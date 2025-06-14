Правительство Швейцарии одобрило Третий пакет соглашений с ЕС

Третий пакет секторальных соглашений между Швейцарией и Европейским союзом со вчерашнего дня доступен для общественности. Keystone-SDA

В пятницу 13 июня 2025 года Федеральный совет (правительство Швейцарии) официально одобрил все соответствующие документы и запустил процедуру их общественного обсуждения и межведомственного согласования, которая продлится до конца октября. В рамках реализации соглашений Третьего пакета потребуется внести изменения в 32 действующих федеральных закона Швейцарии и принять три новых закона.

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Как сообщило правительство, до осени своё мнение по поводу Третьего пакетаВнешняя ссылка смогут выразить все политические партии, социальные партнёры (работодатели и профсоюзы), кантоны, общины и другие заинтересованные структуры. Затем, предположительно в первом квартале 2026 года, Федеральный совет передаст весь пакетВнешняя ссылка в парламент. С учётом принципиального несогласия с ним Швейцарской народной партии (SVP) проведение референдума в 2027 году, то есть в год очередных парламентских выборов, или сразу после выборов, считается практически неизбежным.

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Таким образом, до возможного вступления соглашений Третьего пакета в силу пройдёт ещё значительное время. В связи с этим Швейцария и ЕС согласовали переходные правила, регулирующие объём и характер своего партнёрства на период с конца 2024 года до момента ратификации Третьего пакета. По заявлению Федерального совета Швейцарии, соответствующее совместное заявление с Европейской комиссией им будет подписано 24 июня 2025 года в Брюсселе. Отдельное соглашение об участии Швейцарии в научно-исследовательских программах ЕС — в частности, в программах «Горизонт Европа», «Евратом» и «Цифровая Европа» — должно быть подписано в ноябре 2025 года. Это позволит Швейцарии присоединиться к этим программам задним числом с 1 января 2025 года.

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Напомним, что центральным элементом нового Третьего пакета секторальных соглашений Швейцарии и ЕС является так называемый механизм «динамической имплементации права ЕС» (Dynamische Übernahme von EU-Recht): Швейцария обязуется перенимать изменения и дополнения в соответствующем законодательстве ЕС в тех сферах, где действуют двусторонние соглашения о доступе к внутреннему рынку Евросоюза — в частности, в области торговли промышленными товарами, наземного и воздушного транспорта, свободного передвижения физических лиц, а также в области новых договорённостей (участие Швейцарии в общем рынке электроэнергии и обеспечение продовольственной безопасности).

В случае отказа Швейцарии от имплементации новых норм ЕС Брюссель будет иметь право вводить ответные меры, особенно если Евросоюз сочтёт, что Швейцария получает за счет такого отказа необоснованные конкурентные преимущества. Эти меры должны будут компенсировать данные преимущества. Законность таких мер будет проверяться в рамках специально создаваемого арбитражного механизма. В спорах по вопросам доступа Швейцарии к внутреннему рынку ЕС роль последней инстанции сможет играть Европейский суд (EuGH). Это положение стало одной из главных причин критики в адрес Третьего пакета со стороны Швейцарской народной партии (SVP).

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Третий пакет предусматривает также положение, по которому парламент и народ Швейцарии сохраняют за собой право вето, однако отказ от согласованных изменений в праве ЕС может повлечь за собой для Швейцарии политические и экономические последствия. Помимо обновления действующих двухсторонних соглашений Швейцария-ЕС, Берн и Брюссель договорились о двух новых соглашениях — например, о подключении швейцарского рынка электроэнергии к внутреннему рынку электроэнергии ЕС. Заявленная цель — повышение надёжности энергоснабжения и снижение накладных расходов.

Критические голоса

Однако критические голоса, в том числе со стороны профсоюзов, опасаются противоположного эффекта: они выражают обеспокоенность судьбой сотрудников местных швейцарских энергетических компаний. Чтобы не ставить под угрозу весь Третий пакет соглашений, Федеральный совет намерен вынести это соглашение на отдельный референдум. Профсоюзы также опасаются, что уровень заработной платы в Швейцарии окажется под давлением со стороны ЕС (в Швейцарии зарплаты гораздо выше, чем в Европе, но и стоимость жизни тоже). В ответ Федеральный совет совместно с представителями работодателей и профсоюзов разработал пакет мер, которые должны будут гарантировать защиту привычного швейцарского уровня заработной платы.

Кабмин надеется тем самым ослабить сопротивление со стороны профсоюзов. Представители бюргерских партий, в свою очередь, критикуют эти меры, считая, что они подрывают либеральный характер швейцарского рынка труда. Решающим станет то, как отнесётся к этому пакету мер парламент. Кроме того, Швейцария обязуется в будущем увеличивать свой вклад в Фонд сплочения ЕС. Эти средства, в частности, будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов в странах Восточной Европы, вступивших в ЕС. Сегодня объём швейцарского взноса в этот фонд составляет около 130 миллионов франков в год; в будущем он должен увеличиться до 350 миллионов. Это повышение, как ожидается, вызовет серьёзную критику в парламенте.

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Как отмечает радио SRFВнешняя ссылка, процесс только пошел, впереди процедура межведомственного согласования и общественного обсуждения (Vernehmlassung) новых соглашений с ЕС, вполне возможен и всенародный референдум по ним, и не один. Опубликованные документы знаменуют собой важный этап в попытке вернуть стабильность в отношения между Берном и Брюсселем, но они уже вызывают острую политическую дискуссию внутри Швейцарии. В центре этой дискуссии — поиск баланса между доступом к рынку ЕС и сохранением правового суверенитета Швейцарии.

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