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Официальный хронометр «Формулы 1» предоставит группа LVMH

В начале октября 2024 года крупнейший в мире производитель предметов роскоши французский холдинг LVMH объявил о начале отношений «глобального партнерства» с гонками «Формулы 1».
В начале октября 2024 года крупнейший в мире производитель предметов роскоши французский холдинг LVMH объявил о начале отношений «глобального партнерства» с гонками «Формулы 1». Keystone

В начале октября 2024 года крупнейший в мире производитель предметов роскоши французский холдинг LVMH объявил о начале отношений «глобального партнерства» с гонками «Формулы 1». Соответствующий договор будет подписан сроком на 10 лет, действовать он начнет с 2025 года. Тем самым статус официального хронометра «Формулы 1» женевский бренд Rolex уступит скорее всего марке из города Ла-Шо-де-Фон Tag Heuer.

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Телеканал RSI / портал SWI Swissinfo

Статус официального хронометра «Формулы 1» женевский бренд Rolex носил с 2013 года. Как говорилось в публикациях международной прессы, масштабы будущих спонсорских обязательств LVMH в отношении «Формулы 1» могут достигать общей суммы в 150 млн долларов в год. Однако, как сообщил французскому информационному агентству AFP источник, знакомый с этим вопросом, участие в группе спонсоров гонок «Формула 1», в которой будут находиться и несколько других брендов, принадлежащих группе LVMH (такие, как Louis Vuitton и Moët Hennessy), «не выйдет за уровень 100 миллионов долларов».

Женевский бренд Rolex уступит статус официального хронометра «Формулы 1» скорее всего марке Tag Heuer.
Женевский бренд Rolex уступит статус официального хронометра «Формулы 1», скорее всего, марке Tag Heuer. Keystone

Так или иначе, этот холдинг, принадлежащий миллиардеру Бернару Арно, присоединится к числу ведущих спонсоров гонок «Формулы 1», таких как компании DHL, Heineken, MSC Cruises, Pirelli и Qatar Airways. Гонки «Формулы 1» и ее огромная зрительская аудитория (по данным американской медиагруппы Liberty Media, в 2023 году эти гонки по всему миру смотрели 1,5 млрд человек) всегда привлекали ведущие швейцарские часовые бренды.

Помимо бренда Tag Heuer, который был партнером команды Red Bull, на гоночных трассах и на болидах гонщиков красовались и другие бренды swiss made. Так, бренд Hublot был официальным хронометром «Формулы 1» в период с 2010 по 2013 год. Затем его сменил Rolex. Несколькими годами ранее, с 1982 по 1992 год, официальными часами гонок были хронометры от Longines.

Похожие спонсорские отношения со швейцарскими часовыми брендами существуют и у многих отдельных команд.
Похожие спонсорские отношения со швейцарскими часовыми брендами существуют и у многих отдельных команд. Keystone

Похожие спонсорские отношения со швейцарскими часовыми брендами существуют и у многих отдельных команд. Среди самых последних партнерских соглашений такого рода — договор часового бренда из Шаффхаузена IWC с командой Mercedes-AMG. Как подчеркивает Wall Street Journal, американская медиагруппа Liberty Media, владеющая начиная с 2017 года франшизой «Формулы 1», переориентировала гонки на более женскую и молодую аудиторию, в частности с помощью выходящего на «Нетфликс» документального сериала Drive to survive.

Но зачем группа LVMH вообще стала спонсором гонок?

Интерес у нее вполне конкретный: США — один из самых важных рынков для предметов роскоши в мире. Фредерик Арно, сын владельца компании Бернара Арно и глава часового подразделения группы LVMH, указал на днях в интервью Wall Street Journal: «Мы только в начале пути, так как ещё десять лет назад аудитория гонок старела, но теперь у них в США очень молодая аудитория, и это нас сначала обнадежило, а потом и убедило (в целесообразности стать спонсором гонок в формате „Формула 1“)».

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Интересно и другое: многие бренды группы (включая Louis Vuitton и Tiffany) как таковые уже давно и активно присутствуют на спортивных соревнованиях, например, они были заметны и в олимпийском Париже в 2024 году. Но гонки «Формулы 1» стали лишь вторым случаем, когда группа LVMH заключила договор о партнерстве конкретно от своего имени, а не от имени отдельных принадлежащих ей брендов. В 2023 году оборот группы LVMH составил более 86 млрд евро, чистая прибыль составила сумму в более чем 15 млрд евро.

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