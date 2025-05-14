Бернские фермеры критикуют принуждение к веганству

Бернская ассоциация фермеров выразила обеспокоенность по поводу политических инициатив, направленных на внедрение исключительно растительного питания в государственных учреждениях города Берн. Keystone-SDA

Бернская ассоциация фермеров выразила обеспокоенность по поводу политических инициатив, направленных на внедрение исключительно растительного питания в государственных учреждениях города Берн. В открытом письме, опубликованном в среду, организация предупредила о возможных негативных последствиях подобных мер для сельского хозяйства региона.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Berner Bauern kritisieren Vorstoss für mehr vegane Ernährung Оригинал Читать далее Berner Bauern kritisieren Vorstoss für mehr vegane Ernährung

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Поводом для письма стало депутатское обращение, внесённое в городской парламент Берна. В нём содержится призыв к властям города поощрять и продвигать растительное питание в государственных городских учреждениях. Это обращение появилось вскоре после того, как студенческий парламент Бернского университета в апреле 2025 года проголосовал за переход на веганское питание в университетских столовых.

Это решение вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны правых партий, в частности Швейцарской народной партии (SVP). Авторы же парламентского обращения хотят выяснить, не рассматривает ли городской совет решение университета в качестве модели для внедрения и в других учреждениях — таких, как детские сады, школы или дома престарелых.

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Бернская ассоциация фермеров считает такую постановку вопроса далёкой от реальности. В письме подчёркивается, что, хотя питание действительно оказывает влияние на климат, исключение продуктов животного происхождения из меню является односторонней мерой, которая может навредить региональному сельскохозяйственному производству.

Ассоциация напоминает, что около 60 процентов сельхозугодий в кантоне Берн непригодны для земледелия. В таких условиях разведение жвачных животных — эффективный способ использования природных ресурсов: они превращают траву в молоко и мясо. Кроме того, фермеры подчёркивают, что сбалансированное питание включает продукты как растительного, так и животного происхождения.

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