Швейцария-США: уроки тарифного кризиса

Для Швейцарии и ее торговой дипломатии этот сюжет стал настоящей школой выживания и обучения по принципу «падения в холодную воду» Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Для Швейцарии и ее торговой дипломатии этот сюжет стал настоящей школой выживания и обучения по принципу «падения в холодную воду» с эмоциональными перепадами, каких страна ещё не видывала: комментарий политического обозревателя телеканала SRF Внешняя ссылка Маттиаса Пфандера.

В апреле 2025 года последовал первый шок: объявленный американской администрацией «День освобождения», по итогам которого Швейцария внезапно оказалась в верхней части тарифного списка Дональда Трампа. Затем — короткая пауза: угроза введения 31-процентных пошлин была временно снята, открылось окно для переговоров. Позже стала просачиваться информация о первых промежуточных успехах. Президент страны Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) смогла провести предварительные переговоры с Трампом на высшем уровне, и стало ясно: Швейцария находится в числе фаворитов в плане «заключения сделки».

После периода тревог и сомнений началась почти эйфория, многих в Берне охватило чувство гордости, в качестве важнейшего фактора «успеха» отмечалось прекрасное владение английским языком действующим федеральным президентом (переводчицы с языка Шекспира по первой профессии). Но радость оказалась преждевременной. В свой национальный праздник Швейцария получила сомнительный «подарок»: 39-процентный таможенный тариф. Так она стала единственной страной среди западных стран, испытавшей на себе в полной мере всю непредсказуемость Трампа. Для многих было просто непостижимо: как так вышло, что именно «братская республика» Швейцария и стала мишенью непостоянного характера хозяина Белого дома?

Однако этот второй шок показал, что работать на этом направлении надо иначе: что Швейцарии нужно проявить больше выдержки, что тут требуется больше тишины и больше тактической изобретательности. Швейцария попыталась действовать на одном уровне с «мастером сделок» Трампом. Президент ФИФА швейцарец Джанни Инфантино внезапно превратился в фигуру, на которую возлагались особые надежды. Глава Rolex Жан-Фредерик Дюфор (Jean-Frédéric Dufour) даже пригласил Трампа в корпоративную VIP-ложу бренда на теннисном турнире US Open. Часов в подарок тогда, насколько можно понять, Трампу ещё не вручали — их очередь настала позже.

А пока Берн следовал простому девизу: бороться и искать подходы, найти и не сдаваться на пути к намеченной цели. По собственной инициативе, но, по всей видимости, согласовав этот шаг с официальным Берном, группа швейцарских миллиардеров отправилась в США и посетила Трампа в Овальном кабинете — с пышной фотографией, опубликованной по итогам визита. Трампу вручили золотые слитки с гравировкой и настольные часы Rolex. Традиционные швейцарские «сыры» тут были уже совершенно недостаточны. Президент США разместил затем пост об этом визите в своей сети Truth Social, что сразу возвело участников этой миссии в ранг «спасителей нации».

Цель оправдывает средства?

И наконец — почти часовое «конструктивное» обсуждение создавшегося положения министром экономики Швейцарии Ги Пармеленом (Guy Parmelin) и торговым представителем США Джеймисоном Гриером (Jamieson Greer). И снова фотография: в Вашингтон Ги Пармелен помогает государственному секретарю Хелен Будлигер Артьеда (Helene Budliger Artieda, главе SECO) выйти из представительского лимузина, при этом у неё в руках сумка с огромным логотипом Louis Vuitton. Что в ней? Ещё один подарок?

Необычное время требует необычных мер, находящихся на грани, а местами и за гранью этики. По словам Ги Пармелена, в последнем разговоре сторонам «удалось прояснить почти все пункты». И почти наверняка, как только текст соглашение окажется на столе в Берне, в Швейцарии начнутся дебаты: не пошла ли страна на излишние уступки, не «продала ли» она свои «ценности», или же именно таких шагов и требовала ситуация? Одно ясно: хлопать самого себя по плечу в конце не сможет никто. Но уроков все получили очень много. По крайней мере — на данный момент.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

