В адрес основателя Давосского форума Шваба выдвинуты обвинения

Попечительский совет ВЭФ инициирует внешнюю проверку, Клаус Шваб подал заявление в прокуратуру. Keystone / Michael Buholzer

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб (Klaus Schwab) подал заявление в прокуратуру Швейцарии «в отношении неустановленных лиц». Об этом он сообщил в интервью швейцарскому общественному телеканалу SRF. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что в отношении Клауса Шваба начата внутренняя проверка в самом ВЭФ.

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Основанием для служебного расследования стало анонимное письмо, направленное в совет директоров Форума. В нём утверждается, что Клаус Шваб и его супруга Хильда использовали ресурсы ВЭФ в личных целях. По данным WSJ, речь идёт о частных перелётах и поездках за счёт организации, а также об использовании виллы на Женевском озере, приобретённой Фондом.

Недвижимость, как сообщается, стоила около 30 млн долларов, ещё около 20 млн могли быть потрачены на её реконструкцию. Клаус Шваб отверг все обвинения в комментарии WSJ и заявил о намерении обратиться в суд с иском против тех, кто их выдвигает. Анонимное письмо, предположительно, было составлено нынешними и бывшими сотрудниками Форума.

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Авторы выражают обеспокоенность состоянием корпоративного управления и внутренней культуры ВЭФ, а также ставят под сомнение стиль руководства Клауса Шваба — особенно в его отношениях с сотрудницами. Летом 2024 года аналогичные обвинения «в сексизме и расизме» уже звучали со стороны бывших работников. Тогда были инициированы внутренние расследования, часть которых завершилась внесудебными соглашениями.

Закрытое заседание без права голоса

По информации экономического обозревателя телеканала SRF Свена Цаугга (Sven Zaugg), Попечительский совет собрался на экстренное заседание в пасхальное воскресенье — за день до неожиданной отставки Клауса Шваба. По словам представителя ВЭФ, Шваб рассчитывал изложить свою позицию, однако ему не предоставили возможности выступить ни перед Советом, ни перед ревизионной комиссией.

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В состав Попечительского совета Всемирного форума входят, в частности, бывший вице-президент США Эл Гор (Al Gore) и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde). Как отметил Свен Цаугг, решение совета о проведении внешнего независимого расследования указывает на «серьёзность подозрений». До окончательного решения суда действует презумпция невиновности.

Реструктуризация продолжается

Организация подтвердила в комментарии агентству Reuters, что все обвинения воспринимаются всерьёз, однако на данный момент они не получили подтверждения. До завершения расследования Форум отказывается от дальнейших заявлений по делу. Несмотря на текущий кризис, в ВЭФ подчёркивают, что организация «способна пройти через этот период».

Клаус Шваб остаётся председателем Попечительского совета, но уже без исполнительных функций. Руководство Форума напоминает, что процесс реструктуризации ВЭФ и его обновления был начат задолго до возникновения этой ситуации и продолжится независимо от кадровых и персональных изменений.

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