als Staat anerkennen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Nationalrat will Palästina nicht als eigenständigen Staat anerkennen. Er hat am Dienstag einen entsprechenden Vorstoss aus den Reihen der SP abgelehnt. Damit ist das Geschäft vom Tisch. Mehr Nationalrat will Palästina nicht als Staat anerkennen

Mehr Finma-Chef erwartet Kooperation und Transparenz von Banken Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der neue Finma-Chef Stefan Walter hat seine Haltung zu bereits geforderten verschärften Aufsichtskompetenzen klar gemacht. Ein Grundsatz laute "keine Überraschungen", sagte der oberste Bankaufseher in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung". Mehr Finma-Chef erwartet Kooperation und Transparenz von Banken

Mehr Ständerat will zusätzliche Milliarden für die Armee Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Ständerat will den Zahlungsrahmen für die Armee in den Jahren 2025 bis 2028 um vier Milliarden Franken auf 29,8 Milliarden Franken anheben. Beim Rüstungsprogramm möchte er 660 Millionen Franken mehr ausgeben als der Bundesrat. Mehr Ständerat will zusätzliche Milliarden für die Armee