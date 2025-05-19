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Центр и кантоны получат миллионы за счет старых банкнот

Федеральный центр и кантоны получат более 700 миллионов франков за счёт не обмененных банкнот старых серий.
Федеральный центр и кантоны получат более 700 миллионов франков за счёт не обмененных банкнот старых серий. Keystone-SDA

Федеральные власти и кантоны получат от Швейцарского национального (центрального) банка (SNB) свыше 700 миллионов франков. Причина — значительное количество банкнот старого образца на общую сумму почти в один миллиард франков, которые так и не были обменены на новые.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Согласно пресс-релизу SNB, речь идёт о банкнотах шестой серии, выведенных из обращения в начале 2000-х годов. По состоянию на конец апреля 2025 года не были обменены банкноты этой серии на сумму 989,6 миллиона франков, а эквивалент им на замену был отпечатан. И поскольку установленный срок давности истёк, большая часть этих средств теперь подлежит распределению между центром и субъектами федерации.

В резерве SNB остаются ещё 99 миллионов франков — на случай, если часть банкнот всё же будет предъявлена к обмену в будущем. Из этой общей суммы примерно 178,1 миллиона франков поступят в Швейцарский фонд помощи при стихийных бедствиях, от которых невозможно застраховаться заранее (Fondssuisse). Остаток распределяется в соответствии с установленным соотношением: две трети — кантонам (475 миллионов франков), одна треть — федеральному правительству (237,5 миллиона франков).

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Распределение средств регулируется Федеральным законом о валюте и платёжных средствах (Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel). Закон предусматривает, что через 25 лет после изъятия банкнот из обращения их номинальная стоимость, если банкноты не были обменены, распределяется по специальной схеме. По информации SNB, выплаты будут произведены в мае 2025 года.

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