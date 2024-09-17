Новый научный центр Roche в Базеле обошелся в 1,2 млрд

Фармацевтический гигант Roche открыл в Базеле свой новый научно-исследовательский центр стоимостью 1,2 миллиарда швейцарских франков. Keystone / Georgios Kefalas

Швейцарский фармацевтический концерн Roche открыл в Базеле новый центр исследований, инноваций и передовых разработок. В его строительство компания вложила 1,2 млрд франков или 1,3 млрд долларов. Здания, в которых разместится новый научный центр, построены по проекту архитектурного бюро Herzog & de Meuron.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Roche opens new CHF1.2-billion R&D centre in Basel Оригинал Читать далее Roche opens new CHF1.2-billion R&D centre in Basel

Всего в этот комплекс входят четыре корпуса — они стали в Швейцарии крупнейшей единовременной инвестицией последних лет. В новеньких лабораториях будут трудиться около 1 800 ученых и исследователей. Несмотря на свои солидные габариты (в высоту новые здания достигают 114 метров) рядом с двумя существующими офисными башнями Roche, расположенными в центре Базеля (одна из них является самым высоким зданием в Швейцарии и достигает в высоту 205 метров), четыре новых здания почти не заметны.

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Они поделены на трехэтажные блоки, что, по словам Roche, создает «небольшие исследовательские биотопы», в каждом из которых будут работать примерно по полторы сотни ученых. Все эти экспериментальные кластеры будут ориентированы на разработку новых «прорывных» препаратов и высокорентабельных медикаментов с объемом продаж от 1 миллиарда швейцарских франков в год.

«В Базеле ведутся исследования в основным в области терапии очень серьезных заболеваний, причем против них на рынке пока нет никаких препаратов, готовых к применению», — указал официальный представитель Roche Юрг Эрисманн в интервью швейцарскому общественному радио SRF. Исследования в Базеле будут, таким образом, сосредоточены на онкологии, офтальмологии, неврологии, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваниях.

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Концерн Roche наряду со своим конкурентом Novartis является крупным работодателем и налогоплательщиком не только в Базеле, но и по всей Швейцарии. Всего в обеих компаниях только в Швейцарии работают в общей сложности 15 000 человек. На церемонии открытия новых корпусов в Базеле присутствовал и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

Рядом с двумя существующими офисными башнями Roche, расположенными в центре Базеля (одна из них является самым высоким зданием в Швейцарии и достигает в высоту 205 метров), четыре новых здания почти не заметны. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Как подчеркивает Юрг Эрисманн, строительство нового исследовательского центра было завершено в срок и в рамках сметы, и это несмотря на перерывы во время пандемии Ковид-19. Новые здания охлаждаются грунтовыми водами и частично отапливаются отработанным теплом.

Свой кампус в районе Кляйнбазель концерн Roche также перестраивал и модернизировал в течение последних 15 лет, вложив в этот проект в общей сложности 3,6 миллиарда франков, и это помимо 1 миллиарда, вложенного в свои мощности в соседнем городе Кайзераугст, кантон Ааргау.

На достигнутом концерн Roche не останавливается, в Базеле он планирует возведение третьей башни, кроме того, концерн намерен окончательно снести свои старые лабораторные корпуса, выстроенные вдоль берега реки Рейн, а также одно своё здание постройки 1950-х годов.

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