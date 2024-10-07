Официальный хронометр «Формулы 1» предоставит группа LVMH
В начале октября 2024 года крупнейший в мире производитель предметов роскоши французский холдинг LVMH объявил о начале отношений «глобального партнерства» с гонками «Формулы 1». Соответствующий договор будет подписан сроком на 10 лет, действовать он начнет с 2025 года. Тем самым статус официального хронометра «Формулы 1» женевский бренд Rolex уступит скорее всего марке из города Ла-Шо-де-Фон Tag Heuer.
Статус официального хронометра «Формулы 1» женевский бренд Rolex носил с 2013 года. Как говорилось в публикациях международной прессы, масштабы будущих спонсорских обязательств LVMH в отношении «Формулы 1» могут достигать общей суммы в 150 млн долларов в год. Однако, как сообщил французскому информационному агентству AFP источник, знакомый с этим вопросом, участие в группе спонсоров гонок «Формула 1», в которой будут находиться и несколько других брендов, принадлежащих группе LVMH (такие, как Louis Vuitton и Moët Hennessy), «не выйдет за уровень 100 миллионов долларов».
Так или иначе, этот холдинг, принадлежащий миллиардеру Бернару Арно, присоединится к числу ведущих спонсоров гонок «Формулы 1», таких как компании DHL, Heineken, MSC Cruises, Pirelli и Qatar Airways. Гонки «Формулы 1» и ее огромная зрительская аудитория (по данным американской медиагруппы Liberty Media, в 2023 году эти гонки по всему миру смотрели 1,5 млрд человек) всегда привлекали ведущие швейцарские часовые бренды.
Помимо бренда Tag Heuer, который был партнером команды Red Bull, на гоночных трассах и на болидах гонщиков красовались и другие бренды swiss made. Так, бренд Hublot был официальным хронометром «Формулы 1» в период с 2010 по 2013 год. Затем его сменил Rolex. Несколькими годами ранее, с 1982 по 1992 год, официальными часами гонок были хронометры от Longines.
Похожие спонсорские отношения со швейцарскими часовыми брендами существуют и у многих отдельных команд. Среди самых последних партнерских соглашений такого рода — договор часового бренда из Шаффхаузена IWC с командой Mercedes-AMG. Как подчеркивает Wall Street Journal, американская медиагруппа Liberty Media, владеющая начиная с 2017 года франшизой «Формулы 1», переориентировала гонки на более женскую и молодую аудиторию, в частности с помощью выходящего на «Нетфликс» документального сериала Drive to survive.
Но зачем группа LVMH вообще стала спонсором гонок?
Интерес у нее вполне конкретный: США — один из самых важных рынков для предметов роскоши в мире. Фредерик Арно, сын владельца компании Бернара Арно и глава часового подразделения группы LVMH, указал на днях в интервью Wall Street Journal: «Мы только в начале пути, так как ещё десять лет назад аудитория гонок старела, но теперь у них в США очень молодая аудитория, и это нас сначала обнадежило, а потом и убедило (в целесообразности стать спонсором гонок в формате „Формула 1“)».
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Интересно и другое: многие бренды группы (включая Louis Vuitton и Tiffany) как таковые уже давно и активно присутствуют на спортивных соревнованиях, например, они были заметны и в олимпийском Париже в 2024 году. Но гонки «Формулы 1» стали лишь вторым случаем, когда группа LVMH заключила договор о партнерстве конкретно от своего имени, а не от имени отдельных принадлежащих ей брендов. В 2023 году оборот группы LVMH составил более 86 млрд евро, чистая прибыль составила сумму в более чем 15 млрд евро.
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