The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Стареющее общество
Культура
Будущее работы
Демография
История
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Дебаты
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Торговая политика

Введут ли США пошлины на золото из Швейцарии?

Таможенные пошлины США распространяются, вопреки ранее распространенной информации, и на золотые слитки из Швейцарии.
До последнего времени считалось, что переплавленные на территории Швейцарии драгоценные металлы могут ввозиться в США беспошлинно. Keystone-SDA

На фоне усиливающейся торговой напряжённости вопрос о том, распространит ли Вашингтон 39-процентные таможенные пошлины и на золотые слитки из Швейцарии — важнейший экспортный товар, составляющий значительную долю внешнеторгового оборота с США, — приобретает особую остроту. До последнего времени считалось, что переплавленные на территории Швейцарии драгоценные металлы могут ввозиться в США беспошлинно.

Этот контент был опубликован на
5 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Ситуация изменилась после публикации в четверг, 31 июля 2025 года, материала газеты Financial Times. Издание сообщило, что в «разъяснительном письме» (Ruling Letter), направленном швейцарским аффинажным заводам, Таможенная и пограничная служба США (U.S. Customs and Border Protection, CBP) указала: золотые слитки весом 1 кг и 100 унций теперь классифицируются по таможенному тарифу, предусматривающему пошлину в 39%. Ранее отрасль исходила из предположения, что эти слитки подпадают под код, освобождающий от пошлин.

Килограммовые слитки — наиболее активно торгуемая единица на крупнейшей мировой фьючерсной бирже Comex в Нью-Йорке. Они составляют основную часть швейцарского экспорта золота в США. По мнению экспертов, новые таможенные тарифы способны существенно ограничить доступ швейцарского золота на американский рынок. «Даже если бы она составляла всего 5%, как того требуют некоторые круги в Швейцарии, рынок США фактически оказался бы для нас закрыт», — заявил Financial Times Кристоф Вильд (Christoph Wild), президент Швейцарской ассоциации производителей и торговцев драгоценными металлами (Schweizerische Vereinigung Edelmetallfabrikanten und -händler, ASFCMP).

Читайте также:

Показать больше
Рабочие на предприятии по производству драгоценных металлов. 2024 Anadolu

Показать больше

Почему Швейцария остается крупным покупателем российского золота?  

Этот контент был опубликован на Портал SWI разбирался, как золото помогает России финансировать войну и как, несмотря на санкции, российское золото по-прежнему попадает в Швейцарию.

Читать далее Почему Швейцария остается крупным покупателем российского золота?  

Он также выразил непонимание, как сами США планируют покрывать собственные потребности в золоте. В начале 2025 года поставки золота из Швейцарии в США резко выросли — трейдеры спешили ввезти металл в США до вступления в силу тарифов, введённых по инициативе Дональда Трампа. По данным Financial Times, это привело к рекордным запасам золота на бирже Comex и временному дефициту стандартных 400-унциевых слитков в Лондоне. Согласно расчётам медиагруппы Tamedia на основе данных Федеральной таможенной службы Швейцарии, за первую половину 2025 года в США было экспортировано 476 тонн золота на сумму 39 млрд швейцарских франков (около 48,3 млрд долларов США).

Этот всплеск увеличил положительное сальдо внешней торговли Швейцарии с США: без учёта золота оно составило 24 млрд франков, а с ним вдвое больше. В этих условиях в политических кругах Швейцарии зазвучали предложения о введении более высоких налогов на деятельность аффинажных предприятий, экспортных пошлин и даже временных ограничений на вывоз золота. Нервозность рынков усилилась в пятницу, 8 августа 2025 года, когда агентство AFP сообщило о готовящемся указе Белого дома, который должен будет разъяснить порядок применения новых таможенных тарифов. Поводом стал уже упомянутый документ от 31 июля, утверждавший, что килограммовые и 100-унциевые слитки тоже облагаются 39-процентной пошлиной.

Также по теме:

Показать больше
Почему плавильные печи на аффинажном заводе компании Argor-Heraeus в южной Швейцарии работают без остановки 24 часа в сутки?

Показать больше

Золотая лихорадка в Швейцарии, или Путешествие золота туда и обратно

Этот контент был опубликован на Почему плавильные печи на аффинажном заводе компании Argor-Heraeus в южной Швейцарии работают без остановки 24 часа в сутки?

Читать далее Золотая лихорадка в Швейцарии, или Путешествие золота туда и обратно

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного официального представителя сообщил, что эта информация была «ложной». Тем не менее слухи о «золотом налоге» спровоцировали резкий рост цен на золото: вечером в пятницу 8 августа 2025 года котировки золота достигли рекордных 3 534,10 доллара за унцию (31,1 грамма), а после разъяснений снизились до 3 461,40 долл. Для Швейцарии, одного из крупнейших мировых центров золотого аффинажа, такой налог стал бы, после введения 39-процентных пошлин на ряд промышленных товаров, экспортируемых в США, вторым ударом за два дня.

Ассоциация ASFCMP указала также, что она ведёт переговоры со швейцарскими властями, с Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA), со Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC) и ключевыми американскими ведомствами. В тот же день 8 августа в Берне президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) заявила журналистам, что при расчёте торгового профицита с США, достигшего почти 40 млрд долларов, страна стала «жертвой неудачного стечения обстоятельств».

А этот показатель, по её словам, и стал одной из причин решения Дональда Трампа о введении 39-процентных тарифов. Его расчёт базировался на данных за 2024 год, когда масштабы экспорта золота из Швейцарии в США стали особенно значительными как раз из-за повышенного спроса на него в ситуации ожиданий нового таможенного тарифа.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Так же по теме:

Показать больше
«Скрижали судьбы»: Трамп обрушил на Швейцарию свою «таможенную дубинку» в её национальный праздник, День 1 Августа.

Показать больше

Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Этот контент был опубликован на Американские пошлины на уровне 39% стали шоком для Берна — и аргументом в пользу сближения с Европой.

Читать далее Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС
Показать больше
В швейцарских садах и палисадниках можно найти не только капусту и розы, но и золото. И не потому, что там вдруг открылась золотая жила.

Показать больше

Почему некоторые швейцарцы закапывают свое золото в саду

Этот контент был опубликован на В швейцарских садах и палисадниках можно найти не только капусту и розы, но и золото. И не потому, что где-то там вдруг открылась золотая жила.

Читать далее Почему некоторые швейцарцы закапывают свое золото в саду

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
9 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Показать больше

Кантон Нидвальден сильнее других пострадает от пошлин США

Этот контент был опубликован на Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Читать далее Кантон Нидвальден сильнее других пострадает от пошлин США
Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.

Показать больше

«Почему США взяли на прицел Швейцарию остаётся загадкой»

Этот контент был опубликован на Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.

Читать далее «Почему США взяли на прицел Швейцарию остаётся загадкой»
Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Показать больше

Швейцарский офицер передавал информацию России?

Этот контент был опубликован на Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Читать далее Швейцарский офицер передавал информацию России?
Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.

Показать больше

Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее

Этот контент был опубликован на Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.

Читать далее Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее
НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Показать больше

Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов

Этот контент был опубликован на НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Читать далее Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов
Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Показать больше

Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии

Этот контент был опубликован на Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Читать далее Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии
Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Показать больше

Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM

Этот контент был опубликован на Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Читать далее Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM
Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Показать больше

Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Читать далее Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио
Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Показать больше

Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»

Этот контент был опубликован на Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Читать далее Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»
Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Показать больше

Рынок роскоши тормозится во всём мире, но не в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Читать далее Рынок роскоши тормозится во всём мире, но не в Швейцарии

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Официальный Берн «не может исключить» попадания российского золота в Швейцарию через Казахстан или Узбекистан.

Показать больше

Золото из Казахстана и Узбекистана в Швейцарии: послесловие к расследованию

Этот контент был опубликован на Официальный Берн «не может исключить» попадания российского золота в Швейцарию через Казахстан или Узбекистан.

Читать далее Золото из Казахстана и Узбекистана в Швейцарии: послесловие к расследованию
Санкции, введенные в отношении России в связи с её агрессией против Украины, привели к перенаправлению основных мировых потоков торговли золотом.

Показать больше

Швейцарские тайны узбекского и казахского золота

Этот контент был опубликован на Портал SWI попытался проследить основные маршруты поступления золота в Швейцарию из этих двух центральноазиатских стран.

Читать далее Швейцарские тайны узбекского и казахского золота
A salesman arranges gold jewelry at Dubai Gold Souk

Показать больше

Торговля золотом: способны ли Эмираты затмить Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Два года агрессии России против Украины превратили Дубай в новый мировой центр торговли золотом. А что Швейцария?

Читать далее Торговля золотом: способны ли Эмираты затмить Швейцарию?
Congo washing gold

Показать больше

Аффинажные заводы Швейцарии и дело о «налоговой тайне»

Этот контент был опубликован на Что важнее: ответственный подбор поставщиков золота и открытость информации, или же налоговая и коммерческая тайна?

Читать далее Аффинажные заводы Швейцарии и дело о «налоговой тайне»
металор

Показать больше

В поисках этичного золота: швейцарская точка зрения

Этот контент был опубликован на Поговорили с гендиректором компании Metalor Антуаном де Монмоллином: «Мы больше не работаем с российским золотом».

Читать далее В поисках этичного золота: швейцарская точка зрения

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR