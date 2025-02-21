В Швейцарии запустили самую мощную в Европе центрифугу

Самую мощную в Европе центрифугу создали и запустили в действие эксперты и ученые Швейцарской Высшей технической школы (ВТШ / ETH). Keystone-SDA

Эксперты, инженеры и ученые Швейцарской Высшей технической школы (ВТШ / ETH) в Цюрихе запустили самую мощную в Европе центрифугу. С ее помощью можно моделировать воздействие на материальные объекты, например дома, мощных природных сил, ведущих к возникновению стихийных бедствий, таких как землетрясения.

2 минут

По данным ученых ВТШ объекты в цюрихской центрифуге могут быть подвергнуты перегрузкам в масштабе до 100g, то есть в какой-то момент стандартный вес материального объекта при той же массе увеличится в сто раз: нечто весом 10 килограммов будет вести себя в центрифуге так, как если бы оно весило 1 тонну.

Увеличенная на порядок гравитация позволяет исследователям испытывать модели зданий и других сооружений в условиях, аналогичных реальным. Одним из объектов являются мосты. Напомним, что более 90 процентов мостов в Швейцарии были построены ещё до 1990-х годов, то есть в их конструкцию не был заложен достаточный антисейсмический потенциал. И если модернизировать опоры мостов относительно просто, то укрепление фундаментов может оказаться сложной, дорогостоящей и трудоемкой задачей.

Испытания на центрифуге моделей фундаментов позволит понять, насколько сейсмоустойчивым является данное мостовое сооружение. Еще одна возможная сфера применения новой центрифуги: ветряные электростанции, расположенные на территории морского шельфа. Находясь относительно далеко в море, они подвергаются мощному воздействию природных стихий, включая ураганы, штормы и землетрясения.

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука

При этом возникновение даже небольшого наклона конструкции такой ветряной турбины в 0,5 градуса способно нанести этому сложному механизму значительный ущерб и в лучшем случае заметно сократить срок его службы. Новая центрифуга позволит в будущем проектировать такие ветряные электростанции более устойчивыми к внешним воздействиям.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцария и Google: история 20 лет успеха с неопределенным будущим Этот контент был опубликован на Отмечая 20 лет своего присутствия в Швейцарии, Google Switzerland понимает, что у него есть повод не только для праздника. Читать далее Швейцария и Google: история 20 лет успеха с неопределенным будущим