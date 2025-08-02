Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам

Выступая на историческом лугу Рютли в Центральной Швейцарии во время церемонии по случаю Национального праздника Швейцарии Дня 1 Августа, президент Швейцарии и ее министр финансов Карин Келлер-Зуттер назвала позицию Вашингтона «абсурдной» и подтвердила готовность Берна возобновить переговоры. Keystone / Urs Flueeler

На следующий день после решения президента США Дональда Трампа (Donald Trump) о введении 39-процентных пошлин на импорт швейцарских товаров власти в Берне заявили, что продолжают контакты с американской стороной.

9 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss authorities aim to keep negotiating with US on tariffs Оригинал Читать далее Swiss authorities aim to keep negotiating with US on tariffs

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

В ночь с четверга на пятницу 1 августа 2025 года Белый дом сделал Швейцарии особый «подарок» к Национальному празднику и сообщил о планах ввести с 7 августа пошлины на импорт из Швейцарии в размере 39%. Эта ставка превышает озвученные в апреле 31% и, по словам швейцарского правительства, «значительно» отличается от проекта совместной декларации о намерениях, согласованной сторонами в ходе интенсивных переговоров.

Проект этого документа был одобрен Швейцарией ещё 4 июля. В пятницу 1 августа 2025 года представитель Федерального министерства финансов Швейцарии (Eidgenössisches Finanzdepartement, EFD, ведомство президента Карин Келлер-Зуттер) выразил «глубокое сожаление» по поводу данного решения Вашингтона, отметив, что оно было принято «несмотря на прогресс, достигнутый в двустороннем диалоге, и на очень конструктивную позицию Швейцарии с самого начала».

Показать больше

Показать больше Как американские тарифные меры бьют по экономике Швейцарии Этот контент был опубликован на Речь идёт не только об упущенной прибыли, но и о рабочих местах, инновациях и международной конкурентоспособности Швейцарии. Читать далее Как американские тарифные меры бьют по экономике Швейцарии

Представитель Федерального министерства экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO) сообщил швейцарскому информагентству Keystone-SDA, что по техническим причинам конкретные детали переговоров «раскрыть пока нельзя». Тем не менее Берн стремится к соглашению, совместимому как с национальным правом, так и со своими международными обязательствами.

Аргументы США и позиция Швейцарии

В пятницу вечером 1 августа 2025 года, выступая перед журналистами в Вашингтоне, Дональд Трамп заявил о «большом» торговом дефиците со Швейцарией, оценив его в 40 млрд долларов США (32,16 млрд швейцарских франков). «Вчера я разговаривал со Швейцарией, но у нас дефицит в 40 миллиардов долларов […] Это большой дефицит», — сказал он. Швейцарские власти оспаривают эти цифры.

По данным Минэкономики, Швейцария имеет профицит в торговле товарами, тогда как США — профицит в экспорте услуг. Этот дисбаланс, подчёркивают в Берне, «ни в коей мере не основан на недобросовестных торговых практиках». С 1 января 2024 года Швейцария в одностороннем порядке отменила все таможенные пошлины на промышленные товары, что позволяет более чем 99% американских товаров ввозить в страну без пошлин. Кроме того, Швейцария не предоставляет искажающих рынок промышленных субсидий.

Показать больше

Показать больше Что такое тарифные барьеры? Объясняем Этот контент был опубликован на Тарифные барьеры играют ключевую в экономической и стратегии и дипломатических тактике президента США Дональда Трампа. Но кому они действительно выгодны, а кто платит высокую цену? Читать далее Что такое тарифные барьеры? Объясняем

Федеральный президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) заявила, что Дональд Трамп напрямую связывает 39-процентную пошлину с озвученной суммой дефицита: «Дефицит в 38,9 млрд швейцарских франков, 39% таможенных пошлин — всё ясно». Выступая на историческом лугу Рютли в Центральной Швейцарии во время церемонии по случаю Национального праздника Швейцарии Дня 1 Августа, она назвала позицию Вашингтона «абсурдной» и подтвердила готовность возобновить переговоры.

Опасения экономистов

Швейцарский эксперт-экономист Ханс Герсбах (Hans Gersbach), директор Швейцарского института изучения проблем промышленной конъюнктуры KOF цюрихской ВТШ (ETHZ), предупредил, что введение 39-процентных тарифов может привести к массовому увеличению степени распространенности режима неполной занятости и к новым увольнениям. По его словам, тарифы резко снизят конкурентоспособность швейцарских производителей и экспортеров, что особенно ударит по ключевым отраслям швейцарской экспортной промышленности.

Показать больше

Показать больше США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины Этот контент был опубликован на С 7 августа 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят на товары из Швейцарии импортные пошлины в размере 39%. Читать далее США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины

В особенной степени, по мнению Ханса Герсбаха, новая таможенно-тарифная ситуация скажется на швейцарской фармацевтической промышленности, на долю которой приходится более половины экспорта швейцарских товаров в США в стоимостном выражении. Если тарифы будут распространяться и на этот сектор, он прогнозирует падение ВВП Швейцарии не менее чем на 0,7%. Экономист подчеркнул далее необходимость продолжения переговоров, чтобы избежать «наихудшего сценария».

Мнения швейцарских партий

Большинство швейцарских партий критически оценивают новые 39-процентные тарифы, введённые Дональдом Трампом. Однако их позиции расходятся в отношении возможных ответных шагов. В своём заявлении правоцентристская Партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen) назвала новый тариф «катастрофой и прямым ударом по нашему процветанию». По её словам, Дональд Трамп «действует вопреки всем принципам», которые отстаивают либералы и западные демократии: надёжность, свободная торговля и стабильный основанный на правилах мировой порядок.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Соединённые Штаты Америки, подчеркнула партия, подрывают как «очень хорошие и надёжные» отношения, существовавшие со Швейцарией на протяжении десятилетий, так и саму идею свободной торговли. Партия призвала Федеральный совет (правительство страны, Bundesrat) продолжить переговоры с Вашингтоном для поиска «практически осуществимого» решения, а также принять «быстрые и решительные» меры по поддержанию конкурентоспособности швейцарских компаний и смягчению возможного экономического ущерба.

В своём заявлении, направленном информационному агентству Keystone-SDA, правая Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP) также потребовала от правительства «значительно снизить» нагрузку на экономику. По словам её президента Марселя Деттлинга (Marcel Dettling), необходимо срочно уменьшить налоги и пошлины, сократить бюрократию и отменить ряд нормативных актов. Партия считает, что «присоединение к Европейскому союзу и, следовательно, согласие с его чудовищной бюрократией было бы сейчас самым глупым шагом, который только могла бы сделать Швейцария».

Президент США Дональд Трамп подписывает указ о выходе Соединённых Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / WHO) в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 20 января 2025 года. Afp Or Licensors

Вместо этого, по мнению SVP, страна должна следовать курсу министра экономики Ги Пармелена (Guy Parmelin) и продолжать заключать соглашения о свободной торговле (ССТ) с как можно большим числом государств, с тем чтобы избегать односторонней зависимости от каких-то отдельных торговых партнёров. Левая Социал-демократическая партия Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) заявила, что объявление Трампа «ещё раз показывает», что Швейцария не должна изолироваться на международной арене.

Партия убеждена: Швейцарии необходимо теснее сотрудничать с Европой и с другими демократическими странами. «В мире, где самые влиятельные игроки действуют непредсказуемо, крайне важно держаться вместе с надёжными партнёрами», — заявил сопредседатель парламентской фракции SP Самуэль Бендахан (Samuel Bendahan), критикуя «самодовольную политику консервативного большинства в правительстве Швейцарии».

Президент «Зелёной Партии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS) Лиза Маццоне (Lisa Mazzone) написала в социальной сети Bluesky, что «преклониться перед Трампом и идти прежним курсом было бы явной ошибкой». Она призвала к углублению сотрудничества с Европейским союзом, к запуску программы стимулирования «зелёной» промышленной политики, к введению налогообложения американских технологических компаний, к защите многосторонних дипломатических форматов сотрудничества, к отказу от закупки американских истребителей F-35 и также к отказу от программы жёсткой экономии бюджетных расходов федерального уровня.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцария идёт на уступки ради сохранения доступа к рынку ЕС Этот контент был опубликован на Швейцария сохранит доступ к рынку ЕС ценой регулярных финансовых выплат, согласия с миграцией и отказа от части судебного суверенитета. Читать далее Швейцария идёт на уступки ради сохранения доступа к рынку ЕС

Партия «Зелёные либералы» (Grünliberale Partei, GLP) заявила в социальной сети X, то Швейцария стоит перед выбором: «Или волюнтаризм Вашингтона, или стабильные отношения с Европейским союзом. Сейчас, как никогда, мы должны сказать „да“ Третьему пакету двусторонних соглашений с ЕС». Президент партии Юрг Гроссен (Jürg Grossen) отметил, что правые партии должны отказаться от ориентации исключительно на Вашингтон, даже несмотря на то что Соединённые Штаты Америки являются «важнейшим» рынком для Швейцарии.

По его словам, Трамп «играет с Швейцарией в кошки-мышки, наши, как нам казалось, хорошие отношения с США не дали результатов». Юрг Гроссен призвал правительство «отказаться от высокомерной позиции и избежать худшего», успев до 7 августа, даты вступления тарифов в силу, договориться с Вашингтоном. Бывший президент партии «Центр» (Die Mitte) Герхард Пфистер (Gerhard Pfister) раскритиковал «произвольную политику Трампа, которая наносит Швейцарии ущерб». По его мнению, единственным выходом остаётся сотрудничество с другими государствами на основе правил, ценностей и демократического консенсуса.

Депутат парламента от партии «Центр» Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter) назвала ситуацию «полезным шоком». Она заявила, что Швейцарская народная партия и «несколько менеджеров хедж-фондов из Центральной Швейцарии, пытающихся выставить себя очень значимыми персонами», должны теперь задаться вопросом, остаётся ли оправданным их курс на противодействие Третьему пакету соглашений с Европейским союзом.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика