Введут ли США пошлины на золото из Швейцарии?

До последнего времени считалось, что переплавленные на территории Швейцарии драгоценные металлы могут ввозиться в США беспошлинно. Keystone-SDA

На фоне усиливающейся торговой напряжённости вопрос о том, распространит ли Вашингтон 39-процентные таможенные пошлины и на золотые слитки из Швейцарии — важнейший экспортный товар, составляющий значительную долю внешнеторгового оборота с США, — приобретает особую остроту. До последнего времени считалось, что переплавленные на территории Швейцарии драгоценные металлы могут ввозиться в США беспошлинно.

Ситуация изменилась после публикации в четверг, 31 июля 2025 года, материала газеты Financial Times. Издание сообщило, что в «разъяснительном письме» (Ruling Letter), направленном швейцарским аффинажным заводам, Таможенная и пограничная служба США (U.S. Customs and Border Protection, CBP) указала: золотые слитки весом 1 кг и 100 унций теперь классифицируются по таможенному тарифу, предусматривающему пошлину в 39%. Ранее отрасль исходила из предположения, что эти слитки подпадают под код, освобождающий от пошлин.

Килограммовые слитки — наиболее активно торгуемая единица на крупнейшей мировой фьючерсной бирже Comex в Нью-Йорке. Они составляют основную часть швейцарского экспорта золота в США. По мнению экспертов, новые таможенные тарифы способны существенно ограничить доступ швейцарского золота на американский рынок. «Даже если бы она составляла всего 5%, как того требуют некоторые круги в Швейцарии, рынок США фактически оказался бы для нас закрыт», — заявил Financial Times Кристоф Вильд (Christoph Wild), президент Швейцарской ассоциации производителей и торговцев драгоценными металлами (Schweizerische Vereinigung Edelmetallfabrikanten und -händler, ASFCMP).

Он также выразил непонимание, как сами США планируют покрывать собственные потребности в золоте. В начале 2025 года поставки золота из Швейцарии в США резко выросли — трейдеры спешили ввезти металл в США до вступления в силу тарифов, введённых по инициативе Дональда Трампа. По данным Financial Times, это привело к рекордным запасам золота на бирже Comex и временному дефициту стандартных 400-унциевых слитков в Лондоне. Согласно расчётам медиагруппы Tamedia на основе данных Федеральной таможенной службы Швейцарии, за первую половину 2025 года в США было экспортировано 476 тонн золота на сумму 39 млрд швейцарских франков (около 48,3 млрд долларов США).

Этот всплеск увеличил положительное сальдо внешней торговли Швейцарии с США: без учёта золота оно составило 24 млрд франков, а с ним вдвое больше. В этих условиях в политических кругах Швейцарии зазвучали предложения о введении более высоких налогов на деятельность аффинажных предприятий, экспортных пошлин и даже временных ограничений на вывоз золота. Нервозность рынков усилилась в пятницу, 8 августа 2025 года, когда агентство AFP сообщило о готовящемся указе Белого дома, который должен будет разъяснить порядок применения новых таможенных тарифов. Поводом стал уже упомянутый документ от 31 июля, утверждавший, что килограммовые и 100-унциевые слитки тоже облагаются 39-процентной пошлиной.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного официального представителя сообщил, что эта информация была «ложной». Тем не менее слухи о «золотом налоге» спровоцировали резкий рост цен на золото: вечером в пятницу 8 августа 2025 года котировки золота достигли рекордных 3 534,10 доллара за унцию (31,1 грамма), а после разъяснений снизились до 3 461,40 долл. Для Швейцарии, одного из крупнейших мировых центров золотого аффинажа, такой налог стал бы, после введения 39-процентных пошлин на ряд промышленных товаров, экспортируемых в США, вторым ударом за два дня.

Ассоциация ASFCMP указала также, что она ведёт переговоры со швейцарскими властями, с Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA), со Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC) и ключевыми американскими ведомствами. В тот же день 8 августа в Берне президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) заявила журналистам, что при расчёте торгового профицита с США, достигшего почти 40 млрд долларов, страна стала «жертвой неудачного стечения обстоятельств».

А этот показатель, по её словам, и стал одной из причин решения Дональда Трампа о введении 39-процентных тарифов. Его расчёт базировался на данных за 2024 год, когда масштабы экспорта золота из Швейцарии в США стали особенно значительными как раз из-за повышенного спроса на него в ситуации ожиданий нового таможенного тарифа.

