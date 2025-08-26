The Swiss voice in the world since 1935
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости
Системы здравоохранения

Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.
Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться. Keystone-SDA

Иностранным врачам, желающим работать в Швейцарии, приходится ждать несколько месяцев до тех пор, пока их дипломы не будут официально признаны. По мнению швейцарской Ассоциации лечебных учреждений (H+ Die Spitäler der Schweiz), такие задержки недопустимы.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Ассоциация предупреждает, что, если не удастся вовремя заменять уходящих на пенсию специалистов, то под угрозой окажутся качество лечения пациентов и способность клиник оперативно оказывать нужную помощь. Задержки же с признанием вызваны резким увеличением числа соответствующих ходатайств и одновременной нехваткой сотрудников в Федеральном Ведомстве здравоохранения (Bundesamt für Gesundheit, BAG, подразделение МВД), которое и отвечает за обработку таких заявлений.

Сегодня во многих странах бизнес и власти ищут пути преодоления дефицита лекарств. Сработает ли хоть одно из предложенных решений?

Доступ к лекарствам

Как можно было бы решить проблему нехватки лекарств?

Этот контент был опубликован на Сегодня во многих странах бизнес и власти ищут пути преодоления дефицита лекарств. Сработает ли хоть одно из предложенных решений?

Читать далее Как можно было бы решить проблему нехватки лекарств?

Как подтвердило информагентству Keystone-SDA данное ведомство, эти факторы действительно негативно влияют на сроки признания документов. Из-за мер по сокращению бюджетных расходов оно не смогло нанять необходимых дополнительных сотрудников. При наличии же средств оно планирует сразу увеличить штат, упростить процедуры и продолжить процесс перевода всех административных процессов на цифровые рельсы. По словам BAG, к концу 2025 года отставание будет ликвидировано, а срок рассмотрения заявлений сократится до менее чем 3 месяцев.

Швейцарская политика

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

pharmacy

Показать больше

Швейцарская политика

Как реорганизовать швейцарскую систему здравоохранения?

Этот контент был опубликован на Как угодно, только не так, как предлагали социалисты и центристы на референдуме 9 июня. Тогда что же делать? Опросили трёх экспертов.

Читать далее Как реорганизовать швейцарскую систему здравоохранения?

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
21 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
65 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Показать больше

Рабочее место

Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии

Этот контент был опубликован на Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Читать далее Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии
Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Показать больше

В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки

Этот контент был опубликован на Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Читать далее В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки
Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Показать больше

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот контент был опубликован на Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Читать далее Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?
АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн обеспечивает около 12% всей электроэнергии Швейцарии. Сейчас станция остановлена на длительный ремонт. Keystone / Gaetan Bally

Показать больше

Швейцарская политика

Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?

Этот контент был опубликован на Как стало ясно, АЭС возобновить работу сможет только через полгода. Мы объясняем причины остановки и её последствия.

Читать далее Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?
Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Показать больше

История

Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше

Этот контент был опубликован на Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Читать далее Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше
Юрг Эглин (Jürg Eglin), глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине, во время акции в Киеве 7 февраля 2025 года. Украинцы требовали от властей активнее добиваться освобождения военнопленных и выяснения судьбы пропавших без вести. EPA / Сергей Долженко

Показать больше

Внешняя политика

МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»

Этот контент был опубликован на В первые месяцы войны деятельность МККК часто вызывала в Украине резкую критику — главным образом из-за «недостаточной эмпатии».

Читать далее МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»
Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Показать больше

Культура

Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?

Этот контент был опубликован на Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Читать далее Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?
Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Показать больше

История

В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

Этот контент был опубликован на Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Читать далее В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

Swiss doctors in hospital.

Показать больше

Треть студентов-медиков подумывает бросить учебу

Этот контент был опубликован на Примерно треть студентов уже после первого столкновения с реальностью задумываются о том, чтобы сменить профессию: таковы результаты опроса.

Читать далее Треть студентов-медиков подумывает бросить учебу
doctor in lausanne hospital

Показать больше

Ни сна, ни отдыха: неутешительный диагноз медикам Швейцарии

Этот контент был опубликован на Постоянные сверхурочные, недостаток кадров, давление со стороны бюрократии, психологические срывы: быть врачом в Швейцарии не так-то легко.

Читать далее Ни сна, ни отдыха: неутешительный диагноз медикам Швейцарии
Helen Ramscar

Показать больше

Как Хелен Рамскар из Швейцарии помогает здравоохранению Украины

Этот контент был опубликован на Агрессия России вызвала в Швейцарию волну солидарности с Украиной. Хелен Рамскар решила не ограничиваться словами.

Читать далее Как Хелен Рамскар из Швейцарии помогает здравоохранению Украины

Показать больше

Дефицит рабочих рук в Швейцарии и ренессанс традиционных профессий

Этот контент был опубликован на Кому сейчас нужны токари да слесари? Как оказалось, они всё еще нужны, да еще как! Потому что не всё можно сделать руками айтишников.

Читать далее Дефицит рабочих рук в Швейцарии и ренессанс традиционных профессий

