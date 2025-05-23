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В Швейцарии запретят бить детей

Национальный совет поддержал включение принципа ненасильственного воспитания в Гражданский кодекс Швейцарии.
Национальный совет поддержал включение принципа ненасильственного воспитания в Гражданский кодекс Швейцарии. Keystone-SDA

Национальный совет поддержал включение принципа ненасильственного воспитания в Гражданский кодекс Швейцарии.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Национальный совет Швейцарии (большая палата парламента) одобрил поправку к Гражданскому кодексу, закрепляющую принцип ненасильственного воспитания детей. Соответствующий законопроект, предложенный Федеральным советом (правительством), был одобрен в ходе специальной парламентской сессии в понедельник 5 мая 2025 года.

За поправку проголосовали 134 депутата, против высказались 56, ещё двое воздержались. Теперь документ будет передан на рассмотрение в малую палату — Совет кантонов. Решение парламент принимает на основе консенсуса обеих равноправных палат, именно поэтому их нельзя называть верхняя и нижняя.

Сопротивление законопроекту выразили в основном представители правой Швейцарской народной партии (SVP), депутаты от которой сочли «излишним» прямое упоминание в рамках Гражданского кодекса об обязательстве воздерживаться от насилия в воспитании.

Однако большинство членов Национального совета поддержали позицию Федерального совета, который подчёркивает: формулировка будет носить характер «руководящего принципа» (Leitprinzip). Она призвана недвусмысленно указать, что физические наказания и иные унижающие достоинство методы обращения с детьми противоречат основам семейного права и не будут допускаться в Швейцарии.

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