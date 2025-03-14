Швейцарские Альпы: новое Эльдорадо для застройщиков?

Швейцарские Альпы: новое Эльдорадо для застройщиков? Keystone / Urs Flueeler

Швейцарские Альпы привлекают все большее число швейцарских и зарубежных инвесторов и девелоперов, готовых вложить сотни миллионов в строительство огромных туристических комплексов. Эти фараоновы проекты меняют ландшафты еще недавно отдалённых и тихих спокойных регионов, вызывая как восхищение, так и критику.

5 минут

Показать больше

Показать больше Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ. Читать далее Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

Один из таких застройщиков имеет весьма амбициозные виды на самое сердце долины Гомс в кантоне Вале. «Здесь будет целый город заложен под названием Resort Obergoms, а еще тут будут построены каналы и даже искусственное озеро», — рассказал нам Жан-Клод Бреги (Jean-Claude Bregy). Этот проект и в самом деле предусматривает строительство масштабного курортного комплекса, включающего в себя 130 апартаментов, рестораны и оздоровительный центр.

Общая стоимость инвестиций оцениваются в 100 миллионов швейцарских франков или 110 миллионов долларов США. «Такие инвестиции оправданы только в том случае, если вы вкладываете сразу очень много средств. Если вы не можете предложить (набор базовых услуг) и (достаточное количество) теплых кроватей (регулярно используемой недвижимости), то поднять такой проект вы не сможете. Отсюда и его масштабы», — добавляет Жан-Клод Бреги.

В регионе, привыкшем к ненавязчивому сервису и туризму, такой проект на стадии планирования и согласования не всегда встречал только лишь единодушное одобрение. «Это всё немного смахивает на Андерматт, мне это совсем не нравится. Новая застройка в Андерматте довольно странная, она совсем не швейцарская», — отмечает один из прохожих.

Андерматт — символ преображения

Андерматт, расположенный на противоположном конце долины Гомс, стал в последние годы идеальным типом региона, на всех парах устремившегося в будущее. За последние 20 лет египетский миллиардер Сами Савирис вложил в этот район более полутора миллиардов швейцарских франков, превратив некогда гарнизонный городок швейцарских горных стрелков в курорт класса люкс.

Хотите проверить свой французский? Посмотрите в оригинале этот репортаж телеканала RTS:

Внешний контент

Сегодня в Андерматте можно найти 650 новых с иголочки апартаментов высшего класса, кластер пятизвездочных отелей и элитных бутиков. И этот проект еще далеко не закончен. «У нас еще многое впереди: отель, небольшая торговая улочка, транспортное сообщение с остальной деревней», — говорит Сами Савирис, который является среди прочего председателем совета директоров девелоперской компании Andermatt Swiss Alps.

Возрождение Сан-Бернардино

Похожий ренессанс благодаря другому крупному строительному проекту тем временем на востоке кантона Граубюнден переживает регион Сан-Бернардино. По инициативе девелопера из кантона Тичино Стефано Артиоли (Stefano Artioli) там сейчас тоже ведется строительство крупного курортного комплекса.

Два года назад горнолыжные склоны вновь открылись здесь после десятилетнего перерыва, старые здания были переоборудованы под отели и апартаменты. «Изначально мы оценивали проект в 300 миллионов швейцарских франков, но скоро мы уже приблизимся к полумиллиарду», — говорит Стефано Артиоли, председатель совета директоров компании-застройщика San Bernardino Swiss Alps.

Показать больше

Показать больше Рынок роскошных горных шале в Швейцарии скорее жив, чем мертв Этот контент был опубликован на Мировые конфликты, прежде всего российская агрессия против Украины, только усилила притягательность Швейцарии в качестве надежного убежища. Читать далее Рынок роскошных горных шале в Швейцарии скорее жив, чем мертв

На Сан-Бернардино у него имеются больше виды, этот регион бизнесмен надеется превратить в «маленький Церматт на юге Швейцарии. Швейцария — безопасная страна со стабильной политической системой, гарантирующей сохранность частной собственности. Многое тут работает очень хорошо. Что касается туризма, то люди, которые приезжают в Швейцарию, относятся, как правило, к категории качественных и требовательных потребителей».

Влияние на локальные сообщества

Все эти курортные проекты безусловно способствуют подъему местной экономики, раскрывая потаённый потенциал альпийских регионов, но при этом они оказывают порой шоковое воздействие на местных жителей. Вливание масштабных инвестиций приводит к удорожанию недвижимости, местным жить в собственном доме порой становится просто не по карману, не говоря уже о приобретении жилья в собственность.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

По данным компании Wüest Partner в кантонах Граубюнден, Вале и центральной части Швейцарии среднегодовые темпы удорожания недвижимости за последние десять лет составили 4,3%, 2,7% и 5,9% соответственно. Эта тенденция еще более заметна в отдельных муниципалитетах, таких как муниципальное образование Мезокко (Mesocco), входящее в состав региона Сан-Бернардино.

Показать больше

Показать больше Как и почему возник жилищный кризис в горах Граубюндена Этот контент был опубликован на За роскошными горными панорамами востока Швейцарии скрываются порой весьма сложные социально-экономические процессы. Читать далее Как и почему возник жилищный кризис в горах Граубюндена

Там цена квадратного метра жилой площади «второго дома» (то есть специально построенного под туристические нужды, прим. ред. рус.) выросла с 6 960 швейцарских франков в 2020 году до 9 080 швейцарских франков в 2024 году. В Андерматте этот показатель подрос с 8 130 швейцарских франков в 2014 году до 22 050 швейцарских франков в 2024 году.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Краудлендинг: новый способ инвестировать в швейцарскую недвижимость Этот контент был опубликован на Даже скромные инвестиции в недвижимость могут дать большую прибыль, но при этом, конечно, нужно учитывать наличие определенных рисков. Читать далее Краудлендинг: новый способ инвестировать в швейцарскую недвижимость