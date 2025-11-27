Что думают швейцарские климатологи о состоянии климата?

Я занимаюсь темами, связанными с климатом и устойчивым развитием, опираясь при этом на анализ больших объёмов данных. По образованию журналист, по профессии специалист по анализу данных, я объединяю журналистский нарратив и аналитический подход к актуальным темам, выявляя факты, связанные, например, с процессом так называемого «зелёного перехода» Швейцарии. Мой фокус — на том, как изменение климата влияет на повседневную жизнь людей и какие решения способны реально изменить ситуацию к лучшему. Я стремлюсь находить практические способы сокращения нашего «экологического следа» — и намерен мотивировать других делать то же самое.