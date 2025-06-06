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Почему дети в Швейцарии чаще всего рождаются по пятницам

Пятница остаётся самым частым днём рождения детей в Швейцарии, а воскресенье — наименее частым. Но почему?
Пятница остаётся самым частым днём рождения детей в Швейцарии, а воскресенье — наименее частым. Но почему? Keystone-SDA

Пятница остаётся самым частым днём рождения детей в Швейцарии, а воскресенье — наименее распространённым. Такие данные приводятся в отчёте Федерального статистического ведомства (BFS), опубликованном в понедельник 12 мая 2025 года. Но почему так происходит?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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В 2023 году в швейцарских больницах родилось 79 200 детей. В среднем по будням на свет появлялось 237 младенцев в день, тогда как в выходные — 181. На пятницу пришлось 16% всех рождений, на воскресенье — только 11%. Это распределение отражает влияние распространённых медицинских практик, в первую очередь плановых кесаревых сечений и индукции родов.

Согласно данным BFS, в 2023 году было проведено 14 626 первичных кесаревых сечений и 21 342 индукции. При этом 94% первичных операций были запланированы на будние дни. В будни больницы принимают больше рожениц и проводят больше родов, чем в выходные.

Иная картина наблюдается в родильных центрах: из 1 600 родов, принятых там в 2023 году, число рождений было равномерно распределено по неделе, с разницей менее 11% между пиковыми и минимальными днями (четверг и среда соответственно).

В общей сложности две трети родов в Швейцарии проходят естественным путём, треть — посредством кесарева сечения. При этом 55% из них составляют плановые операции. Общий уровень кесаревых сечений вырос с 2019 года и достиг 34% в 2023 году — этот один из самых высоких показателей в Европе, наряду с показателями в Италии.

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Среди 64 573 незапланированных кесаревых сечений в 33% случаев роды были предварительно индуцированы, тогда как десять лет назад этот показатель составлял 26%. Женщины, у которых роды начинались естественно, в 71% случаев рожали без инструментального вмешательства. При искусственной стимуляции этот показатель составлял 62%. Кроме того, индукция родов на 30% чаще происходила в будни.

Частота стимуляции родов зависит от уровня лечебного учреждения: она составляет 30% в больницах базового уровня, 32% — в региональных клиниках и 42% — в университетских. Особенно часто роды стимулируют во франкоязычных и италоязычных кантонах: в Женеве доля таких родов достигает даже 50%.

В Центральной Швейцарии и Граубюндене этот показатель остаётся ниже 22%. Эпидуральная анестезия также становится всё более распространённой. В 2023 году она применялась в 50% случаев, тогда как в 2014 году — только в 38%. При стимулированных родах эпидуральная анестезия использовалась в 66% случаев, при естественном начале родов — в 43%.

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