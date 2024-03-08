Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Сделано в Швейцарии

В 2023 году Швейцария сократила военный экспорт

В прошлом году объем швейцарского военно-промышленного экспорта сократился на четверть.
В прошлом году объем швейцарского военно-промышленного экспорта сократился на четверть. KEYSTONE/© KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

В 2023 году швейцарские компании экспортировали на 27 процентов меньше военных материалов и товаров двойного назначения, чем в предыдущем 2022 году. На основании лицензий, выданных Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики страны), Швейцария направила в 58 стран военных материалов и оборудования, а также оказала услуг на сумму 696,8 млн франков.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это означает, что экспорт военных материалов из Швейцарии в стоимостном выражении сократился на 260 млн франков. Для сравнения: в 2022 году объем швейцарского военного экспорта составил в стоимостном выражении 955 млн франков. Общий объем товарного экспорта из Швейцарии в 2023 году так же сократился примерно на 1,2%.

Лидером в плане получения швейцарских военных материалов, включая различные виды боеприпасов и компонентов к ним, оставалась Германия (98,1 млн). Дания в основном покупала колесную бронетехнику и запасные части к ним (54,6 млн франков), а Саудовская Аравия приобретала в Швейцарии специальные боеприпасы для систем противовоздушной обороны (40 млн франков).

Показать больше
Duro-Geländefahrzeug

Показать больше

Новая гонка вооружений и экономика Швейцарии

Этот контент был опубликован на Море заказов и растущие биржевые курсы акций: новая гонка вооружений стала настоящим Эльдорадо для оружейных компаний Швейцарии.

Читать далее Новая гонка вооружений и экономика Швейцарии

В итоге пятерку основных стран-заказчиков военных материалов в Швейцарии составили Германия, Дания, США, Саудовская Аравия и Румыния. По мнению Андре Миттманна (André Mittmann) из Seco, причина сокращения объемов военного экспорта заключается в структуре экспорта, многое тут зависит от нескольких по-настоящему крупных сделок. Год 2022 был в этом смысле особенно удачным, тогда были заключены две очень крупные сделки в области поставок бронетехники и расходных материалов для систем противовоздушной обороны. Год 2023 в этом отношении «менее удачен».

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию, причем в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда пройдите по линку и выберите себе рассылку по душе.

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Leopard tank

Показать больше

Швейцарский порядок военного экспорта скорректируют?

Этот контент был опубликован на Парламентский комитет Национального совета по вопросам безопасности поддержал некоторые исключения из условий военного экспорта.

Читать далее Швейцарский порядок военного экспорта скорректируют?
Ukraine tank

Показать больше

«Швейцарии следует смягчить правила экспорта вооружений»

Этот контент был опубликован на «В ближайшие годы основной задачей швейцарской политики безопасности и внешней политики станет защита либеральных ценностей».

Читать далее «Швейцарии следует смягчить правила экспорта вооружений»
Фотография двух украинских солдат с оружием в лесу

Показать больше

Швейцария смягчит военно-экспортный режим?

Этот контент был опубликован на Швейцария пока не имеет права разрешать реэкспорт продукции своего ВПК в Украину. Но это пока! Каковы перспективы?

Читать далее Швейцария смягчит военно-экспортный режим?
Piranha Panzer

Показать больше

Швейцария обсуждает реэкспорт оружия в Украину

Этот контент был опубликован на Вооружения, произведенные в Швейцарии и проданные за рубеж, пока не могут быть переданы в страны, вовлеченные в войну. Но скоро все может измениться.

Читать далее Швейцария обсуждает реэкспорт оружия в Украину
weapons

Показать больше

Швейцария продала рекордный объем военных материалов

Этот контент был опубликован на По итогам 2022 года швейцарские предприятия ВПК экспортировали военного имущества и снаряжения на 955 млн франков: новый рекорд.

Читать далее Швейцария продала рекордный объем военных материалов

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR