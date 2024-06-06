Случай Андрея Мельниченко: Швейцария и российский «олигарх»

«ЕвроХим», компания, торговый оборот которой в 2021 году составил более 10 млрд долларов, настаивает на том, что она не поддерживает никаких связей с Кремлем. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.

Российский «олигарх» Андрей Мельниченко известен во всем мире как владелец самой большой парусной яхты. Менее известно, что он основал одну из крупнейших компаний по производству удобрений со штаб-квартирой в Цуге. Под санкции эта компания пока не попала.

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Саша Бухбиндер (Sascha Buchbinder), телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Компания EuroChem, производящая минеральные удобрения, считается важнейшим звеном всей мировой системы продовольственного снабжения, настолько, что на даже ее не распространяются санкции, введенные в отношении России по причине ее агрессии против Украины. «Тем не менее с этой компанией обращаются более или менее как с компанией, все равно подпадающий под санкции».

Об этом в интервью швейцарской новостной телепрограмме RundschauВнешняя ссылка заявил швейцарский генеральный директор Eurochem Самир Брихо (Samir Brikho). Швейцарские банки аннулировали счета EuroChem, поэтому все свои торговые операции фирма перенесла в Дубай. Когда журналисты телепрограммы Rundschau приехали в штаб-квартиру компании в Цуге, то нашли ее офисы совершенно пустынными. Кроме генерального директора и двух его помощников там никого не было.

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Самир Брихо уверяет, что управление холдингом всё ещё осуществляется из Швейцарии, однако из-за «политических преследований», возникших после начала войны, производство компании упало на 20%. Из-за политического давления EuroChem также пришлось закрыть завод в Литве. Так кто такой EuroChem — даже без санкций — жертва войны? Или тот, кто на ней наживается?

По мнению Роберта Бахманна (Robert Bachmann), сырьевого аналитика неправительственной организации PublicEye, компания «Еврохим» принадлежит ко второй категории, поскольку, когда началась война, цены на удобрения буквально взлетели до небес. Роберт Бахманн предполагает, поэтому, что «Еврохим» смог получить рекордную прибыль, даже несмотря на сокращение объемов производства.

Самир Брихо с этим не согласен. «Мы не получили никакой дополнительной прибыли именно из-за потерь в объемах (производства)». Генеральный директор и председатель совета директоров пообещали журналистам предоставить возможность увидеть все цифры. Но когда они попытались напомнить им об этом обещании, то получили отказ.

Андрей Мельниченко, Москва, 2018 год. Reuters / Sergei Karpukhin

«ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей удобрений. Компания была основана российским олигархом Андреем Мельниченко. Когда началась война России против Украины, он отошел от дел и назначил основным бенефициарным владельцем свою супругу. Когда и она попала под санкции, то им был введен режим т.н. ring fencing*, с тем чтобы, в том числе, исключить попадание средств «Еврохима» в распоряжение лиц, находящихся под санкциями.

Это как раз и есть ещё одна причина, по которой компания до сих пор не попала в Швейцарии в черный список и которая стала причиной критики. Депутат федерального парламента Мануэла Вайхельт (Manuela WeicheltВнешняя ссылка, кантон Цуг, партия «Зелёных» / GPS) говорит, что однажды это нам всем аукнется и я не понимаю, почему Цуг и Швейцария идут на такой риск, тем более что компания EuroChem фактически ушла из Швейцарии, а швейцарские финансовые институты избегают сотрудничать с фирмой из-за риска самим попасть под санкции.

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Эксперт по внешней политике и политике безопасности Франц Грютер (Franz GrüterВнешняя ссылка, депутат от Швейцарской народной партии, SVP, кантон Люцерн) придерживается иного мнения. Он в принципе критикует санкции как таковые, а что касается Андрея Мельниченко, то тот, по словам швейцарского парламентария, не смог в Швейцарии даже обратиться за юридической помощью к адвокатам. «Я думаю, пора задать себе вопрос, соответствует ли то, что происходит в данный момент, принципам верховенства права».

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В прошлом 2023 году в ответ на парламентский вопрос правительство Швейцарии сообщило, что режим ring fencing является исключением, индивидуальным решением, применимым только к «ЕвроХиму». В начале 2024 года, как сообщила эта компания в ответ на запрос, Госсекретариат по экономическим вопросам Seco (автономное подразделение Минэкономики) впервые проверила эффективность этого режима в рамках независимого аудита. Со своей стороны Seco не предоставил никакой информации о конкретных результатах этого аудита.

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*В контексте защиты активов режим ring fencing характеризуется выделением определенных активов и обязательств в отдельные подразделения или в дочерние компании в рамках общей группы компаний. Это делается для того, чтобы, в частности, ограничить риски: в случае банкротства или других проблем материнской компании защищенные активы будут изолированы и не пострадают (прим. SWI).

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