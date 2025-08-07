The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Торговая политика

Что означают 39-процентные пошлины США для швейцарской экономики?

Экономический редактор телерадиокомпании SRF Ян Бауманн (Jan Baumann) о последствиях этих мер для швейцарской экономики.
С каждым днём, каждой неделей, каждым месяцем боль будет усиливаться. Keystone / Jean-Christophe Bott

Анонсированные США таможенные пошлины на швейцарский экспорт в размере 39% официально вступили в силу утром в четверг, 7 августа 2025 года. Экономический редактор телерадиокомпании SRF Ян Бауманн рассказывает о последствиях этих мер для швейцарской экономики.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Ян Бауманн (Jan Baumann), телеканал SRF / портал Swissinfo
Пошлины в размере 39 процентов, введённые США в отношении швейцарского экспорта, официально вступили в силу в четверг, 7 августа 2025 года.

Что это значит для экономики Швейцарии?

В первый день — пока немного. Но с каждым днём, каждой неделей, каждым месяцем экономическое давление будет нарастать. Проблема для затронутых компаний в том, что теперь они внезапно стали менее конкурентоспособны по сравнению с фирмами из других стран. Ведь американские пошлины на швейцарские товары значительно выше, чем, например, на продукцию из стран Европейского союза. Компании из часовой и машиностроительной отраслей, а также производители шоколада и сыра имели в запасе несколько месяцев, чтобы подготовиться.

Они использовали это время для пополнения складов в США: значительная часть продукции уже находится там и пока ещё не подпадает под действие новых тарифов. Параллельно фирмы пересматривают свои логистические цепочки: налаживают локальное производство, расширяют мощности в самих США. На это, конечно, потребуется больше времени. Также они стараются укрепить свои позиции на других экспортных рынках — это тоже может частично смягчить удар, нанесённый «таможенной дубинкой Дональда Трампа».

Каков возможный экономический ущерб?

По оценкам, рост экономики Швейцарии может снизиться до одного процента от ВВП. Всё будет зависеть от того, будут ли затронуты пошлинами также фармацевтические товары, или экспорт этой продукции останется беспошлинным. В самих США таможенные сборы со швейцарского импорта сначала будут выплачивать компании-импортёры. Эти деньги поступят в государственный бюджет. Однако компании-покупатели, скорее всего, переложат часть этих издержек на американских потребителей. Сейчас с особым вниманием все следят за тем, приведёт ли это к росту цен и усилению инфляции в США. В Швейцарии, напротив, со временем может начаться сокращение рабочих мест — по крайней мере, именно этого опасаются представители деловых кругов страны. Поэтому ведущие экономические объединения уже обратились к Федеральному совету с призывом принять меры поддержки.

Что может сделать Федеральный совет?

Правительство может, например, продлить до двух лет срок действия компенсаций в рамках режима сокращённого рабочего времени (Kurzarbeit). Также обсуждаются меры по снижению налоговой нагрузки для предприятий, хотя эти предложения политически весьма спорны. Одновременно Федеральный совет продолжает переговоры с американской стороной. Окончательное решение ещё не принято, и за кулисами сейчас идёт активный диалог. В частности, Швейцария могла бы предложить США увеличить объёмы американского импорта или гарантировать, что швейцарские компании будут инвестировать ещё больше в американскую экономику — а значит, создавать там новые рабочие места.

