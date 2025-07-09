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Биометрические ID-карты появятся в Швейцарии в 2026 году

Швейцария планирует ввести новую биометрическую идентификационную карту гражданина к концу 2026 года.
Швейцария планирует ввести новую биометрическую идентификационную карту гражданина к концу 2026 года. Keystone-SDA

К концу 2026 года в Швейцарии должна появиться новая биометрическая идентификационная карта гражданина. Этот документ будет оснащён встроенным чипом, содержащим биометрические данные владельца. Разработкой карты занимается Федеральное Ведомство полиции Швейцарии (Fedpol) в сотрудничестве с федеральными и кантональными властями.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Как сообщили в Fedpol в понедельник 30 июня 2025 года, такой чип позволит существенно повысить защиту документа от подделок и неправомерного использования. Подобные чипы уже применяются в швейцарских загранпаспортах. Считывание биометрических данных возможно исключительно при физическом предъявлении карты. Дистанционное или бесконтактное считывание информации технически исключено.

Допуск к биометрическим данным, включая отпечатки пальцев, будет предоставляться только тем странам, чьи стандарты защиты персональных данных признаны эквивалентными швейцарским. Решение о введении биометрической карты связано с обязательствами Швейцарии в рамках Соглашения о свободном передвижении лиц между Швейцарией и Европейским союзом.

В 2019 году Европейский парламент и Совет ЕС приняли регламент, обязывающий страны-члены ЕС с 2021 года выдавать гражданам биометрические идентификационные карты. Швейцария, хотя и не входит в состав ЕС, обязалась привести свою практику к этим стандартам не позднее чем через год после вступления в силу пересмотренного соглашения с ЕС о режиме свободного перемещения людей.

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Таким образом, согласно опубликованной в понедельник 30 июня 2025 года информации, новая идентификационная карта должна быть доступна гражданам страны к концу 2026 года. Карты старого образца, не содержащие биометрических данных, сохранят свою действительность для поездок в страны ЕС до окончания их срока действия (для взрослых: до десяти лет с момента выдачи).

Однако новым заявителям Fedpol настоятельно рекомендует оформлять именно биометрические идентификационные карты, поскольку они упрощают пересечение границ внутри Европы. Граждане Швейцарии смогут и далее заказывать себе небиометрическую версию карты, но тогда она будет действительна исключительно на территории Швейцарии в качестве внутреннего удостоверения личности. Напомним, что поездки из Швейцарии в страны ЕС, как и прежде, возможны с действующим швейцарским биометрическим загранпаспортом.

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