Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Сделано в Швейцарии

В Швейцарии запустили самую мощную в Европе центрифугу

Самую мощную в Европе центрифугу создали и запустили в действие эксперты и ученые Швейцарской Высшей технической школы (ВТШ / ETH).
Самую мощную в Европе центрифугу создали и запустили в действие эксперты и ученые Швейцарской Высшей технической школы (ВТШ / ETH). Keystone-SDA

Эксперты, инженеры и ученые Швейцарской Высшей технической школы (ВТШ / ETH) в Цюрихе запустили самую мощную в Европе центрифугу. С ее помощью можно моделировать воздействие на материальные объекты, например дома, мощных природных сил, ведущих к возникновению стихийных бедствий, таких как землетрясения.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

По данным ученых ВТШ объекты в цюрихской центрифуге могут быть подвергнуты перегрузкам в масштабе до 100g, то есть в какой-то момент стандартный вес материального объекта при той же массе увеличится в сто раз: нечто весом 10 килограммов будет вести себя в центрифуге так, как если бы оно весило 1 тонну.

Увеличенная на порядок гравитация позволяет исследователям испытывать модели зданий и других сооружений в условиях, аналогичных реальным. Одним из объектов являются мосты. Напомним, что более 90 процентов мостов в Швейцарии были построены ещё до 1990-х годов, то есть в их конструкцию не был заложен достаточный антисейсмический потенциал. И если модернизировать опоры мостов относительно просто, то укрепление фундаментов может оказаться сложной, дорогостоящей и трудоемкой задачей.

Испытания на центрифуге моделей фундаментов позволит понять, насколько сейсмоустойчивым является данное мостовое сооружение. Еще одна возможная сфера применения новой центрифуги: ветряные электростанции, расположенные на территории морского шельфа. Находясь относительно далеко в море, они подвергаются мощному воздействию природных стихий, включая ураганы, штормы и землетрясения.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука

При этом возникновение даже небольшого наклона конструкции такой ветряной турбины в 0,5 градуса способно нанести этому сложному механизму значительный ущерб и в лучшем случае заметно сократить срок его службы. Новая центрифуга позволит в будущем проектировать такие ветряные электростанции более устойчивыми к внешним воздействиям.

Читайте также:

Показать больше
Отмечая 20 лет своего присутствия в Швейцарии, Google Switzerland понимает, что у него есть повод не только для праздника.

Показать больше

Швейцария и Google: история 20 лет успеха с неопределенным будущим

Этот контент был опубликован на Отмечая 20 лет своего присутствия в Швейцарии, Google Switzerland понимает, что у него есть повод не только для праздника.

Читать далее Швейцария и Google: история 20 лет успеха с неопределенным будущим

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
126 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
44 Отметки «мне нравится»
35 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
40 Отметки «мне нравится»
25 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Швейцарская гуманитарная организация Swiss Solidarity / Glückskette продолжает сбор пожертвований для Украины.

Показать больше

«Швейцарская солидарность» призывает к пожертвованиям для Украины

Этот контент был опубликован на Швейцарская гуманитарная организация Swiss Solidarity / Glückskette продолжает сбор пожертвований для Украины.

Читать далее «Швейцарская солидарность» призывает к пожертвованиям для Украины
Многие швейцарцы считают, что после выхода на пенсию качество их жизни заметно снизится

Показать больше

Швейцарцы опасаются снижения качества жизни на пенсии

Этот контент был опубликован на Многие швейцарцы считают, что после выхода на пенсию качество их жизни заметно снизится.

Читать далее Швейцарцы опасаются снижения качества жизни на пенсии
Парадокс: 90% жителей страны довольны своей жизнью, но при этом 71% скептически оценивают перспективы будущего.

Показать больше

Швейцарцы довольны жизнью, но с тревогой смотрят в будущее

Этот контент был опубликован на Парадокс: 90% жителей страны довольны своей жизнью, но при этом 71% скептически оценивают перспективы будущего.

Читать далее Швейцарцы довольны жизнью, но с тревогой смотрят в будущее
Рейтинг популярности министров кабмина возглавила президент Конфедерации в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

Показать больше

Карин Келлер-Зуттер получила наивысшие оценки от населения

Этот контент был опубликован на Рейтинг популярности министров кабмина возглавила президент Конфедерации в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

Читать далее Карин Келлер-Зуттер получила наивысшие оценки от населения
Стоимость досуга в Швейцарии резко возросла

Показать больше

Стоимость досуга в Швейцарии резко возросла

Этот контент был опубликован на В частности, значительно выросли цены на апартаменты для отдыха и пакетные туры, подорожали и билеты на горные канатные дороги.

Читать далее Стоимость досуга в Швейцарии резко возросла
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер ответила на критику своих высказываний по поводу речи вице-президента США в Мюнхене.

Показать больше

Келлер-Зуттер уточняет свои комментарии по поводу речи Вэнса

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер ответила на критику своих высказываний по поводу речи вице-президента США в Мюнхене.

Читать далее Келлер-Зуттер уточняет свои комментарии по поводу речи Вэнса
Симплонский туннель, соединяющий регион Вале с Италией, будет следующие четыре года подвергаться перестройке и реконструкции.

Показать больше

Началась реконструкция Симплонского туннеля

Этот контент был опубликован на Симплонский туннель, соединяющий регион Вале с Италией, будет следующие четыре года подвергаться перестройке и реконструкции.

Читать далее Началась реконструкция Симплонского туннеля
Оба кандидата на должность министра обороны Швейцарии пройдут процесс внутрипартийной проверки. Что это означает?

Показать больше

Кандидатов в правительство Швейцарии «разденут до белья»

Этот контент был опубликован на Оба кандидата на должность министра обороны Швейцарии пройдут процесс внутрипартийной проверки. Что это означает?

Читать далее Кандидатов в правительство Швейцарии «разденут до белья»
Спустя три года после начала агрессии России против Украины видом на жительство (ВНЖ) категории S обладают 68 000 украинцев.

Показать больше

Три года войны в Украине: данные по беженцам в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Спустя три года после начала агрессии России против Украины видом на жительство (ВНЖ) категории S обладают 68 000 украинцев.

Читать далее Три года войны в Украине: данные по беженцам в Швейцарии
Доля жителей Швейцарии, основной язык которых не является одним из национальных, продолжает увеличиваться.

Показать больше

На каких языках говорят в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Доля жителей Швейцарии, основной язык которых не является одним из национальных, продолжает увеличиваться.

Читать далее На каких языках говорят в Швейцарии

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Агрессия России против Украины сократила производство электроэнергии в стране более чем на 70 процентов: исследование ВТШ Цюриха.

Показать больше

В Швейцарии оценили масштабы разрушений энергосистемы Украины

Этот контент был опубликован на Агрессия России против Украины сократила производство электроэнергии в стране более чем на 70 процентов: исследование ВТШ Цюриха.

Читать далее В Швейцарии оценили масштабы разрушений энергосистемы Украины
Подготовка деревянных модулей к транспортировке на вертолете.

Показать больше

Дерево, компьютеры и роботы: швейцарский образец цифровой архитектуры

Этот контент был опубликован на Что это такое, цифровая архитектура? Познакомиться с ней можно на востоке Швейцарии в историческом регионе Дисентис.

Читать далее Дерево, компьютеры и роботы: швейцарский образец цифровой архитектуры
Швейцарские ВТШ критикуют сокращение

Показать больше

Швейцарские ВТШ критикуют сокращение бюджетных дотаций

Этот контент был опубликован на Цюрихский политех подчеркивает, что эта мера приведет к ослаблению инновационного потенциала Швейцарии

Читать далее Швейцарские ВТШ критикуют сокращение бюджетных дотаций
ETH Zurich

Показать больше

Цюрихский Политех ВТШ откроет филиал в Германии

Этот контент был опубликован на Это стало возможным благодаря пожертвованию, сделанному основателем ритейл-компании Lidl. Первые курсы лекций должны быть прочитаны уже в 2025 году.

Читать далее Цюрихский Политех ВТШ откроет филиал в Германии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR