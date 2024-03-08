В 2023 году Швейцария сократила военный экспорт

В прошлом году объем швейцарского военно-промышленного экспорта сократился на четверть. KEYSTONE/© KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

В 2023 году швейцарские компании экспортировали на 27 процентов меньше военных материалов и товаров двойного назначения, чем в предыдущем 2022 году. На основании лицензий, выданных Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики страны), Швейцария направила в 58 стран военных материалов и оборудования, а также оказала услуг на сумму 696,8 млн франков.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это означает, что экспорт военных материалов из Швейцарии в стоимостном выражении сократился на 260 млн франков. Для сравнения: в 2022 году объем швейцарского военного экспорта составил в стоимостном выражении 955 млн франков. Общий объем товарного экспорта из Швейцарии в 2023 году так же сократился примерно на 1,2%.

Лидером в плане получения швейцарских военных материалов, включая различные виды боеприпасов и компонентов к ним, оставалась Германия (98,1 млн). Дания в основном покупала колесную бронетехнику и запасные части к ним (54,6 млн франков), а Саудовская Аравия приобретала в Швейцарии специальные боеприпасы для систем противовоздушной обороны (40 млн франков).

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В итоге пятерку основных стран-заказчиков военных материалов в Швейцарии составили Германия, Дания, США, Саудовская Аравия и Румыния. По мнению Андре Миттманна (André Mittmann) из Seco, причина сокращения объемов военного экспорта заключается в структуре экспорта, многое тут зависит от нескольких по-настоящему крупных сделок. Год 2022 был в этом смысле особенно удачным, тогда были заключены две очень крупные сделки в области поставок бронетехники и расходных материалов для систем противовоздушной обороны. Год 2023 в этом отношении «менее удачен».

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