В Швейцарии запретят бить детей
Национальный совет поддержал включение принципа ненасильственного воспитания в Гражданский кодекс Швейцарии.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
Национальный совет Швейцарии (большая палата парламента) одобрил поправку к Гражданскому кодексу, закрепляющую принцип ненасильственного воспитания детей. Соответствующий законопроект, предложенный Федеральным советом (правительством), был одобрен в ходе специальной парламентской сессии в понедельник 5 мая 2025 года.
За поправку проголосовали 134 депутата, против высказались 56, ещё двое воздержались. Теперь документ будет передан на рассмотрение в малую палату — Совет кантонов. Решение парламент принимает на основе консенсуса обеих равноправных палат, именно поэтому их нельзя называть верхняя и нижняя.
Сопротивление законопроекту выразили в основном представители правой Швейцарской народной партии (SVP), депутаты от которой сочли «излишним» прямое упоминание в рамках Гражданского кодекса об обязательстве воздерживаться от насилия в воспитании.
Однако большинство членов Национального совета поддержали позицию Федерального совета, который подчёркивает: формулировка будет носить характер «руководящего принципа» (Leitprinzip). Она призвана недвусмысленно указать, что физические наказания и иные унижающие достоинство методы обращения с детьми противоречат основам семейного права и не будут допускаться в Швейцарии.
Читайте также:
Показать больше
Бить детей во имя Бога: евангельские христиане Швейцарии и телесные наказания
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.