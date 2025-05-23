Сверхбогатые в Швейцарии: угроза процветанию или его опора?

Швейцария входит в число самых богатых стран мира, но распределение богатства в стране организовано крайне неравномерно. Keystone / Christian Beutler

Швейцария входит в число самых состоятельных стран мира, но распределение богатства в стране организовано крайне неравномерно. Согласно расследованию телеканала SRF, в Швейцарии 1% населения владеет 45% всех частных активов. Но в то же время именно эта группа и обеспечивает значительную часть налоговых поступлений.

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Какую роль играют богатые в Швейцарии? И что значит быть богатым? Единого определения не существует. По международным меркам большинство швейцарцев, конечно, считаются обеспеченными людьми. При этом, по данным организации Caritas, около 700 000 человек в стране не могут самостоятельно полностью покрывать свои базовые расходы: иметь медицинскую страховку или снимать адекватное жильё.

Во многих банках страны состоятельным считает клиент с чистым капиталом от одного миллиона франков. Таких в стране почти 400 000 человек. Но чтобы попасть в 1% самых богатых, нужно обладать состоянием от 8 млн франков. Из более чем пяти миллионов налогоплательщиков в эту категорию входят только 40 000 человек. Они владеют почти половиной (45%) всех активов. На противоположном конце — 62% налогоплательщиков, чья доля — всего 3% от общего богатства.

>> Проверьте свой немецкий и посмотрите в оригинале этот репортаж телеканала SRF:

Внешний контент

Среднее состояние представителей одного самого богатого процента составляет 20 миллионов франков. Самая бедная пятая часть населения страны не имеет вообще никакого состояния. Экономист Изабель Мартинес (Isabel MartinezВнешняя ссылка) подчёркивает: в международном сравнении имущественное неравенство в Швейцарии выражено особенно ярко и в последние годы оно только усиливается.

Что даёт стране богатое меньшинство?

Богатые в Швейцарии платят большую часть налогов: 10% наиболее состоятельных граждан обеспечивают 86% поступлений по налогу на имущество, а 10% с самыми высокими доходами 53% поступлений по подоходному налогу, что составило 31,6 миллиарда франков в 2020 году. Это около четверти всех налоговых доходов федерального центра, кантонов и общин. Изабель Мартинес напоминает: прогрессивная система налогообложения — это норма, закреплённая в Конституции.

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Такая непропорциональная концентрация налоговой нагрузки напрямую связана с неравномерным распределением общественного состояния: чем больше богатства сосредоточено в руках меньшинства, тем значительнее их доля в пополнении бюджета. Кроме того, богатые предприниматели создают рабочие места, поддерживают инновации и инвестируют в развитие общества. Не случайно Швейцария также является одним из мировых лидеров в сфере благотворительности и филантропии.

Во многих банках страны состоятельным считает клиент с чистым капиталом от одного миллиона франков. Post@gaetanbally.ch

Здесь зарегистрировано более 13 000 фондов, которые управляют 140 миллиардами франков и ежегодно распределяют по разным проектам благотворительного характера около трёх миллиардов. Многие состоятельные люди делают частные пожертвования в пользу культуры, науки, образования и спортивных клубов. Хотя точные суммы неизвестны, эксперты оценивают их минимум в один миллиард в год.

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Во всём мире, однако, давление на сверхбогатых людей усиливается. Всё громче звучат призывы повысить налоги для богатых. Недавно молодёжное крыло Социал-демократической партии Швейцарии опять выступило с инициативой, направленной на налогообложение крупных наследств. Эта дискуссия с их точки зрения выходит за рамки экономики — речь идёт «о социальной справедливости и будущем социальной стабильности в стране».

​Черта бедности в Швейцарии

В Швейцарии черта бедности определяется как минимальный уровень дохода, необходимый для покрытия основных жизненных потребностей, включая расходы на жильё, питание, одежду, медицинскую страховку, транспорт и связь. Эти показатели ежегодно публикуются Федеральным статистическим ведомством (BFS).​

Черта бедности в Швейцарии (по данным BFS)

Для одного взрослого: 2 279 швейцарских франков в месяц ;

; Для семьи из двух взрослых и двух детей: 3 990 швейцарских франков в месяц​.

Эти суммы отражают минимальный доход, необходимый для обеспечения основных базовых потребностей без учёта дополнительных расходов.​ По данным BFS, в 2022 году около 4,4% всех занятых лиц в Швейцарии находились за чертой бедности, что соответствует примерно 176 000 человек​. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Федерального статистического ведомства Швейцарии по этой ссылкеВнешняя ссылка.

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