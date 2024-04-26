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Транснациональные концерны

Война в Украине усложняет торговлю сырьем

танкер
Швейцария традиционно была и пока остается важнейшим мировым центом торговли сырьевыми товарами (нефть, золото, алмазы, сталь, зерно). Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

Швейцария традиционно была и пока остается важнейшим мировым центом торговли сырьевыми товарами (нефть, золото, алмазы, сталь, зерно). Торговля сырьем связана с огромными деньгами, в сделках всегда участвуют несколько сторон. Можно ли гарантировать соблюдение при этом всех международных санкций? Нельзя. Или это очень сложно.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Такого мнения в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка придерживается Патрик Эберхардт (Patrick Eberhardt), юрист и партнер юридической компании Eversheds-Sutherland в Женеве. Он как раз специализируется на вопросах, связанных с санкциями, к его услугам прибегают как трейдеры, так и банки.

Для Женевы эта проблематика особенно важна, ведь в этом городе находятся штаб-квартиры многих больших и не очень трейдерских компаний. «Торговля нефтью ведется как правило в долларах, то есть тут существует связь с США — а значит у американских властей есть в теории возможность вмешиваться (в те или иные сделки)», — объясняет Патрик Эберхард.

Но как работает эта система?

В торговых операциях — например, в сделках по продаже и танкерной транспортировке сырой нефти — участвуют не только продавец и покупатель. Значительную роль играют трейдеры, которые оформляют и проводят сделку, и банки, которые предварительно финансируют ее.

Без банков не обойтись, потому что продавец хочет получить деньги за свою нефть немедленно, а покупатель обычно платит только после получения товара, а между этими событиями могут порой пройти месяцы. И поскольку сырьевые трейдеры совершают одновременно несколько сделок, то, как правило, у них открыты миллиардные кредитные линии сразу у нескольких банков.

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Сегодня, даже несмотря на риск, танкеры с российской нефтью продолжают обходить западные санкции. Однако Патрик Эберхардт не считает, что в данном случае существуют какие-либо связи с действительно крупными сырьевыми трейдерскими компаниями. «Если бы какой-то крупный трейдер совершил такое нарушение, причем даже в одном-единственном случае, то все его кредиты немедленно стали бы неподъемно дорогими — из-за очень высокой степени риск».

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Другими словами, если бы какой-то трейдерской компании в такой ситуации пришлось бы единовременно погасить кредиты на общую сумму в несколько миллиардов долларов, то это стало бы смертным приговором даже для самой большой глобальной корпорации. Но тогда кто финансирует все эти призрачные русские танкеры с нефтью? Патрик Эберхардт предпочитает быть очень осторожным, он не знает, кто точно стоит за сделками, оформленными с нарушением санкций, и кто их финансирует.

Крупнейшими покупателями российской нефти являются сейчас Индия и Китай. А у Китая, в частности, есть очень ликвидные банки. Кроме того, сделки могут проводиться и без банков, а это значит и без особого контроля. В этом случае российский поставщик будет платить напрямую получателю — и, возможно, не в долларах, а в китайских иенах или индийских рупиях.

И трейдерские компании и банки, финансирующие все торговые операции, имеют как правило большие отделы по надзору за соблюдением нормативных требований. Их задача — следить за тем, чтобы компании соблюдали законы. И они нанимают как раз таких юристов, как Патрик Эберхардт, чтобы избежать нарушения санкций. Швейцарские власти со своей стороны отвечают за соблюдение санкций на политическом уровне и наложение штрафных санкций на тех, кто становится виновным в неправомерных действиях.

Услуги будут востребованы

За это отвечают Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики) и Управление по надзору за финансовыми рынками (Finma, финансовый регулятор). С момента начала нападения России на Украину в конце февраля 2022 года Швейцария заметно активизировала свою деятельность в этой области. Об этом в интервью телеканалу SRF рассказывает Патрик Эберхардт. Однако поначалу в Seco остро не хватало сотрудников. «Теперь ситуация изменилась. Кроме того, власти сегодня более активно противодействуют нарушениям санкций».

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В случае подозрений они имеют право запрашивать информацию в письменном виде, будучи уполномочены даже обыскивать офисные помещения. Отдельные дела уже были переданы в Федеральную прокуратуру. Будучи важным центром торговли сырьевыми товарами, Швейцария в целом и Женева в частности, скорее всего, на ближайшую перспективу останутся в центре внимания всех расследований случаев нарушения санкций, введенных в отношении России по причине ее агрессии. А это означает, что услуги таких юристов, как Патрик Эберхард, скорее всего, и дальше останутся весьма востребованными.

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR