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Самое дорогое элитное жильё в Швейцарии ищите в Санкт-Морице

Санкт-Мориц (St. Moritz) занимает первое место в Швейцарии по стоимости элитной недвижимости, опережая Гштаад и Вербье.
Санкт-Мориц (St. Moritz) занимает первое место в Швейцарии по стоимости элитной недвижимости, опережая Гштаад и Вербье. Keystone-SDA

Санкт-Мориц (St. Moritz) занимает первое место в Швейцарии по стоимости элитной недвижимости: цена за квадратный метр здесь начинается от 43 000 швейцарских франков. За ним следуют Гштаад (Gstaad) и Вербье (Verbier), где цены стартуют от 39 000 и 36 000 франков соответственно.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Об этом говорится в рейтинге, опубликованном банком UBS, который также зафиксировал в 2024 году замедление темпов роста стоимости премиального жилья. Средний годовой прирост цен на элитное жильё в 2024 году в Швейцарии составил 1,2%, что вдвое меньше показателя предыдущего года.

Увеличение цен в основном обусловлено многоквартирными домами, стоимость которых выросла в среднем на 3%. Цены на односемейные дома остались почти без изменений. Аналитики UBS отмечают, что причиной замедления стало не ослабление спроса — напротив, он продолжает поддерживаться падением процентных ставок и позитивной динамикой фондовых рынков.

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Главным фактором стало чрезмерное повышение цен в предыдущие годы. С начала 2019 года цены на элитную недвижимость в Швейцарии выросли в среднем на 27%. Самый заметный прирост на 40% зафиксирован в регионе кантона Цуг (Zug). В районе Цюрихского озера (Zürichsee) цены увеличились на 30–40%. В то же время на берегах Женевского озера (Lac Léman) и в кантоне Тичино (Ticino) — менее чем на 20%.

Стоимость квадратного метра элитной квартиры в Гштааде в 2024 году начиналась от 39 000 франков, в Вербье — от 36 000 франков. В зависимости от расположения и характеристик объекта цена могла достигать 50 000 франков, а в исключительных случаях — даже 100 000 франков.

Среди регионов за пределами горных ареалов самой дорогой локацией стала община Колоньи (Cologny) на берегу Женевского озера — почти 36 000 франков за квадратный метр. В Кюснахте (Küsnacht) на берегу Цюрихского озера стоимость составляла около 32 000 франков. В Тичино наиболее дорогими общинами оказались Ронко-сопра-Аскона (Ronco sopra Ascona), Коллина-д’Оро (Collina d’Oro) и Моркот (Morcote).

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