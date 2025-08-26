Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться. Keystone-SDA

Иностранным врачам, желающим работать в Швейцарии, приходится ждать несколько месяцев до тех пор, пока их дипломы не будут официально признаны. По мнению швейцарской Ассоциации лечебных учреждений (H+ Die Spitäler der Schweiz), такие задержки недопустимы.

1 минута

Ассоциация предупреждает, что, если не удастся вовремя заменять уходящих на пенсию специалистов, то под угрозой окажутся качество лечения пациентов и способность клиник оперативно оказывать нужную помощь. Задержки же с признанием вызваны резким увеличением числа соответствующих ходатайств и одновременной нехваткой сотрудников в Федеральном Ведомстве здравоохранения (Bundesamt für Gesundheit, BAG, подразделение МВД), которое и отвечает за обработку таких заявлений.

Как подтвердило информагентству Keystone-SDA данное ведомство, эти факторы действительно негативно влияют на сроки признания документов. Из-за мер по сокращению бюджетных расходов оно не смогло нанять необходимых дополнительных сотрудников. При наличии же средств оно планирует сразу увеличить штат, упростить процедуры и продолжить процесс перевода всех административных процессов на цифровые рельсы. По словам BAG, к концу 2025 года отставание будет ликвидировано, а срок рассмотрения заявлений сократится до менее чем 3 месяцев.

