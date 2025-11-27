The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Сокращение выбросов

Что думают швейцарские климатологи о состоянии климата?

Этот контент был опубликован на
1 минута

Я занимаюсь темами, связанными с климатом и устойчивым развитием, опираясь при этом на анализ больших объёмов данных. По образованию журналист, по профессии специалист по анализу данных, я объединяю журналистский нарратив и аналитический подход к актуальным темам, выявляя факты, связанные, например, с процессом так называемого «зелёного перехода» Швейцарии. Мой фокус — на том, как изменение климата влияет на повседневную жизнь людей и какие решения способны реально изменить ситуацию к лучшему. Я стремлюсь находить практические способы сокращения нашего «экологического следа» — и намерен мотивировать других делать то же самое.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR